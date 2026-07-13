 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Financial Regulation"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Personal Finance"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Ρυθμίσεις οφειλών: Ενεργοποιούνται οι 72 δόσεις – 1.800 ρυθμίσεις μέσω εξωδικαστικού

Ανοδική πορεία καταγράφουν οι νέες ρυθμίσεις οφειλών προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες - Τι προβλέπεται

Economy 13.07.2026, 10:10
Σχολιάστε
Ρυθμίσεις οφειλών: Ενεργοποιούνται οι 72 δόσεις – 1.800 ρυθμίσεις μέσω εξωδικαστικού
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε άμεση εφαρμογή τίθενται οι ρυθμίσεις οφειλών προς την ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και τους χρηματοδοτικούς φορείς, μετά την πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση που διευρύνει τις δυνατότητες ρύθμισης χρεών, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας.

Οι ρυθμίσεις οφειλών

Συγκεκριμένα:

  • 72 δόσεις για οφειλές έως 31.12.2023 προς Δημόσιο – Σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα για οφειλές προς ΕΦΚΑ ενώ έως τις 20 Ιουλίου ενεργοποιείται η σχετική πλατφόρμα για οφειλές προς ΑΑΔΕ.
  • Νέος εξωδικαστικός μηχανισμός με ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ είτε προς Δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς – Στις 26 Ιουλίου ενεργοποιείται η δυνατότητα της νέας ρύθμισης.
  • Πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού – Στις 21 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο.

Συνεχή ανοδική πορεία καταγράφουν και οι ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε ποσά αρχικών οφειλών ύψους 458,6 εκ. ευρώ.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική συνεχίζει να είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών

Σε υψηλό εξαμήνου είναι η μηνιαία αύξηση στις εκκινήσεις αιτήσεων και σταθερά υψηλές οι οριστικές υποβολές οι οποίες έφτασαν τις 6.129 και 3.356 αντίστοιχα.

Η σταθερά αυτή υψηλή αποδίδεται πρωτίστως στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη διεύρυνση των προϋποθέσεων υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Οι αλλαγές αυτές επιτρέπουν σε μεγαλύτερο αριθμό οφειλετών να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους και να θωρακίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 64.406 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 19,67 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι οι πολίτες περιβάλλουν τον μηχανισμό με ολοένα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική συνεχίζει να είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Το 12,5% των ρυθμίσεων για τον μήνα Ιούνιο αφορούν σε οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, από την αρχή εφαρμογής του μηχανισμού, 584 οφειλέτες έχουν επιτύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας και της κύριας κατοικίας τους.

Παράλληλα με τα εργαλεία της πολιτείας συνεχίζουν και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων, με τους 4 μεγαλύτερους Servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant) να καταγράφουν τον Μάιο ‘26 ρυθμίσεις συνολικού ύψους 399,3 εκ. ευρώ, οι οποίες αναλογούν σε 4.821 οφειλέτες. Η πλειοψηφία των ρυθμισμένων οφειλών αφορά στεγαστικά δάνεια.

Εξυπηρέτηση Πολιτών: Σχεδόν 25.000 ραντεβού κατά το 1ο εξάμηνο

Τέλος, το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν μέσω του MyEGDIXlive 24.796, εκ των οποίων 16.501 για εξωδικαστικό μηχανισμό, 3.886 για ελβετικό φράγκο, 2.283 για γενικές πληροφορίες διαχείρισης οφειλών, 1.178 για ευάλωτους οφειλέτες και 948 για Κώδικα Δεοντολογίας.

