ΚΑΠ: Τα ποσά και οι δικαιούχοι για τα Κέντρα Μελισσοκομίας

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Το ποσό των 1.063.142 ευρώ θα καταβληθεί στους 17 δικαιούχους για την υλοποίηση της δράσης «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας» της παρέμβασης Π2-55.1 του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023 – 2027, για την μελισσοκομία.

Σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της απόφασης, με την οποία καθορίζονται το συνολικό ποσό επιχορήγησης, οι δικαιούχοι και το ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο, η ενίσχυση αφορά την περίοδο από 01/09/2025 έως 31/08/2026.

Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των Κέντρων Μελισσοκομίας

Για την περίοδο από 01/09/2025 έως 31/08/2026, το ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο, περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα. Να σημειωθεί ότι οι αναλυτικές εγκριθείσες δαπάνες ανά θέση δαπάνης για κάθε δικαιούχο και Κέντρο Μελισσοκομίας καθορίζονται σύμφωνα με τις καταστάσεις προβλεπομένων δαπανών.

Δείτε αναλυτικά την τροποποίηση ΕΔΩ

Πότε θα καταβληθεί η ενίσχυση

Η οικονομική ενίσχυση για δαπάνες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης από 01/09/2025 έως 31/08/2026, καταβάλλεται από την Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το αργότερο μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2026.

Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των Κέντρων Μελισσοκομίας και αποδέχονται και τηρούν πιστά τους απαιτούμενους όρους και τις προϋποθέσεις.

Να σημειωθεί ότι τα Κέντρα Μελισσοκομίας, με σκοπό την παροχή βοήθειας και τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων της περιοχής ευθύνης τους, λειτουργούν ως κέντρα εξυπηρέτησης και ως πύλες εισόδου στην ψηφιακή εφαρμογή του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου, και για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις δράσεις του τομεακού μελισσοκομικού προγράμματος στο πλαίσιο της ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027 και του καθεστώτος ενίσχυσης της μελισσοκομίας στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Η εξυπηρέτηση των μελισσοκόμων και η υποβολή των σχετικών δηλώσεων – αιτήσεων γίνεται από τα Κέντρα Μελισσοκομίας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των ενδιαφερόμενων μελισσοκόμων.

Αν η πραγματοποιηθείσα δαπάνη υπερβαίνει το ύψος της εγκριθείσας δαπάνης, είτε συνολικά, είτε ανά κατηγορία δαπάνης, όπως φαίνεται στους αντίστοιχους πίνακες του προσαρτημένου Παραρτήματος ΙΙ, το επιπλέον ποσό βαρύνει τον δικαιούχο.