Βραζιλία: Πρόβλεψη για μέτρια ανάπτυξη στην οικονομία μετά τις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου

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Η οικονομία στη Βραζιλία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με μέτριο ρυθμό μετά τις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, ενώ θα σημειωθεί πτώση της αγροτικής παραγωγής λόγω του καιρικού φαινομένου «Ελ Νίνιο» και θα συνεχιστούν οι πιέσεις στους δημόσιους λογαριασμούς.

Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να προωθήσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, αναγνωρίζουν όμως ότι αυτό ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολο.

Οι προσπάθειες του επόμενου έτους για τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων ενδέχεται να βασιστούν και πάλι σε αυξήσεις φόρων και όχι σε περικοπές δαπανών, σύμφωνα με αναλυτές, γεγονός που πιθανώς θα παρατείνει τη στρατηγική ανάπτυξης της κυβέρνησης των τελευταίων ετών, η οποία βασίζεται στις δαπάνες.

Ο πρόεδρος της χώρας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή των δημοσκοπήσεων.

Το ΑΕΠ της χώρας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,9% φέτος και κατά 1,8% το 2027, σύμφωνα με τις μέσες εκτιμήσεις 40 αναλυτών που ερωτήθηκαν από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου, σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με τις προβλέψεις του Απριλίου.

Οι οικονομολόγοι της XP Investimentos μείωσαν κατά το ήμισυ την εκτίμησή τους για την ανάπτυξη του ΑΕΠ του πρωτογενούς τομέα φέτος, από 3,0% σε 1,5%, κυρίως λόγω των επιπτώσεων που θα έχει η άνοδος των θερμοκρασιών, ως αποτέλεσμα του φαινομένου «Ελ Νίνιο», στις αποδόσεις των καλλιεργειών. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η Μπραζίλια ενδέχεται να είναι διατεθειμένη να συνεχίσει τις δαπάνες τους επόμενους μήνες.

«Το βασικό μας σενάριο παραμένει ότι μια πιθανή νίκη του Λούλα θα συνοδεύεται από περαιτέρω δημοσιονομική στήριξη πριν από τις εκλογές, ασκώντας πίεση στα δημόσια οικονομικά και επιβαρύνοντας το κλίμα των επενδυτών», δήλωσαν οι οικονομολόγοι της Societe Generale.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 4,7% φέτος και στο 4,1% το 2027, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 4,5% και το 3,9% της έρευνας του Απριλίου.

Με τις ανησυχίες για τις τάσεις των τιμών καταναλωτή να παραμένουν, οι ερωτηθέντες εκτίμησαν ότι η κεντρική τράπεζα της Βραζιλίας θα προχωρήσει μόνο σε μία ακόμη μείωση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, από το τρέχον 14,25% στο 14,00%, κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους.

Μια έρευνα που διεξήχθη τον Ιούνιο είχε υποδείξει ότι θα υπήρχαν 50 επιπλέον μονάδες βάσης χαλάρωσης. Η γενική εκτίμηση για το επιτόκιο Selic στο τέλος του 2027 παρέμεινε αμετάβλητη στο 12,00%.

«Όσον αφορά τα επιτόκια, εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι η Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας (BCB) θα επαναλάβει τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής αργότερα φέτος και προβλέπουμε σωρευτικές μειώσεις κατά 50 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους, αν και η πορεία έχει περιπλέξει λόγω των ανανεωμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, των αυξημένων κινδύνων για τις τιμές του πετρελαίου και της παρατεταμένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας», έγραψαν οι οικονομολόγοι της Societe Generale.

Αυξήσεις φόρων στη Βραζιλία;

Οκτώ από τις 18 απαντήσεις σε μια επιπλέον ερώτηση που επέτρεπε πολλαπλές επιλογές ανέφεραν ότι η αύξηση των φόρων θα ήταν η πιο πιθανή επιλογή της κυβέρνησης για την επίτευξη των ολοένα και πιο δύσκολων δημοσιονομικών στόχων το επόμενο έτος.

«Πέρα από την έλλειψη δέσμευσης για περικοπές, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει έναν περιορισμό που είναι εγγενής στον ίδιο τον προϋπολογισμό, ο οποίος αποτελείται κατά περισσότερο από 90% από υποχρεωτικές δαπάνες», δήλωσε ο Ραφαέλ Πράδο, οικονομολόγος της GO ⁠Associados.

Υπήρξαν έξι απαντήσεις υπέρ των περικοπών δαπανών, τρεις υπέρ άλλων μέτρων και μία υπέρ της επιλογής «κανένα». Κανένας από τους ερωτηθέντες δεν περίμενε ότι η ιδιωτικοποίηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων θα αύξανε τα έσοδα.

Αυτό αντανακλά ορισμένες προσδοκίες για πιθανή επέκταση της στρατηγικής του Λούλα, η οποία επικεντρώνεται στην αύξηση των πρόσθετων εσόδων, επιτρέποντας παράλληλα την ταχεία αύξηση των δαπανών για τη στήριξη της οικονομίας.

Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής του, η Βραζιλία παρουσιάζει πρωτογενές έλλειμμα το οποίο, σε συνδυασμό με «οιονεί δημοσιονομικά» μέτρα όπως τα τομεακά προγράμματα δανειοδότησης και το υψηλό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, συνεχίζει να τροφοδοτεί ένα μεγάλο γενικό δημοσιονομικό έλλειμμα και χρέος.

Το σχέδιο αναμένεται να αρχίσει να αποφέρει μικρά πρωτογενή πλεονάσματα μόνο από το 2028 και απαιτεί πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα, όπως ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών τον Ιούνιο, χωρίς όμως να παρουσιάσει λεπτομερή σχέδια.

Οι συντάξεις, η κύρια δαπάνη που προβλέπεται από το νόμο και δεν μπορεί να περιοριστεί εύκολα, έχουν αυξηθεί ραγδαία τον τελευταίο καιρό. Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να προωθήσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, αναγνωρίζουν όμως ότι αυτό ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολο.