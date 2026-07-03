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ΕΕ-Mercosur: «Κίτρινη κάρτα» στις εισαγωγές κρέατος απο τη Βραζιλία

Κάτω απο στενή επιτήρηση οι εισαγωγές κρέατος απο τη Βραζιλία στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur - Εκτός του ευρωπαϊκου καταλόγου λόγω της χρήσης αντιβιοτικών

World 03.07.2026, 20:27
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ΕΕ-Mercosur: «Κίτρινη κάρτα» στις εισαγωγές κρέατος απο τη Βραζιλία
Επιμέλεια Αλέξανδρος Σιουτζούκης

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Με αποκλεισμό απειλούνται οι εξαγωγές βραζιλιάνικου κρέατος στις ευρωπαικές χώρες , στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ – Mercosur , καθώς η Ευρωπαική Ενωση έχει προειδοποιήσει για τις απαιτήσεις της ΕΕ σχετικά με τη χρήση αντιβιοτικών στα ζώα.  Μάλιστα, εάν μέχρι τον Σεπτέμβριο δεν ληφθούν μέτρα για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΕΕ, η Βραζιλία δεν θα μπορεί πλέον να εξάγει προς την Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Γεωργίας της Βραζιλίας έχει αρχίσει να εφαρμόζει νέες διαδικασίες επιθεώρησης στην παραγωγή κρέατος και παραγώγων κρέατος για την αντιμετώπιση των εμπορικών απαιτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε την Πέμπτη το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Globo Rural, επικαλούμενο κυβερνητικό έγγραφο που στάλθηκε στους ομοσπονδιακούς ελεγκτές γεωργίας, αναφέρει το Reuters.

Η γαλλική LesEchos, σημειώνει ότι στο βελγικό λιμάνι της Αμβέρσας, το δεύτερο σημείο εισόδου των εισαγωγών τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το βραζιλιάνικο κρέας (κυρίως βοδινό και πουλερικά) βρίσκεται υπό αυστηρή παρακολούθηση. Ιδιαίτερα δεδομένου ότι η Βραζιλία είναι ο δεύτερος εξαγωγέας κρέατος προς την Ευρώπη, μετά τη Νέα Ζηλανδία.

«Όλα τα εμπορευματοκιβώτια που εισέρχονται στο λιμάνι ανοίγονται συστηματικά για έλεγχο. Όσον αφορά τις αποστολές κρέατος από τη Βραζιλία, το 50% των εμπορευματοκιβωτίων υποβάλλεται σε έλεγχο. Όσον αφορά τις αποστολές κρέατος από τη Βραζιλία, το 50% των εμπορευματοκιβωτίων υποβάλλεται επίσης σε δειγματοληψία, τα δείγματα των οποίων θα αναλυθούν σε εργαστήριο για να επαληθευτεί ότι τα τρόφιμα πληρούν πράγματι τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπά μας», αναφέρει ο Στέφαν Βαν Ντέουν , ένας από τους επίσημους κτηνιάτρους του βελγικού λιμανιού που είναι επιφορτισμένος με τους υγειονομικούς ελέγχους των προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Ο ευρωπαικός κατάλογος

Οι έλεγχοι είναι ζωτικής σημασίας σε μια εποχή που η εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη), η οποία τέθηκε προσωρινά σε ισχύ την 1η Μαΐου, δέχεται κριτική από τους αγροτικούς κύκλους, ιδίως στη Γαλλία.

Στις Βρυξέλλες, στους διαδρόμους της Επιτροπής, έχουν συνειδητοποιήσει το πρόβλημα που δημιουργεί η βραζιλιάνικη κτηνοτροφία, αναφέρει η LesEchos. Σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, που οι Ευρωπαίοι έχουν καταστήσει αυστηρότερη τη νομοθεσία τους. «Στην πραγματικότητα, το σκάνδαλο με το αλλοιωμένο κρέας, στο οποίο εμπλέκονταν επιθεωρητές των υγειονομικών υπηρεσιών σε ένα κλίμα διαφθοράς το 2017, μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα της Βραζιλίας», δηλώνει ένας υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η νομοθεσία σχετικά με την απαγόρευση της χρήσης αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία χρονολογείται από το 2017. Ενισχύθηκε το 2024 με τη σύνταξη καταλόγου των ξένων χωρών που έχουν άδεια να εξάγουν κρέας στην Ευρώπη. Ο κατάλογος ενημερώθηκε τον περασμένο Μάιο, λίγες ημέρες μετά την προσωρινή εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur. Και, προς έκπληξη, η Βραζιλία δεν περιλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο για την εξαγωγή οποιουδήποτε είδους κρέατος προς την Ευρώπη.

«Αυτό αφορά κυρίως το κρέας εκτροφής. Η Βραζιλία δεν κατάφερε να μας πείσει ότι οι υγειονομικές αρχές της ήταν σε θέση να διακρίνουν σαφώς τις αλυσίδες παραγωγής που χρησιμοποιούν αντιβιοτικά ανάπτυξης από εκείνες που δεν τα χρησιμοποιούν», αναφέρει πηγή που είναι ενήμερη για το θέμα στις Βρυξέλλες.

Αποτέλεσμα: από τις 3 Σεπτεμβρίου, οι Ευρωπαίοι δεν θα μπορούν πλέον να αγοράζουν βοδινό κρέας, πουλερικά, ούτε καν ψάρια ή μέλι προερχόμενα από τη Βραζιλία στα σούπερ μάρκετ, τα κρεοπωλεία και τα ιχθυοπωλεία τους.

Το ζήτημα στο περιθώριο της Συνόδου της G7

Το ζήτημα ήταν αρκετά επείγον και σοβαρό, ώστε ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα να συναντηθεί, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του G7 στο Εβιάν στα μέσα Ιουνίου, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προκειμένου να ζητήσει την επανεξέταση των περιορισμών που έχει επιβάλει η ΕΕ στις εξαγωγές κρέατος από τη χώρα του.

Μετά τη συνάντηση, ο Λούλα δήλωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας θα συνεργαστεί με τους αρμόδιους της Επιτροπής για να εξετάσει τα εμπόδια που περιορίζουν την πρόσβαση των βραζιλιάνικων προϊόντων στην αγορά της ΕΕ. «Δεσμευόμαστε να αναζητήσουμε λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές ανησυχίες —είτε αυτές είναι υγειονομικής είτε φυτοϋγειονομικής φύσης— λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα της Βραζιλίας στον τομέα των εξαγωγών, σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ του Mercosur και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», έγραψε ο Λούλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αιχμές για καθυστερήσεις

Στα μέσα Ιουνίου, ο Ρενάτο Κόστα, πρόεδρος της Βραζιλιάνικης Ένωσης Εξαγωγέων Βοείου Κρέατος (Abiec), είχε παραδεχτεί ότι τόσο ο κλάδος της κτηνοτροφίας όσο και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επέδειξαν «παθητικότητα», σύμφωνα με τον ίδιο, δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα αντιμικροβιακά δεν είναι καινούργια. Ωστόσο, δήλωνε ότι «είμαστε αισιόδοξοι».

«Υπάρχει ακόμα χρόνος να διορθωθεί η κατάσταση. Το ιδανικό θα ήταν να επανενταχθούμε στον εγκεκριμένο κατάλογο και να ζητήσουμε μια μεταβατική περίοδο», δήλωσε. Αυτή η μεταβατική περίοδος θα επέτρεπε την εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου για την πιστοποίηση ότι τα βοοειδή δεν έχουν εκτεθεί σε αντιμικροβιακά καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής τους.

Πάντως , στις Βρυξέλλες διαβεβαιώνουν – όπως αναφέρει η LesEchos- ότι η  «απαγόρευση (για τις συγκεκριμένες εισαγωγές) θα διαρκέσει έως ότου οι βραζιλιάνικες αρχές μας πείσουν ότι έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα».

Η Βραζιλία διαθέτει πλέον μόνο λίγες εβδομάδες για να θεσπίσει νέους κανόνες, να ελέγξει την εφαρμογή τους και να διασφαλίσει τη διαφάνεια σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας του κλάδου κρέατος.

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