Ο στόχος είναι αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών. Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, είτε μέσω της πλατφόρμας είτε στο τηλέφωνο 213.212.5730.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Ελληνική οικονομία: Τα πέντε μέτωπα που θα κρίνουν την πορεία της
Economy

Τα πέντε μέτωπα που θα κρίνουν την πορεία της οικονομίας
Ρυθμίσεις οφειλών: Ενεργοποιούνται οι 72 δόσεις – 1.800 ρυθμίσεις μέσω εξωδικαστικού
Economy

Ενεργοποιούνται οι 72 δόσεις για χρέη - Οι αλλαγές στον εξωδικαστικό
ΕΛ.Α.Σ: Οι 55 που θα «γράψουν» το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική

Οι 55 που θα «γράψουν» το οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα
Τσάφος: 180.000 ωφελούμενοι από το Ταμείο Ανάκαμψης στην ενέργεια
Ενέργεια

Τσάφος: 180.000 ωφελούμενοι από το Ταμείο Ανάκαμψης στην ενέργεια
Κομισιόν: «Κόκκινη κάρτα» για φορολόγηση εργασίας και ΦΠΑ
Economy

Κομισιόν: «Κόκκινη κάρτα» για φορολόγηση εργασίας και ΦΠΑ
Ενοίκια: «Φωτιά» οι τιμές στην Αττική – Οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Τα πιο ακριβά ενοίκια στην Αττική - Οι περιοχές [πίνακες]

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Συνταξιούχοι: Τα 3+1 προεκλογικά δώρα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

3 + 1 προεκλογικά «δώρα» για τους συνταξιούχους

Οι συνταξιούχοι θα περιλαμβάνονται στο κυβερνητικό πακέτο των εξαγγελιών της ΔΕΘ

Κώστας Παπαδής
Αεροδρόμια: Τα πέντε πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο για διεθνείς ταξιδιώτες
World

Τα πέντε πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια του κόσμου

Τα πιο πολυσύχναστα διεθνή αεροδρόμια στον κόσμο είναι παγκόσμια σταυροδρόμια για διεθνείς ταξιδιώτες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λειψυδρία: Ταχύτερες αδειοδοτήσεις για αφαλατώσεις – Νέοι κανόνες ανάθεσης έργων
Green

Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Επιτάχυνση έργων αντιμετώπισης της λειψυδρίας – Απλοποίηση αδειοδοτήσεων, προσκλήσεις σε τρεις εργοληπτικές για κατεπείγοντα έργα

Μάχη Τράτσα
Τράπεζες: Πώς διαβάζουν τις πολιτικές εξελίξεις
Τράπεζες

Πώς διαβάζουν οι τράπεζες τις πολιτικές εξελίξεις

Οι τέσσερις τομείς της οικονομίας για τους οποίους οι τράπεζες κρίνουν σημαντική την πολιτική σταθερότητα

Αγης Μάρκου
Ενοίκια: «Φωτιά» οι τιμές στην Αττική – Οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Τα πιο ακριβά ενοίκια στην Αττική - Οι περιοχές [πίνακες]

Στεγαστική ασφυξία στην Ελλάδα - Τα ενοίκια συνεχίζουν να τραβούν την ανηφόρα

Ανδρομάχη Παύλου
Ντίμον: Ασκησε πιέσεις στο Λονδίνο σε συνεργασία με τον Έπσταϊν;
World

Άσκησε πιέσεις στο Λονδίνο ο Ντίμον κατόπιν απαίτησης Έπσταϊν;

Η Αμερικανίδα γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν απαιτεί από τον επικεφαλής της JPMorgan να εξηγήσει τυχόν δεσμούς με τον Έπσταϊν σχετικά με τον προτεινόμενο φόρο στα μπόνους των τραπεζιτών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελληνικό γιαούρτι: Νομική μάχη από τις βιομηχανίες για το «Greek Yogurt»
Τρόφιμα – ποτά

«Σταυροφορία» για την... πειρατεία στο Greek Yogurt

Μόλις το 1,6% της αγοράς είναι πραγματικά ελληνικό γιαούρτι – Η νομική εκστρατεία από τον ΣΕΒΓΑΠ κατά των προϊόντων απομίμησης

Γιώργος Μανέττας
Στενά του Ορμούζ: Η ναυτιλία (ξανά) σε ζώνη πολέμου
World

Νέο θρίλερ στο Ορμούζ - Τι ισχύει με το κλείσιμο των Στενών

Η ναυτιλία συνεχίζει να κινείται με μεγάλη δυσκολία στα Στενά του Ορμούζ παρά τις αντικρουόμενες δηλώσεις Ιράν και ΗΠΑ - Οι φόβοι για νάρκες 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Economy
Ελληνική οικονομία: Τα πέντε μέτωπα που θα κρίνουν την πορεία της
Economy

Τα πέντε μέτωπα που θα κρίνουν την πορεία της οικονομίας

Ο τουρισμός, τα φορολογικά έσοδα, η ανάπτυξη, οι επενδύσεις και ο πληθωρισμός θα διαμορφώσουν τον δημοσιονομικό χώρο, το πακέτο της ΔΕΘ και τις πολιτικές αποφάσεις των επόμενων μηνών

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΕΛ.Α.Σ: Οι 55 που θα «γράψουν» το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική

Οι 55 που θα «γράψουν» το οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα

Τα πρόσωπα-κλειδιά της ΕΛ.Α.Σ.: Κορυφαίοι οικονομολόγοι, πανεπιστημιακοί και γνωστοί επιχειρηματίες αναλαμβάνουν τη διαμόρφωση της οικονομικής ατζέντας του νέου φορέα.

Γιάννης Αγουρίδης
Τσάφος: 180.000 ωφελούμενοι από το Ταμείο Ανάκαμψης στην ενέργεια
Ενέργεια

Τσάφος: 180.000 ωφελούμενοι από το Ταμείο Ανάκαμψης στην ενέργεια

Τα κονδύλια για ενεργειακές δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν 3,3 δισ. ευρώ

Κομισιόν: «Κόκκινη κάρτα» για φορολόγηση εργασίας και ΦΠΑ
Economy

Κομισιόν: «Κόκκινη κάρτα» για φορολόγηση εργασίας και ΦΠΑ

Η Κομισιόν δίνει τα εύσημα στην Ελλάδα για τη μείωση της φοροδιαφυγής - Τι αναφέρει για τη φορολογία

Ενοίκια: «Φωτιά» οι τιμές στην Αττική – Οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Τα πιο ακριβά ενοίκια στην Αττική - Οι περιοχές [πίνακες]

Στεγαστική ασφυξία στην Ελλάδα - Τα ενοίκια συνεχίζουν να τραβούν την ανηφόρα

Ανδρομάχη Παύλου
Καύσιμα: Γιατί θα φτάσουν…μισές οι μειώσεις στην αντλία από τα διυλιστήρια
Economy

Γιατί θα φτάσουν...μισές οι μειώσεις στην αντλία από τα διυλιστήρια

Η επικοινωνιακή λογική Μητσοτάκη και η...βαριά φορολογία που δεν αλλάζει η κυβέρνηση της ΝΔ

Γιάννης Αγουρίδης
Ακρίβεια: Posokanei το «καλάθι του λουόμενου» – Ο πληθωρισμός στην… εξίσωση της παραλίας
Economy

Posokanei το «καλάθι του λουόμενου»

Η καλοκαιρινή απόδραση για μια βουτιά στη θάλασσα έχει εξελιχθεί σε μια σοβαρή οικονομική εξίσωση για τη μέση ελληνική οικογένεια - Δύσκολη η μάχη με την ακρίβεια

Latest News
Τράπεζα Χανίων: Προχωρούν οι διαδικασίες για τον μετασχηματισμό σε ΑΕ
Τράπεζες

Τράπεζα Χανίων: Προχωρούν οι διαδικασίες για τον μετασχηματισμό σε ΑΕ

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας.

Fraport: Αυξήθηκε κατά 4,7% η επιβατική κίνηση τον Ιούνιο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια
Τουρισμός

Fraport: Αυξήθηκε κατά 4,7% η επιβατική κίνηση τον Ιούνιο

Διακινήθηκαν 5,6 εκατ. επιβάτες από τα περιφερειακά αεροδρόμια, σύμφωνα με τη Fraport - Οι πτήσεις από τη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υψώνει τείχος στους πωλητές
Xρηματιστήριο Αθηνών

Υψώνει τείχος στους πωλητές το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζει αξιοσημείωτες αντοχές στη σημερινή συνεδρίαση

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Στηρίζει τη νέα γενιά με 365 υποτροφίες
Ναυτιλία

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Στηρίζει τη νέα γενιά με 365 υποτροφίες

Η εκδήλωση απονομής των 365 Υποτροφιών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, πραγματοποιήθηκε στο χώρο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ρίχνει τις τιμές των καυσίμων με τα «ελεύθερα βενζινάδικα»
World

Ο Τραμπ ρίχνει τις τιμές των καυσίμων με τα «ελεύθερα βενζινάδικα»

Ένα μυστηριώδες «Ελεύθερο Δίκτυο Καυσίμων» δημιουργείται στις ΗΠΑ με χορηγό επικοινωνίας το Λευκό Οίκο

Αλέξανδρος Καψύλης
ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στις δημόσιες ΣΑΕΚ
AGRO

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στις δημόσιες ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Η φοίτηση στις έξι δημόσιες ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ είναι δωρεάν

Μυτιληναίος: Βαθιά ανάσα στη Δυτ. Αττική από τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά
Κατασκευές

Μυτιληναίος: Ανάσα για Δυτ. Αττική ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά

Υποδομή με μεγαλύτερο όφελος σε σχέση με το κόστος, τόνισε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος - Έπεσαν οι υπογραφές για το οδικό έργο - Σε 36 μήνες η παράδοση από ΜΕΤΚΑ - Δομική Κρήτης

Χρήστος Κολώνας
Global X: Γιατί ποντάρει στην ελληνική αγορά
Markets

Global X: Γιατί ποντάρει στην ελληνική αγορά

Τα ειδικά βάρη των μετοχών της ΔΑΚ «GREK» - Η μεταμόρφωση της ελληνικής οικονομίας που είδε η Global X

Αναστάσιος Μαντικίδης
Κάγια Κάλας: Στο τραπέζι οι επιλογές της ΕΕ για την προστασία της ναυσιολοΐας
World

Κάγια Κάλας: Εξετάζονται μέτρα για την προστασία της ναυσιολοΐας

Στο τραπέζι βρίσκεται το έγγραφο επιλογών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο παρουσιάζει διαφορετικά πιθανά μέτρα είπε η επίτροπος για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας

Ουκρανία: Τι θα ζητήσει από τη «Συμμαχία των Προθύμων»
World

Ουκρανία: Τι θα ζητήσει από τη «Συμμαχία των Προθύμων»

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη πυρομαχικών για τα συστήματά της - Στο Παρίσι η «Συμμαχία των Προθύμων»

Σχοινάς: Φέτος με το νέο σύστημα πληρώσαμε 1,1 δισ. ευρώ στους αγρότες
AGRO

Σχοινάς: Φέτος με το νέο σύστημα πληρώσαμε 1,1 δισ. στους αγρότες

Τι ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μ. Σχοινάς για την ενίσχυση στα λιπάσματα

Piraeus Securities: Στα 61 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της Motor Oil
Business

Piraeus Securities για Motor Oil: Στα 61 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Η χρηματιστηριακή ενσωματώνει στις εκτιμήσεις της το ιδιαίτερα ισχυρό περιβάλλον περιθωρίων διύλισης για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Σκαραμαγκά: Πέφτουν οι υπογραφές για τον τριπλό κόμβο
Μεταφορές

Πέφτουν οι υπογραφές για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά [LIVE]

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρίσκεται στην υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους

Citi: Συμμετέχει στην πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ «Call to Action»
World

Στην πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ «Call to Action» συμμετέχει η Citi

Τι ανακοίνωσε η Citi για την ανταπόκρισή της στην πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ - Στο τραπέζι η κατάργηση της εισφοράς στις επικουρικές συντάξεις

Αναστάσιος Μαντικίδης
Ντίμον: Ασκησε πιέσεις στο Λονδίνο σε συνεργασία με τον Έπσταϊν;
World

Άσκησε πιέσεις στο Λονδίνο ο Ντίμον κατόπιν απαίτησης Έπσταϊν;

Η Αμερικανίδα γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν απαιτεί από τον επικεφαλής της JPMorgan να εξηγήσει τυχόν δεσμούς με τον Έπσταϊν σχετικά με τον προτεινόμενο φόρο στα μπόνους των τραπεζιτών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λιπάσματα: Εγκρίθηκαν τα μέτρα για την στήριξη των αγροτών  
AGRO

Τι περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό πακέτο για τα λιπάσματα

Το κόστος στα λιπάσματα εκτοξεύτηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies