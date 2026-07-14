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Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Υπέβαλε αίτημα επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της

Η μεταφορά των μετοχών στην Κύρια Αγορά ορίστηκε από την Αγροτικός Οίκος Σπύρου Α.Ε.Β.Ε. να είναι η Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026

Business 14.07.2026, 19:18
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Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Υπέβαλε αίτημα επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της
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Αίτημα επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της στην Κύρια Αγορά υπέβαλε η Αγροτικός Οίκος Σπύρου Α.Ε.Β.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.6.17.1 του Κανονισμού και την παρ. 12 της υπ’ αριθ. 27/15.04.2025 απόφασης της Euronext Athens, καθώς έχουν πλέον αρθεί οι λόγοι που είχαν επιβάλει την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών της Euronext Athens, κατά τη συνεδρίασή της, της 10ης Ιουλίου 2026, ενέκρινε την επαναδιαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του χρηματιστηρίου της Euronext Athens.

Η μεταφορά των μετοχών στην Κύρια Αγορά ορίστηκε από την Αγροτικός Οίκος Σπύρου Α.Ε.Β.Ε. να είναι η Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026.

Οι μετοχές της εταιρείας τελούσαν σε αναστολή διαπραγμάτευσης από τις 02.06.2025, καθόσον η Αγροτικός Οίκος Σπύρου Α.Ε.Β.Ε. παρέμενε στην Κατηγορία Επιτήρησης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 3.1.6.1 του Κανονισμού της Euronext Athens.

Στο διάστημα αυτό η Εταιρεία προχώρησε  σε ενέργειες ρύθμισης των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών της και αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων η επίδραση των οποίων αποτυπώθηκε στα δημοσιευμένα οικονομικά της αποτελέσματα της χρήσης 2025.

Αγροτικός Οίκος Σπύρου

Με βάση τα δημοσιευμένα ετήσια οικονομικά στοιχεία της 31.12.2025, η εταιρεία δεν πληροί κανένα από τα κριτήρια υπαγωγής στην Κατηγορία Επιτήρησης.

Πιο συγκεκριμένα:

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Συμφωνία με πιστωτές

Στις 29.05.2025 υπεγράφη συμφωνία με τους πιστωτές της Εταιρείας, η οποία επικυρώθηκε με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της 06.11.2025.

Στις 30.12.2025 ρυθμίστηκαν οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο. Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρεία έχει ρυθμίσει το σύνολο των υποχρεώσεών της και δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα το 2025

Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της αναδιάρθρωσης, τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2025 σε €3.028.000, έναντι €34.616 κατά την προηγούμενη χρήση.

Έπειτα, ο Όμιλος εμφάνισε θετικά αποτελέσματα χρήσης 2025, με EBIT € 1.557.156 (έναντι € 215.703 το 2024), κέρδη προ φόρων € 3.882.490 (έναντι ζημιών € 288.909 το 2024) και κέρδη μετά φόρων € 2.905.796 (έναντι ζημιών € 319.906 το 2024).

Οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2025 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) και έλαβαν σύμφωνη γνώμη Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, χωρίς θέμα έμφασης.

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης

Παράλληλα με την αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων και τη ρύθμιση των οφειλών της προς το Ελληνικό Δημόσιο, η εταιρεία υλοποιεί πρόγραμμα λειτουργικής και εμπορικής αναδιάρθρωσης.

Αυτό περιλαμβάνει δράσεις ενίσχυσης των πωλήσεων, βελτίωσης του προϊοντικού και πελατειακού μείγματος, βελτιστοποίησης του κόστους λειτουργίας και ενίσχυσης του μικτού περιθωρίου κέρδους, ενέργειες η θετική επίδραση των οποίων εκτιμάται ότι θα αποτυπωθούν στη χρήση 2026.

Η επαναδιαπραγμάτευση του συνόλου των 28.438.268 μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026.

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