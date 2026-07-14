IBM: Βουτιά μετοχής 23%, αποτελέσματα κάτω των προσδοκιών για το β΄ τρίμηνο

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Mεγάλη πτώση 23% σημείωσε η μετοχή της IBM την Τρίτη, αφού ο πάροχος υλικού, λογισμικού και συμβουλευτικών υπηρεσιών δημοσίευσε προκαταρκτικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο που υστέρησαν των προσδοκιών.

Η πτώση της Τρίτης έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων φόβων ότι η ανάπτυξη των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα διαταράξει τις δραστηριότητες των μεγαλύτερων εταιρειών λογισμικού.

Η μετοχή βιώνει τη χειρότερη ημέρα της από τις 19 Οκτωβρίου 1987, όταν είχε υποχωρήσει κατά 23,7%.

Η εταιρεία τεχνολογίας ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 2,93 δολάρια ανά μετοχή, με έσοδα 17,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτω από τις προσδοκίες των αναλυτών για κέρδη 3,01 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα 17,86 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την FactSet.

Ο διευθύνων σύμβουλος Arvind Krishna απέδωσε την υστέρηση στην αδυναμία του τομέα λογισμικού και υποδομών, καθώς οι πελάτες μετατόπισαν τις δαπάνες τους προς αγορές υλικού, όπως τσιπ μνήμης.

«Τις τελευταίες εβδομάδες του Ιουνίου, παρατηρήσαμε ότι οι πελάτες ανακατηύθυναν τις τριμηνιαίες κεφαλαιουχικές δαπάνες τους προς την αγορά διακομιστών, συστημάτων αποθήκευσης και μνήμης, προκειμένου να εξασφαλίσουν υποδομές για τις οποίες υπάρχει έλλειψη προσφοράς, εν όψει των αναμενόμενων αυξήσεων των τιμών», έγραψε ο Krishna σε επιστολή προς τους επενδυτές της IBM. «Αν και είχαμε προβλέψει κάποια επίδραση που σχετίζεται με την αλυσίδα εφοδιασμού στις προσδοκίες μας, δεν είχαμε προβλέψει το μέγεθος της αναπροσαρμογής των προτεραιοτήτων στις κεφαλαιουχικές δαπάνες.»

IBM: Πρόβλημα με μεγάλες συμφωνίες

«Αυτές οι συνθήκες απαιτούν από τις ομάδες μας να λειτουργούν άψογα, και αυτό το τρίμηνο παρουσιάσαμε αδυναμίες. Δεν προσαρμοστήκαμε και δεν κινηθήκαμε αρκετά γρήγορα, με αποτέλεσμα πολλές μεγάλες συμφωνίες να μην ολοκληρωθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων που περιμέναμε, γεγονός που οδήγησε στο μεγαλύτερο μέρος της υστέρησης μας», πρόσθεσε ο Κρίσνα.

Στο προηγούμενο τρίμηνο της IBM, τα έσοδα της εταιρείας από λογισμικό αυξήθηκαν κατά 11% στα 7,05 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο, συμβάλλοντας στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων καλύτερων από τα αναμενόμενα, με προσαρμοσμένα κέρδη 1,91 δολάρια ανά μετοχή έναντι των 1,81 δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές.

Τα έσοδα του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 15,92 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας επίσης τις εκτιμήσεις των 15,62 δισ. δολαρίων.

Η πτώση της Τρίτης έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων φόβων ότι η ανάπτυξη των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα διαταράξει τις δραστηριότητες των μεγαλύτερων εταιρειών λογισμικού.

Εταιρείες μνήμης όπως η Micron και η SK Hynix συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο πρόσφατων ωφελούμενων από την επέκταση αυτή, καθώς η ζήτηση που συνδέεται με τη λειτουργία και την επεξεργασία φόρτων εργασίας τεχνητής νοημοσύνης εκτοξεύεται στα ύψη.