ΚΑΠ: Η τελική κατάταξη για αναδιάρθωση αμπελώνων 2025-26

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Οι τελικοί δικαιούχοι, οι εκτάσεις και η κατανομή των κονδυλίων ανά παραγωγό που συμμετέχει στην παρέμβαση Π2 58.1 «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων για την περίοδο 2025-2026» του ΣΣ Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023 – 27, αναρτήθηκαν στη διαύγεια από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την 3η τροποποίηση της απόφαση η κατανομή των κονδυλίων για την περίοδο 2025 – 26 ανέρχεται στο σύνολο της χώρας σε 11.701.171,8 ευρώ και αφορά στην αναδιάρθρωση 7.058,7 στρεμμάτων. Οι τελικοί δικαιούχοι ανέρχονται σε 942.

«Τρέχει» η προθεσμία για την υποβολή των νέων αιτήσεων ένταξης για την καλλιεργητική περίοδο 2026-27

Δείτε αναλυτικά την απόφαση με τους τελικούς δικαιούχους ΕΔΩ

Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για την περίοδο 2026- 27

Στο μεταξύ «τρέχει» η προθεσμία για την υποβολή των νέων αιτήσεων ένταξης για την καλλιεργητική περίοδο 2026-27. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση έως και τις 28 Ιουλίου.

Δικαιούχοι της στήριξης της παρέμβασης για τα μέτρα είναι αποκλειστικά αμπελοκαλλιεργητές που κατέχουν αμπελώνες ή άδειες αναφύτευσης.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:

α) εκρίζωση- μετεγκατάσταση, η οποία επιμερίζεται σε:

εκρίζωση,

προετοιμασία εδάφους,

αναφύτευση- μετεγκατάσταση,

β) φύτευση αμπελώνων, η οποία περιλαμβάνει:

προετοιμασία εδάφους,

φύτευση, βάσει άδειας αναφύτευσης,

γ) επανεμβολιασμό (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων),

δ) βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται σε:

υποστύλωση,

κατασκευή αναβαθμίδων.

Η Παρέμβαση δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής. Ως κανονική ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής, νοείται η αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας.

Οι οικονομικές ενισχύσεις που αφορούν την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων καθορίζονται κατ’ αποκοπή ανά μέτρο, σε ευρώ/στρέμμα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας οικονομικών ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή για τις Περιφέρειες της χώρας εκτός Αττικής και Νοτίου Αιγαίου (Τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους):

Πίνακας οικονομικών ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή για τις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου (Τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους)