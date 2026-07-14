 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Financial Industry"
    [1]=>
    string(24) "Non-Profit Organizations"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(5) "Crime"
}

Μπάφετ: Αποκλείει το Ίδρυμα Γκέιτς από τις ετήσιες δωρεές μετοχών της Berkshire

Η Berkshire Hathaway ανακοίνωσε ότι ο 95χρονος Γουόρεν Μπάφετ θα δωρίσει 9 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας Β της Berkshire σε τέσσερα ιδρύματα που συνδέονται με την οικογένεια.

World 14.07.2026, 23:00
Σχολιάστε
Μπάφετ: Αποκλείει το Ίδρυμα Γκέιτς από τις ετήσιες δωρεές μετοχών της Berkshire
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εκτός της λίστας του Γουόρεν Μπάφετ με τις ετήσιες φιλανθρωπικές δωρεές μετοχών έμεινε φέτος το  ίδρυμα Γκέιτς κατευθύνοντας όλες τις φετινές δωρεές σε τέσσερα ιδρύματα που συνδέονται με την οικογένεια του.

Η Berkshire Hathaway ανακοίνωσε ότι ο 95χρονος πρόεδρος θα δωρίσει 9 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας Β της Berkshire στο Ίδρυμα Susan Thompson Buffett και 1 εκατομμύριο μετοχές στο Ίδρυμα Sherwood, στο Ίδρυμα Howard G. Buffett και στο Ίδρυμα Novo, αναφέρει το CNBC.

«Στόχος μου είναι να διαθέσω όλες τις μετοχές μου στην Berkshire μέσα σε περίπου οκτώ χρόνια», δήλωσε ο Μπάφετ σε ανακοίνωση που ανέφερε τις δωρεές. «Όπως εξήγησα πέρυσι, τα παιδιά μου δυστυχώς μεγαλώνουν. Έχω κάθε ελπίδα ότι και τα τρία τους θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν τη διάθεση των μετοχών μου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2034».

Το Ίδρυμα Γκέιτς ήταν για χρόνια ένας από τους μεγαλύτερους αποδέκτες των ετήσιων δωρεών του στην Berkshire. Από το 2006, ο πρόεδρος της Berkshire έχει δωρίσει μετοχές της εταιρείας αξίας άνω των 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον φιλανθρωπικό οργανισμό που ίδρυσε ο Μπιλ Γκέιτς και η πρώην σύζυγός του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς.

Η σχέση Γκέιτς-Έπσταιν αποξένωσε τον Μπάφετ

Υπενθυμίζεται ότι έχει προηγηθεί δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι ο Μπάφετ ανέβαλε τη συνήθη δωρεά του στο Ίδρυμα Γκέιτς, εν αναμονή του αποτελέσματος μιας αναθεώρησης των δεσμών του ιδρύματος με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε συνέντευξή του τον Μάρτιο στην Μπέκι Κουίκ του CNBC, ο Μπάφετ είπε ότι δεν είχε μιλήσει με τον Γκέιτς «καθόλου από τότε που αποκαλύφθηκε όλο αυτό».

Ερωτηθείς αν οι δύο παρέμειναν στενοί φίλοι, ο Μπάφετ είπε ότι είχαν μοιραστεί «υπέροχες στιγμές μαζί», αλλά πρόσθεσε: «Μέχρι να ξεκαθαριστεί… απλώς δεν νομίζω ότι έχει νόημα να μιλάμε πολύ».

Η απόφαση σηματοδοτεί μια ρήξη με την υπόσχεση που είχε δώσει ο Μπάφετ πριν από δύο δεκαετίες. Σε μια επιστολή του 2006 προς τον Μπιλ και τη Μελίντα Γκέιτς, ο Μπάφετ έγραψε ότι «δεσμευόταν αμετάκλητα» να κάνει ετήσιες δωρεές μετοχών της Berkshire στο ίδρυμά τους «καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του», υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένας από αυτούς θα παρέμενε ενεργά ενεργός στον οργανισμό.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΗΠΑ: CEO της MassMutual λέει ότι το μερίδιο των Αμερικανών στο χρέος αυξάνεται κατά 10 δολάρια την ημέρα
World

Το μερίδιο των Αμερικανών στο χρέος αυξάνεται κατά 10 δολάρια την ημέρα
Μπάφετ: Αποκλείει το Ίδρυμα Γκέιτς από τις ετήσιες δωρεές μετοχών της Berkshire
World

Τέλος οι ετήσιες δωρεές του Μπάφετ στο Ίδρυμα Γκέιτς
Rothschild: Αύξησε τα μπόνους των στελεχών, αλλά τα κέρδη υποχώρησαν
World

