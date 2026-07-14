Μπάφετ: Αποκλείει το Ίδρυμα Γκέιτς από τις ετήσιες δωρεές μετοχών της Berkshire

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Εκτός της λίστας του Γουόρεν Μπάφετ με τις ετήσιες φιλανθρωπικές δωρεές μετοχών έμεινε φέτος το ίδρυμα Γκέιτς κατευθύνοντας όλες τις φετινές δωρεές σε τέσσερα ιδρύματα που συνδέονται με την οικογένεια του.

Η Berkshire Hathaway ανακοίνωσε ότι ο 95χρονος πρόεδρος θα δωρίσει 9 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας Β της Berkshire στο Ίδρυμα Susan Thompson Buffett και 1 εκατομμύριο μετοχές στο Ίδρυμα Sherwood, στο Ίδρυμα Howard G. Buffett και στο Ίδρυμα Novo, αναφέρει το CNBC.

«Στόχος μου είναι να διαθέσω όλες τις μετοχές μου στην Berkshire μέσα σε περίπου οκτώ χρόνια», δήλωσε ο Μπάφετ σε ανακοίνωση που ανέφερε τις δωρεές. «Όπως εξήγησα πέρυσι, τα παιδιά μου δυστυχώς μεγαλώνουν. Έχω κάθε ελπίδα ότι και τα τρία τους θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν τη διάθεση των μετοχών μου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2034».

Το Ίδρυμα Γκέιτς ήταν για χρόνια ένας από τους μεγαλύτερους αποδέκτες των ετήσιων δωρεών του στην Berkshire. Από το 2006, ο πρόεδρος της Berkshire έχει δωρίσει μετοχές της εταιρείας αξίας άνω των 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον φιλανθρωπικό οργανισμό που ίδρυσε ο Μπιλ Γκέιτς και η πρώην σύζυγός του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς.

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Υπενθυμίζεται ότι έχει προηγηθεί δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι ο Μπάφετ ανέβαλε τη συνήθη δωρεά του στο Ίδρυμα Γκέιτς, εν αναμονή του αποτελέσματος μιας αναθεώρησης των δεσμών του ιδρύματος με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε συνέντευξή του τον Μάρτιο στην Μπέκι Κουίκ του CNBC, ο Μπάφετ είπε ότι δεν είχε μιλήσει με τον Γκέιτς «καθόλου από τότε που αποκαλύφθηκε όλο αυτό».

Ερωτηθείς αν οι δύο παρέμειναν στενοί φίλοι, ο Μπάφετ είπε ότι είχαν μοιραστεί «υπέροχες στιγμές μαζί», αλλά πρόσθεσε: «Μέχρι να ξεκαθαριστεί… απλώς δεν νομίζω ότι έχει νόημα να μιλάμε πολύ».

Η απόφαση σηματοδοτεί μια ρήξη με την υπόσχεση που είχε δώσει ο Μπάφετ πριν από δύο δεκαετίες. Σε μια επιστολή του 2006 προς τον Μπιλ και τη Μελίντα Γκέιτς, ο Μπάφετ έγραψε ότι «δεσμευόταν αμετάκλητα» να κάνει ετήσιες δωρεές μετοχών της Berkshire στο ίδρυμά τους «καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του», υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένας από αυτούς θα παρέμενε ενεργά ενεργός στον οργανισμό.