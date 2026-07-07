Βραζιλία: Ανησυχεί για πιθανή στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Βραζιλία ανησυχεί για τον «κίνδυνο καταφυγής στη στρατιωτική ισχύ από τις ΗΠΑ» στην επικράτεια του πελώριου κράτους της Λατινικής Αμερικής, μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να χαρακτηρίσει δυο συμμορίες που δρουν στη χώρα «τρομοκρατικές» οργανώσεις, σύμφωνα με επιστολή προς το κοινοβούλιο που ήρθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο βραζιλιάνος κεντροαριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα εναντιώθηκε στον χαρακτηρισμό αυτόν που δίνει τη δυνατότητα μέσω της αμερικανικής νομοθεσίας στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να επιτρέπει κάθε τύπου επέμβαση στους υποτιθέμενους τρομοκράτες οπουδήποτε στον κόσμο.

«Μπορεί να υπάρξει επίκληση αυτού του μονομερούς χαρακτηρισμού για να δικαιολογηθούν εξωχώριες ενέργειες εναντίον βραζιλιάνικων θεσμών», τόνισε την περασμένη Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών Μάουρου Βιέιρα σε επιστολή του στο κοινοβούλιο, το περιεχόμενο της οποίας περιήλθε σε γνώση του AFP.

«Υπάρχει κίνδυνος καταφυγής στη στρατιωτική ισχύ από τις ΗΠΑ εντός της (βραζιλιάνικης) εθνικής επικράτειας», επέμεινε.

Τον Μάιο, η αμερικανική κυβέρνηση χαρακτήρισε δύο συμμορίες —πρόκειται για την Comando Vermelho (CV, «Κόκκινη Διοίκηση») και την Primeiro Comando da Capital (PCC, «Πρώτη Διοίκηση της Πρωτεύουσας»)— «παγκόσμιες τρομοκρατικές οργανώσεις», υποστηρίζοντας πως έχουν δημιουργήσει «παράνομα δίκτυα» που εκτείνονται «πολύ πέρα από τα σύνορα της Βραζιλίας».

Οι συμμορίες επιδίδονται σε διακίνηση ναρκωτικών και έχουν επίσης άλλες πηγές παράνομων εσόδων σε λαϊκές συνοικίες.

Η επέμβαση στη Βενεζουέλα

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025, η κυβέρνησή του έχει εγγράψει διάφορες λατινοαμερικάνικες συμμορίες που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών στη μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών» οργανώσεων, όπως το μεξικανικό καρτέλ Σιναλόα και η Tren de Aragua, που ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα.

Η κίνηση αυτή, πέρα από το ότι συνεπάγεται απαγόρευση εισόδου των μελών τους στις ΗΠΑ, καθώς και κάθε χρηματοοικονομικής συναλλαγής μαζί τους επί ποινή κυρώσεων και ποινικών διώξεων, επιτρέπει επίσης ενδεχόμενη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ εναντίον τους.

Η Ουάσιγκτον έχει διεξαγάγει αιματηρές επιθέσεις εναντίον της Tren de Aragua στη Βενεζουέλα και έχει εξαπολύσει επίσης δεκάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον ταχύπλοων που κατ’ αυτή διακινούσαν ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό και στην Καραϊβική — χωρίς ποτέ να παρουσιάσει αποδείξεις γι’ αυτό. Στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς αυτούς έχουν σκοτωθεί πάνω από 200 άνθρωποι.

Μπροστά σε εκλογές η Βραζιλία

Η δεξιά αντιπολίτευση στη Βραζιλία εξήρε την απόφαση της Ουάσιγκτον, προσάπτοντας στην κυβέρνηση του προέδρου Λούλα από υπερβολική χαλαρότητα ως απραξία έναντι του εγκλήματος, καθώς πλησιάζουν στον ορίζοντα οι προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου.

Οι δυο χώρες έχουν εμπλακεί εξάλλου σε διένεξη όσον αφορά το ζήτημα των τελωνειακών δασμών. Η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει ως τη 15η Ιουλίου εάν θα εφαρμόσει επιπρόσθετους δασμούς 25% σε βραζιλιάνικα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, έπειτα από έρευνα για υποτιθέμενες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που νοθεύουν τον ανταγωνισμό. Η Μπραζίλια απορρίπτει την κατηγορία.

Πηγή: in.gr