ΚΑΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων

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Από σήμερα 7 Ιουλίου έως και τις 28/7 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι αμπελοκαλλιεργητές να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στην «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελουργικών εκτάσεων», της παρέμβασης Π2-58.1, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) (2023-2027) για την καλλιεργητική περίοδο 2026-2027.

Δικαιούχοι της στήριξης της Παρέμβασης για τα μέτρα είναι αποκλειστικά αμπελοκαλλιεργητές που κατέχουν αμπελώνες ή άδειες αναφύτευσης.

Η Παρέμβαση δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής

Στόχος των μέτρων του εν λόγω προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω:

-της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού.

-της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον.

-της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος.

Τα μέτρα

Οι δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:

α) εκρίζωση- μετεγκατάσταση, η οποία επιμερίζεται σε:

εκρίζωση,

προετοιμασία εδάφους,

αναφύτευση- μετεγκατάσταση,

β) φύτευση αμπελώνων, η οποία περιλαμβάνει:

προετοιμασία εδάφους,

φύτευση, βάσει άδειας αναφύτευσης,

γ) επανεμβολιασμό (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων),

δ) βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται σε:

υποστύλωση,

κατασκευή αναβαθμίδων.

Η Παρέμβαση δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής. Ως κανονική ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής, νοείται η αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ, Αίτηση /υπεύθυνη δήλωση μαζί με τα δικαιολογητικά του Άρθρου 8 της ΥΑ 176522/06/07/2026 που είναι απαραίτητα για την επιλεξιμότητά τους.

Λόγω λήξης της προγραμματικής περιόδου 2023-2027 δεν δίνεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Η υλοποίηση των μέτρων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και 10 Ιουνίου 2027 ώστε οι πληρωμές να γίνουν κανονικά έως 15 Οκτωβρίου 2027.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.minagric.gr ακολουθώντας τα βήματα : Ψηφιακές Υπηρεσίες → Αίτηση Ένταξης στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων.

Για πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.