Τεχνητή Νοημοσύνη: Από το χρηματιστήριο στην αγορά ομολόγων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ιστορικά οι αγορές ομολόγων έχουν χρηματοδοτήσει την κατασκευή υποδομών. Η ανάπτυξη της σιδηροδρομικής βιομηχανίας τον 19ο αιώνα βασίστηκε και στην άντληση κεφαλαίων μέσω εταιρικών ομολόγων οδηγώντας στην εμφάνιση μιας ρευστής αγοράς και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Στον 21ο αιώνα η Τεχνητή Νοημοσύνη, που ήδη έχει κατακτήσει την Wall Street, διψώντας για κεφάλαια τροφοδοτεί την αγορά εταιρικού χρέους, σύμφωνα με ανάλυση του Economist.

Meta, Nvidia και Oracle έχουν ξεκινήσει το 2026 αντλώντας κεφάλαια μέσω ομολόγων με εκδόσεις αξίας 25 δισ. η κάθε μία, περισσότερα από έχουν αντλήσει από το χρηματιστήριο.

Η SpaceX που πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή αντλώντας από την Wall Street 86 δισ. δολάρια έσπευσε να σχεδιάσει την έκδοση εταιρικών ομολόγων με στόχο να εντάξει στον ισολογισμό της επιπλέον 20 δισ. σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Τον Μάρτιο, η Amazon προχώρησε στην έκδοση ομολόγων 37 δισ. δολαρίων. Η Alphabet εξέδωσε ένα σπάνιο 100ετές ομόλογο αξίας 1 δισ. στερλίνων στη Βρετανία τον Φεβρουάριο, στο πλαίσιο μιας πώλησης χρέους 5,5 δισ. λιρών, καθώς και περισσότερα χρεόγραφα σε ελβετικά φράγκα, λίγες ημέρες αφότου συγκέντρωσε 20 δισ. δολάρια εγχώρια.

Η νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic έχει αξιοποιήσει τους ιδιωτικούς πιστωτικούς ομίλους Blackstone και Apollo για ένα πακέτο χρέους 35 δισ. δολαρίων ενόψει της αναμενόμενης δημόσιας προσφοράς της.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη «φλερτάρει» με το εταιρικό χρέος

Η περσινή έκδοση εταιρικών ομολόγων στην Αμερική δεν απέχει πολύ από το ιστορικό υψηλό του 2020. Φέτος, αυτό το ρεκόρ σχεδόν σίγουρα θα καταρριφθεί, χάρη σε μεγάλο βαθμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι εκδόσεις επενδυτικού βαθμού που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη στις ΗΠΑ θα ανέλθουν σε 350-400 δισ. δολάρια. Πρόκειται για περίπου το ένα πέμπτο του συνόλου των εκδόσεων εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 2,3 τρισ. δολάρια το 2026.

Άλλα 50 δισεκατομμύρια δολάρια μπορεί να προέλθουν από ομόλογα υψηλού κινδύνου που συνδέονται με έργα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η προειδοποίηση BIS

Τέτοια ποσά εξηγούν γιατί η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, η κεντρική τράπεζα των κεντρικών τραπεζών, προειδοποίησε πρόσφατα ότι τα έργα Τεχνητής Νοημοσύνης ενδέχεται να μην αποφέρουν αρκετά χρήματα για να αποπληρώσουν το χρέος που τα χρηματοδότησε.

Το χρέος της Microsoft θεωρείται ασφαλέστερο ακόμη και από αυτό του αμερικανικού κράτους

Αν λοιπόν η επένδυση σε ομόλογα είναι η «αρνητική τέχνη» της επιλογής του τι πρέπει να αποφύγει κανείς και όχι του τι πρέπει να αγοράσει, όπως περιγράφεται μερικές φορές, τι πρέπει να αποφεύγουν οι επενδυτές σε ομόλογα ;

Με κάποιον τρόπο η άνθηση της έκδοσης Τεχνητής Νοημοσύνης έχει κάνει την αγορά εταιρικών ομολόγων να φαίνεται λίγο ασφαλέστερη από ό,τι ήταν.

Το συνολικό χρέος των πέντε αμερικανικών «υπερμεγέθων» κολοσσών του cloud Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft και Oracle αυξήθηκε κατά 228 δισ. δολάρια κατά το εξάμηνο που έληξε τον Μάρτιο. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν πέντε φορές μεγαλύτερο από οποιαδήποτε αντίστοιχη αύξηση σε δύο τρίμηνα στο παρελθόν.

Οι τέσσερις πρώτοι από αυτούς τους γίγαντες του cloud παράγουν εδώ και χρόνια περισσότερα κέρδη από όσα μπορούν να αξιοποιήσουν, και ως εκ τούτου απολαμβάνουν ισχυρές πιστοληπτικές αξιολογήσεις. Το χρέος της Microsoft θεωρείται ασφαλέστερο ακόμη και από αυτό του αμερικανικού κράτους. Μόνο η Oracle, η μικρότερη και λιγότερο κερδοφόρα από τις πέντε, λαμβάνει τη μέτρια βαθμολογία «B» από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης (αν και το ίδιο ισχύει και για τους εκδότες περίπου του 50% των αμερικανικών εταιρικών ομολόγων στις μέρες μας).

Θα περίμενε κανείς ότι μια έκρηξη στην έκδοση χρέους θα οδηγούσε σε αύξηση των spreads των εταιρικών ομολόγων, τα οποία αποτελούν μέτρο του κινδύνου τους σε σχέση με τα ασφαλή κρατικά ομόλογα. Ωστόσο, χάρη στην πιστοληπτική ικανότητα των μεγαλύτερων εκδοτών του κλάδου της τεχνολογίας, τα μέσα spreads παραμένουν γύρω στα 0,8 ποσοστιαίες μονάδες, κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 25 χρόνια.

Οι επενδυτές αρχίζουν επίσης να κάνουν πιο προσεκτική διάκριση μεταξύ του ασφαλούς χρέους των «hyperscalers» και των ομολόγων που χρηματοδοτούν ορισμένα από τα πιο ριψοκίνδυνα έργα με τα οποία συνδέονται οι τεχνολογικοί γίγαντες.

Εκ πρώτης όψεως, η ραγδαία αύξηση της έκδοσης πιο επικίνδυνων ομολόγων φαίνεται να αποτελεί μεγαλύτερο λόγο ανησυχίας. Το κύμα των junk bonds, που ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο με την έκδοση ομολόγων αξίας 2 δισ. δολαρίων από την CoreWeave, η οποία ενοικιάζει χωρητικότητα κορυφαίας τεχνολογίας για την παραγωγή μικροτσίπ, συνεχίζει να διογκώνεται.

Επιπλέον, η CoreWeave και άλλες εταιρείες του κλάδου «neocloud», όπως η Nebius και η Iren, έχουν εκδώσει φέτος μετατρέψιμα ομόλογα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία οι επενδυτές μπορούν να ανταλλάξουν με έναν συγκεκριμένο αριθμό μετοχών του εκδότη.

Το δίδαγμα της ιστορίας

Ωστόσο, η διάκριση μεταξύ ασφαλέστερου και πιο επικίνδυνου χρέους μπορεί να είναι παραπλανητική. Ιστορικά, η χρηματοοικονομική αστάθεια τείνει να συσσωρεύεται γύρω από περιουσιακά στοιχεία που οι επενδυτές θεωρούν ασφαλή, και όχι γύρω από εκείνα που ήδη θεωρούν αμφίβολα. Υπό αυτό το πρίσμα, τα ομόλογα υψηλού κινδύνου αποτελούν ένδειξη προσαρμογής της αγοράς.

Όταν οι αθετήσεις υποχρεώσεων των σιδηροδρομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατακόρυφα μετά τον χρηματοοικονομικό πανικό του 1873, αυτό οδήγησε τελικά σε παγκόσμια ύφεση. Σήμερα δεν φαίνεται να επίκειται κάποια τέτοια καταστροφή. Είναι σαφές, ωστόσο, ότι η αποφυγή των αποτυχημένων επενδύσεων θα είναι πιο δύσκολη από ποτέ.

Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης προχωρά με τόσο καταιγιστικό ρυθμό που ορισμένοι από τους πρώτους νικητές έχουν ήδη μετατραπεί σε ηττημένους, και στη συνέχεια, περιστασιακά, ξανά σε νικητές — και το αντίστροφο.

Το να μαντέψει κανείς ποιες εταιρείες θα αναδειχθούν νικήτριες και θα είναι σε θέση να εξοφλήσουν τα ομόλογά τους όταν λήξουν σε 10, 30 ή, στην περίπτωση της Alphabet, 100 χρόνια, θα απαιτήσει από τους επενδυτές ομολόγων να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αρνητική επινοητικότητα