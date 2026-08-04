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SpaceX: Άλμα 92% στα έσοδα το πρώτο τρίμηνο μετά το IPO

Ωστόσο, το κόστος της τεχνητής νοημοσύνης για την SpaceX προβληματίζει τους επενδυτές

Τεχνολογία 04.08.2026, 23:39
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SpaceX: Άλμα 92% στα έσοδα το πρώτο τρίμηνο μετά το IPO
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Καλύτερα των εκτιμήσεων ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα της SpaceX για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, στην πρώτη ανακοίνωση αποτελεσμάτων μετά τη χρηματιστηριακή της εισαγωγή τον Ιούνιο. Παρά τη σημαντική αύξηση των εσόδων, η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν για την εκτίναξη των κεφαλαιουχικών δαπανών, οι οποίες συνδέονται κυρίως με τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία του Ίλον Μασκ ανακοίνωσε έσοδα 7,81 δισ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών, που ανέμεναν 6,93 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Τα έσοδα ήταν αυξημένα κατά 92% σε σύγκριση με τα 4,1 δισ. δολάρια της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Παράλληλα, η SpaceX κατέγραψε ζημία 9 σεντς ανά μετοχή, επίδοση αισθητά καλύτερη από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για ζημία 26 σεντς ανά μετοχή, αν και τα δύο μεγέθη δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα.

Οι επενδύσεις στην AI πιέζουν τα αποτελέσματα

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές αξιολογούν τη στρατηγική της εταιρείας μετά την ιστορική δημόσια εγγραφή της. Από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης, στις 12 Ιουνίου, όταν η μετοχή άνοιξε στα 150 δολάρια, η χρηματιστηριακή της αξία έχει υποχωρήσει κατά περίπου 16%.

Η SpaceX είχε καταγράψει ζημίες 4,9 δισ. δολαρίων το 2025, κυρίως λόγω των ιδιαίτερα υψηλών επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Τον Φεβρουάριο ολοκληρώθηκε η συγχώνευσή της με την xAI του Έλον Μασκ, με τη διοίκηση να υποστηρίζει ότι στόχος είναι η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων στο διάστημα.

Ακόμη και η βασική δραστηριότητα των διαστημικών εκτοξεύσεων, παρά τα σημαντικά συμβόλαια με τη NASA, παραμένει ζημιογόνα.

Το Starlink εξακολουθεί να στηρίζει την κερδοφορία

Η μοναδική κερδοφόρα δραστηριότητα της εταιρείας παραμένει ο τομέας της συνδεσιμότητας, ο οποίος περιλαμβάνει την υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου Starlink. Η υπηρεσία απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες καταναλωτές όσο και σε κυβερνητικούς και στρατιωτικούς οργανισμούς και αποτελεί τη βασική πηγή λειτουργικών κερδών για τον όμιλο.

Σε επίπεδο επιμέρους δραστηριοτήτων, ο τομέας Διαστήματος εμφάνισε έσοδα 962 εκατ. δολαρίων, πάνω από την πρόβλεψη των 835 εκατ. δολαρίων, ενώ ο τομέας Συνδεσιμότητας κατέγραψε έσοδα 4,29 δισ. δολαρίων, επίσης υψηλότερα από τις εκτιμήσεις για 3,83 δισ. δολάρια. Ο τομέας Τεχνητής Νοημοσύνης διαμόρφωσε έσοδα 2,56 δισ. δολαρίων, έναντι πρόβλεψης για 2,18 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, η εικόνα της κερδοφορίας διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των δραστηριοτήτων. Ο τομέας Διαστήματος εμφάνισε λειτουργικές ζημίες 542 εκατ. δολαρίων, ενώ ο τομέας Τεχνητής Νοημοσύνης κατέγραψε λειτουργικές ζημίες 1,26 δισ. δολαρίων. Αντίθετα, ο τομέας Συνδεσιμότητας παρέμεινε ιδιαίτερα κερδοφόρος, με λειτουργικά κέρδη 1,66 δισ. δολαρίων κατά το δεύτερο τρίμηνο.

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