Η Rothschild αύξησε τα μπόνους, αλλά τα κέρδη υποχώρησαν
Γάζα: Η Παλαιστινιακή Αρχή σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας
World

Η Παλαιστινιακή Αρχή σε οικονομική ασφυξία
Κέντρα δεδομένων: Οι κατασκευαστές αγωνίζονται να ξεφορτωθούν μερίδια αξίας δισεκατομμυρίων
World

Ποιοι θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν την έκρηξη ΑΙ
Ρωσία: Απειλείται με ενεργειακή και τραπεζική κρίση καθώς διογκώνεται το χρέος [γράφημα]
World

Ενεργειακή και τραπεζική κρίση απειλεί την Ρωσία [γράφημα]

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Το τελευταίο μίλι για τον Ε65 – Ο δρόμος γέφυρα για Ανατολική και Δυτική Ελλάδα
Κατασκευές

Το τελευταίο μίλι για τον Ε65 – Σε 4 ώρες «Αθήνα - Εγνατία Οδός»

Παραδίδονται τα τελευταία 46 χλμ. του Ε65 - Ο αυτοκινητόδρομος των 182 χλμ. που φέρνει πιο κοντά τα λιμάνια Πειραιά, Ηγουμενίτσας και Βόλου

Χρήστος Κολώνας
Πετρέλαιο: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα γυρίσουν στην προπολεμική κατάσταση
Πετρέλαιο

Γιατί το Ορμούζ αλλάζει για πάντα

Το πετρέλαιο σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από την εποχή της πανδημίας

Τζούλη Καλημέρη
Wall Street: Έκρηξη κερδοφορίας για τις τράπεζες
World

«Τίναξαν την μπάνκα» οι τράπεζες της Wall Street

Τα κέρδη από χρηματιστηριακές συναλλαγές οδήγησαν σε έκρηξη κερδών

Τζούλη Καλημέρη
Νομίσματα: Τα ισχυρότερα νομίσματα των τελευταίων 20 ετών: Ποιοι κέρδισαν και γιατί
World

Τα ισχυρότερα νομίσματα των τελευταίων 20 ετών

Παρά τη διαχρονική μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ορισμένα νομίσματα κατάφεραν να ενισχύσουν σταθερά τη θέση τους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κρασί: Ουκρανοί οινοποιοί επιμένουν παρά τον πόλεμο
AGRO

Ουκρανοί οινοποιοί επιμένουν παρά τον πόλεμο

Το κρασί γίνεται για τους ουκρανούς αμπελουργούς και οινοποιούς σύμβολο αντοχής και ελπίδας

Ανθή Γεωργίου
JP Morgan: Ποιες μετοχές θα προσελκύσουν πάνω από 1 δισ.
Xρηματιστήριο Αθηνών

JP Morgan: Ποιες μετοχές θα προσελκύσουν πάνω από 1 δισ.

Οι εισροές άνω του 1 δισ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη για το ελληνικό χρηματιστήριο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κόκκινα δάνεια: Τι αλλάζει στις διαταγές πληρωμής και στον εξωδικαστικό μηχανισμό
Τράπεζες

Μάχη με το χρόνο για τα κόκκινα δάνεια – Τι αλλάζει

Τα κόκκινα δάνεια και οι νέες δυνατότητες για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους  

Αγης Μάρκου
Γάζα: Η Παλαιστινιακή Αρχή σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας
World

Η Παλαιστινιακή Αρχή σε οικονομική ασφυξία

Οι οικονομικές, νομισματικές και δημοσιονομικές κυρώσεις που επιβάλλει το Τελ Αβίβ για να εμποδίσει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους

Αλέξανδρος Καψύλης
Περισσότερα από World
ΗΠΑ: CEO της MassMutual λέει ότι το μερίδιο των Αμερικανών στο χρέος αυξάνεται κατά 10 δολάρια την ημέρα
World

Το μερίδιο των Αμερικανών στο χρέος αυξάνεται κατά 10 δολάρια την ημέρα

Η κλιμάκωση του δημόσιου χρέους των ΗΠΑ μπορεί να επηρεάσει τα πάντα, από τις αποτιμήσεις των νομισμάτων έως το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Rothschild: Αύξησε τα μπόνους των στελεχών, αλλά τα κέρδη υποχώρησαν
World

Η Rothschild αύξησε τα μπόνους, αλλά τα κέρδη υποχώρησαν

Η πολυαναμενόμενη ανάκαμψη των συγχωνεύσεων και εξαγορών αυξάνει τα έσοδα αλλά αυξάνει και τους μισθούς στον βραχίονα επενδυτικής τραπεζικής της Rothschild στη Βρετανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γάζα: Η Παλαιστινιακή Αρχή σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας
World

Η Παλαιστινιακή Αρχή σε οικονομική ασφυξία

Οι οικονομικές, νομισματικές και δημοσιονομικές κυρώσεις που επιβάλλει το Τελ Αβίβ για να εμποδίσει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους

Αλέξανδρος Καψύλης
Κέντρα δεδομένων: Οι κατασκευαστές αγωνίζονται να ξεφορτωθούν μερίδια αξίας δισεκατομμυρίων
World

Ποιοι θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν την έκρηξη ΑΙ

Η αδιάκοπη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ ωθεί τους επενδυτές να αναζητούν ευκαιρίες να αποκτήσουν τα κέντρα δεδομένων πίσω από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ρωσία: Απειλείται με ενεργειακή και τραπεζική κρίση καθώς διογκώνεται το χρέος [γράφημα]
World

Ενεργειακή και τραπεζική κρίση απειλεί την Ρωσία [γράφημα]

Η οικονομία στη Ρωσία είναι «ψευδαίσθηση» χτισμένη πάνω σε χρέος και πλανάται τραπεζική κρίση, αναφέρει έκθεση των μυστικών υπηρεσιών, ενώ το Κρεμλίνο μπορεί να κατασχέσει συντάξεις.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
xAI: Πολίτες και οργανώσεις εναντίον της εταιρείας του Ιλον Μάσκ
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί μια εγκατάσταση της xAI του Ιλον Μασκ, προκαλεί αναστάτωση στο Τενεσί

Οι παράνομες εγκαταστάσεις της xAI στο Τενεσί επηρεάζουν τις κοινότητες αφροαμερικανών - Είναι παράνομες και χωρίς άδειες, λένε οι πολίτες

Paramount: Προς ολοκλήρωση συγχώνευσης με Warner Bros, παρά την αγωγή
World

Paramount: Προς ολοκλήρωση συγχώνευσης με Warner Bros, παρά την αγωγή

Η προτεινόμενη εξαγορά αναμένεται να ενώσει τα δύο ιστορικά κινηματογραφικά στούντιο της Warner Bros. και της Paramount

Latest News
ΗΠΑ: CEO της MassMutual λέει ότι το μερίδιο των Αμερικανών στο χρέος αυξάνεται κατά 10 δολάρια την ημέρα
World

Το μερίδιο των Αμερικανών στο χρέος αυξάνεται κατά 10 δολάρια την ημέρα

Η κλιμάκωση του δημόσιου χρέους των ΗΠΑ μπορεί να επηρεάσει τα πάντα, από τις αποτιμήσεις των νομισμάτων έως το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κρασί: Ουκρανοί οινοποιοί επιμένουν παρά τον πόλεμο
AGRO

Ουκρανοί οινοποιοί επιμένουν παρά τον πόλεμο

Το κρασί γίνεται για τους ουκρανούς αμπελουργούς και οινοποιούς σύμβολο αντοχής και ελπίδας

Ανθή Γεωργίου
Μέση Ανατολή: Αναφορές για βύθιση φορτηγού πλοίου χύδην φορτίου στο Μπάνταρ Αμπάς του Ορμούζ
Κόσμος

Αναφορές για βύθιση bulker στο Μπάνταρ Αμπάς του Ορμούζ

Φωτογραφίες, βίντεο και πρώτες αναφορές, κάνουν λόγο για την βύθιση πλοίου από άγνωστη αιτία έξω από το λιμάνι του Μπάνταρ Αμπάς στο Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπάφετ: Αποκλείει το Ίδρυμα Γκέιτς από τις ετήσιες δωρεές μετοχών της Berkshire
World

Τέλος οι ετήσιες δωρεές του Μπάφετ στο Ίδρυμα Γκέιτς

Η Berkshire Hathaway ανακοίνωσε ότι ο 95χρονος Γουόρεν Μπάφετ θα δωρίσει 9 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας Β της Berkshire σε τέσσερα ιδρύματα που συνδέονται με την οικογένεια.

Κριμαία: Το άλλοτε προπύργιο της Ρωσίας πλέον αποτελεί σημείο αδυναμίας
Κόσμος

Πώς η Κριμαία από προπύργιο της Ρωσίας εξελίχθηκε σε σημείο αδυναμίας

Η Κριμαία ήταν υποτίθεται το κορυφαίο επίτευγμα του Πούτιν, αλλά έχει μετατραπεί σε στρατιωτικό και προσωπικό πονοκέφαλο για τον Ρώσο ηγέτη

CrediaBank: Με υπερκάλυψη 3 φορές το placement του 15%
Τράπεζες
Upd: 23:30

Με υπερκάλυψη τρεις φορές το placement του 15% της CrediaBank

Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 0,90 ευρώ ανά μετοχή με τα κεφάλαια που αναμένεται να αντληθούν να προσεγγίζουν τα 250 εκατ. ευρώ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Rothschild: Αύξησε τα μπόνους των στελεχών, αλλά τα κέρδη υποχώρησαν
World

Η Rothschild αύξησε τα μπόνους, αλλά τα κέρδη υποχώρησαν

Η πολυαναμενόμενη ανάκαμψη των συγχωνεύσεων και εξαγορών αυξάνει τα έσοδα αλλά αυξάνει και τους μισθούς στον βραχίονα επενδυτικής τραπεζικής της Rothschild στη Βρετανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γάζα: Η Παλαιστινιακή Αρχή σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας
World

Η Παλαιστινιακή Αρχή σε οικονομική ασφυξία

Οι οικονομικές, νομισματικές και δημοσιονομικές κυρώσεις που επιβάλλει το Τελ Αβίβ για να εμποδίσει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους

Αλέξανδρος Καψύλης
Κέντρα δεδομένων: Οι κατασκευαστές αγωνίζονται να ξεφορτωθούν μερίδια αξίας δισεκατομμυρίων
World

Ποιοι θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν την έκρηξη ΑΙ

Η αδιάκοπη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ ωθεί τους επενδυτές να αναζητούν ευκαιρίες να αποκτήσουν τα κέντρα δεδομένων πίσω από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ρωσία: Απειλείται με ενεργειακή και τραπεζική κρίση καθώς διογκώνεται το χρέος [γράφημα]
World

Ενεργειακή και τραπεζική κρίση απειλεί την Ρωσία [γράφημα]

Η οικονομία στη Ρωσία είναι «ψευδαίσθηση» χτισμένη πάνω σε χρέος και πλανάται τραπεζική κρίση, αναφέρει έκθεση των μυστικών υπηρεσιών, ενώ το Κρεμλίνο μπορεί να κατασχέσει συντάξεις.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
xAI: Πολίτες και οργανώσεις εναντίον της εταιρείας του Ιλον Μάσκ
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί μια εγκατάσταση της xAI του Ιλον Μασκ, προκαλεί αναστάτωση στο Τενεσί

Οι παράνομες εγκαταστάσεις της xAI στο Τενεσί επηρεάζουν τις κοινότητες αφροαμερικανών - Είναι παράνομες και χωρίς άδειες, λένε οι πολίτες

Paramount: Προς ολοκλήρωση συγχώνευσης με Warner Bros, παρά την αγωγή
World

Paramount: Προς ολοκλήρωση συγχώνευσης με Warner Bros, παρά την αγωγή

Η προτεινόμενη εξαγορά αναμένεται να ενώσει τα δύο ιστορικά κινηματογραφικά στούντιο της Warner Bros. και της Paramount

Νομίσματα: Τα ισχυρότερα νομίσματα των τελευταίων 20 ετών: Ποιοι κέρδισαν και γιατί
World

Τα ισχυρότερα νομίσματα των τελευταίων 20 ετών

Παρά τη διαχρονική μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ορισμένα νομίσματα κατάφεραν να ενισχύσουν σταθερά τη θέση τους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μέση Ανατολή: Επιθέσεις με drone σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ – Συνεχείς εκρήξεις πάνω από την Μανάμα
Κοινωνία

Επιθέσεις με drone σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Λίγα λεπτά μετά τις 20:00 ώρα Ελλάδας ξεκίνησαν επιθέσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών και τον στρατό αντίστοιχα των αμυνόμενων χωρών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Delivery Hero: Σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά της από την Uber
World

Πλησιάζει το mega deal για την εξαγορά της μητρικής του efood

Mια ενδεχόμενη συμφωνία θα αποτιμούσε πιθανότατα την Delivery Hero σε επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από την πρόσφατη τιμή διαπραγμάτευσής της

Apple: Φλερτ με startup που μειώνει το μέγεθος των μοντέλων ΑΙ για iPhone
Tεχνητή νοημοσύνη

«Φλερτ» Apple με startup που μειώνει το μέγεθος των μοντέλων ΑΙ για iPhone

Σε διαπραγματεύσεις βρίσκεται η Apple με την εταιρεία PrismML της Σίλικον Βάλεϊ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies