 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Η εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της τεχνητής νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή σε κρίσιμες λειτουργίες της οικονομίας και της κοινωνίας

Experts 14.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Η εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της τεχνητής νοημοσύνης
Γιάννης Μπρατάκος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με αδιανόητη ταχύτητα σε κυρίαρχο πεδίο οικονομικού, τεχνολογικού και γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Η επόμενη μεγάλη αναμέτρηση, όμως, δεν θα είναι μόνο τεχνολογικού περιεχομένου. Θα αφορά το πλαίσιο διακυβέρνησής της. Οι κανόνες που θα συνοδεύσουν την ανάπτυξη και τη χρήση της θα επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών, την εμπιστοσύνη των πολιτών και την ποιότητα της δημοκρατίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή σε κρίσιμες λειτουργίες της οικονομίας και της κοινωνίας. Αλγόριθμοι συμμετέχουν σε αποφάσεις για την εργασία, τη χρηματοδότηση, την υγεία και την ενημέρωση. Τα deepfakes διαβρώνουν την αξιοπιστία της δημόσιας πληροφόρησης. Οι αυξημένες ανάγκες σε ενεργειακούς και φυσικούς πόρους για την ανάπτυξη και χρήση της δημιουργούν προβληματισμό. Η προστασία προσωπικών δεδομένων, η πνευματική ιδιοκτησία, η κυβερνοασφάλεια και, κυρίως, η συγκέντρωση τεχνολογικής ισχύος σε λίγους διεθνείς παρόχους αποτελούν προκλήσεις με οικονομικές και θεσμικές συνέπειες.

Οι εξελίξεις αυτές καθιστούν αναγκαία τη διαμόρφωση αυστηρού, σαφούς και αποτελεσματικού ρυθμιστικού πλαισίου, ανάλογης σοβαρότητας με εκείνα που διέπουν τεχνολογίες υψηλού κινδύνου. Η ασφάλεια δικαίου, η διαφάνεια, η λογοδοσία, η αποφυγή εξαρτήσεων από λίγους παρόχους, ιδίως όσο η χρήση της διευρύνεται, καθώς και η ουσιαστική εποπτεία αποτελούν προϋποθέσεις για την εμπιστοσύνη στην τεχνολογία και την ευρεία και παραγωγική αξιοποίησή της στην οικονομία και στην κοινωνία.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση ανέλαβε σημαντική πρωτοβουλία με την υιοθέτηση του AI Act, του πρώτου ολοκληρωμένου οριζόντιου νομοθετικού πλαισίου διεθνώς για την τεχνητή νοημοσύνη. Η προσέγγιση που βασίζεται στον βαθμό κινδύνου κάθε εφαρμογής δημιουργεί κοινά πρότυπα λειτουργίας και ενισχύει την ασφάλεια δικαίου. Η Ελλάδα έχει αναλάβει δράση στη διακυβέρνηση. Η χώρα έχει παρουσιάσει την εθνική στρατηγική της για την τεχνητή νοημοσύνη και προσαρμόζει το θεσμικό της πλαίσιο στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα εφαρμογής των νέων κανόνων, την ενίσχυση των εποπτικών μηχανισμών, την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και την ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων. Στα χρόνια που έρχονται, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων θα συνδέεται ολοένα και περισσότερο με την ικανότητά τους να αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με τρόπο αξιόπιστο, διαφανή και συμβατό με πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης.

Η έγκαιρη προσαρμογή θα ισοδυναμεί με σημαντικό πλεονέκτημα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές. Ταυτόχρονα, το ρυθμιστικό πλαίσιο οφείλει να αποτρέψει την περαιτέρω διεύρυνση του χάσματος ανταγωνιστικότητας μεταξύ μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας ότι η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες δεν θα αποτελέσει προνόμιο των ισχυρότερων παικτών. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού.

Η πρόκληση αφορά την οικοδόμηση ενός πλαισίου εμπιστοσύνης, μέσα στο οποίο η τεχνολογική καινοτομία θα εξελίσσεται με σαφείς κανόνες, αποτελεσματική εποπτεία και ισχυρές εγγυήσεις για την προστασία του πολίτη, της επιχείρησης και της δημοκρατίας.

Η Ευρώπη υστερεί στην τεχνολογική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Εχει, όμως, ιστορική ευθύνη να πρωτοστατήσει στη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου εμπιστοσύνης, αποδεικνύοντας ότι η παγκόσμια πρωτοπορία στην τεχνητή νοημοσύνη δεν κρίνεται μόνο από την τεχνολογική υπεροχή, αλλά κυρίως από την ποιότητα των θεσμών που τη συνοδεύουν.

Ο Γιάννης Μπρατάκος είναι πρόεδρος του ΕΒΕΑ 

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κάρπαθος: Στην κορυφή των «μυστικών» ονειρεμένων προορισμών σε Ευρώπη και Μεσόγειο
Τουρισμός

Ελληνικό νησί στην κορυφή των «μυστικών» ονειρεμένων προορισμών
ΕΘΕΑΣ: Αποκλείονται οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί από τους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών
AGRO

Αποκλείονται οι Συνεταιρισμοί από τις γεωργικές συμβουλές
Nike: Έκλεισε ιστορική εμπορική συμφωνία με την Παρί
Business of Sport

Οι «Παριζιάνοι» θα φορούν Nike μέχρι το 2037
Κίνα: Εκτόξευση εξαγωγών – εισαγωγών λόγω ΑΙ
World

Απογειώθηκε το κινεζικό εμπόριο - Έκρηξη στις εξαγωγές
Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν για τα Στενά Ορμούζ
Κόσμος

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν για τα Στενά Ορμούζ
Κούβα: Στο στόχαστρο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο τουρισμός
World

Κούβα: Στο στόχαστρο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο τουρισμός

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ECSA: Μόνιμη εξαίρεση όλων των νησιωτικών γραμμών από το ευρωπαϊκό ETS
Ναυτιλία

ECSA: Μόνιμη εξαίρεση όλων των νησιωτικών γραμμών από το ευρωπαϊκό ETS

Η ECSA ζητεί η εξαίρεση να επεκταθεί σε όλα τα νησιά της ΕΕ, ακόμη και σε εκείνα με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων

Λάμπρος Καραγεώργος
ΗΠΑ: Η Αμερική αναζητά τρόπο να μοιράσει τον πλούτο της
World

Η Αμερική αναζητά τρόπο να μοιράσει τον πλούτο της

Η πολιτική σταθερότητα στις ΗΠΑ το απαιτεί — το ερώτημα είναι, προκατανομή ή αναδιανομή;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Piraeus Securities: Στα 61 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της Motor Oil
Business

Piraeus Securities για Motor Oil: Στα 61 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Η χρηματιστηριακή ενσωματώνει στις εκτιμήσεις της το ιδιαίτερα ισχυρό περιβάλλον περιθωρίων διύλισης για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ακρίβεια: Η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις μειώσεις τιμών
Economy

Ο πόλεμος απειλεί (;) τη συμφωνία για τις μειώσεις τιμών

Πώς η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ανησυχίες για την τήρηση της συμφωνίας για την ακρίβεια – Ερωτήματα και για τα ποσοστά των μειώσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Μυτιληναίος: Βαθιά ανάσα στη Δυτ. Αττική από τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά
Κατασκευές

Μυτιληναίος: Ανάσα για Δυτ. Αττική ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά

Υποδομή με μεγαλύτερο όφελος σε σχέση με το κόστος, τόνισε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος - Έπεσαν οι υπογραφές για το οδικό έργο - Σε 36 μήνες η παράδοση από ΜΕΤΚΑ - Δομική Κρήτης

Χρήστος Κολώνας
Συνταξιούχοι: Τα 3+1 προεκλογικά δώρα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

3 + 1 προεκλογικά «δώρα» για τους συνταξιούχους

Οι συνταξιούχοι θα περιλαμβάνονται στο κυβερνητικό πακέτο των εξαγγελιών της ΔΕΘ

Κώστας Παπαδής
Ελ Νίνιο: Μέχρι πότε θα διαρκέσει το σοκ στις τιμές τροφίμων
AGRO

Παγκόσμιο σοκ στις τιμές τροφίμων φέρνει το Ελ Νίνιο

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί τις σοδειές παγκοσμίως – Καμπανάκι οικονομικών αναλυτών

Ανθή Γεωργίου
Αμερικανικές τράπεζες: Εκτόξευση εσόδων από προμήθειες φέρουν οι IPO και τα mega deals
World

IPO και mega deals εκτοξεύουν τα τραπεζικά κέρδη

Οι πέντε μεγαλύτερες αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες προβλέπεται να ανακοινώσουν ετήσια αύξηση προμηθειών κατά 27% για το δεύτερο τρίμηνο

Μελίνα Ζιάγκου
Περισσότερα από Experts
Η εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της τεχνητής νοημοσύνης
Experts

Το θεμέλιο της ΑΙ

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή σε κρίσιμες λειτουργίες της οικονομίας και της κοινωνίας

Γιάννης Μπρατάκος
Η μισή εξίσωση της παραγωγικότητας
Experts

Η μισή εξίσωση της παραγωγικότητας

Οταν η συζήτηση για την παραγωγικότητα περιορίζεται στην εργασία, φωτίζει μόνο ένα μέρος της εξίσωσης

Δημήτρης Λιάκος
GSI: Πώς θα ανακτάται το κόστος βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών
Experts

GSI: Πώς θα ανακτάται το κόστος βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών

Η ανάκτηση κόστους για τον GSI γίνεται με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος

Ανδρέας Πουλλικκάς
Πότε απαλλάσσεται από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων η αγορά πρώτης κατοικίας
Experts

Πότε απαλλάσσεται από τον ΦΜΑ η αγορά πρώτης κατοικίας

Οδηγίες της διοίκησης για την απαλλαγή από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων

Απόστολος Αλωνιάτης
Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
Experts

Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ισχύουσες διατάξεις, αιτιολογική έκθεση και διοικητικό πλαίσιο

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Καταναλωτές, ακρίβεια και παρεμβάσεις στην αγορά
Experts

Η μάχη με την ακρίβεια

H βραχυπρόθεσμη ισχύς των πρόσφατων παρεμβάσεων δείχνει ότι το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Γεώργιος Μπάλτας
Τρεις Τομές για την Παραγωγική Ελλάδα
Experts

Τρεις τομές για την παραγωγικότητα

Η δυνατότητα στροφής προς τον οικονομικό δυναμισμό και την Παραγωγική Ελλάδα συνδέεται και με τομές

Δημήτρης Α. Ιωάννου
Latest News
Κάρπαθος: Στην κορυφή των «μυστικών» ονειρεμένων προορισμών σε Ευρώπη και Μεσόγειο
Τουρισμός

Ελληνικό νησί στην κορυφή των «μυστικών» ονειρεμένων προορισμών

Το νησί καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ενώ στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη προορισμοί από την Πορτογαλία, την Ισπανία, το Μαρόκο και τα Βαλκάνια

ΕΘΕΑΣ: Αποκλείονται οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί από τους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών
AGRO

Αποκλείονται οι Συνεταιρισμοί από τις γεωργικές συμβουλές

Την άρση του αποκλεισμού των Αγροτικών Συνεταιρισμών, ζητά η ΕΘΕΑΣ από τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Nike: Έκλεισε ιστορική εμπορική συμφωνία με την Παρί
Business of Sport

Οι «Παριζιάνοι» θα φορούν Nike μέχρι το 2037

H Παρί Σεν Ζερμέν θα είναι εκ των πιο ακριβοπληρωμένων συλλόγων στον κόσμο σε εμπορικό επίπεδο, μετά την επέκταση συμβολαίου με τη Nike

Κίνα: Εκτόξευση εξαγωγών – εισαγωγών λόγω ΑΙ
World

Απογειώθηκε το κινεζικό εμπόριο - Έκρηξη στις εξαγωγές

Η φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης βοήθησε την Κίνα να προστατευθεί από μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν για τα Στενά Ορμούζ
Κόσμος

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν για τα Στενά Ορμούζ

Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν που απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν και αλλού στον Κόλπο

Παρασκευή Τσιβόλα
Κούβα: Στο στόχαστρο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο τουρισμός
World

Κούβα: Στο στόχαστρο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο τουρισμός

Ο τουρισμός θεωρείται από τους κυριότερους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στην Κούβα

ECSA: Μόνιμη εξαίρεση όλων των νησιωτικών γραμμών από το ευρωπαϊκό ETS
Ναυτιλία

ECSA: Μόνιμη εξαίρεση όλων των νησιωτικών γραμμών από το ευρωπαϊκό ETS

Η ECSA ζητεί η εξαίρεση να επεκταθεί σε όλα τα νησιά της ΕΕ, ακόμη και σε εκείνα με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων

Λάμπρος Καραγεώργος
Extreme Heat Puts Italy’s Parmigiano Reggiano at Risk
English Edition

Extreme Heat Puts Italy’s Parmigiano Reggiano at Risk

Record temperatures are reducing milk production, driving up costs and increasing pressure on one of Italy’s most iconic food industries, as producers warn climate extremes threaten its long-term future.

Μουντιάλ 2026: Οι 10 ακριβότεροι ποδοσφαιριστές από τους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Business of Sport

Οι 10 ακριβότεροι παίκτες από τους δύο ημιτελικούς του Μουντιάλ

Η σελίδα του Tranfermarkt παραθέτει τους δέκα ποδοσφαιριστές από τους δύο ημιτελικούς του Μουντιάλ 2026 Γαλλία – Ισπανία και Αγγλία – Αργεντινή με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία.

Πετρέλαιο: Φλερτάρει με τα 85 δολάρια λόγω της κλιμάκωσης στα Στενά του Ορμούζ
Commodities

Ανοδικό ράλι για το πετρέλαιο - Φλερτάρει με τα 85 δολ.

Σε υψηλό ενός μήνα το πετρέλαιο καθώς ΗΠΑ και Ιράν εντείνουν τις επιθέσεις τους στα Στενά του Ορμούζ

Τραμπ: Τα «πατριωτικά» βενζινάδικα, το Ιράν και το μυστήριο του Freedom Fuel Network
World

Τα «πατριωτικά» βενζινάδικα του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί προεκλογικά ένα μυστηριώδες δίκτυο πρατηρίων στις ΗΠΑ με φθηνότερη βενζίνη και άγνωστη ιδιοκτησία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Συντάξεις Αυγούστου – Σεπτεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής
Economy

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Αυγούστου - Σεπτεμβρίου

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Βασίλης Κικίλιας: Η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα – Πληρότητες έως και 100%
Ναυτιλία

Κικίλιας: Η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα - Πληρότητες έως και 100%

Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

Κυπριακό: Ο ΟΗΕ δεν επιβεβαιώνει, αλλά ούτε διαψεύδει το προσχέδιο λύσης που αποκάλυψε η Independent
Κόσμος

Ο ΟΗΕ δεν διαψεύδει τις αποκαλύψεις της Independent για το Κυπριακό

«Το έχουμε δει, το έχουμε διαβάσει το δημοσίευμα» της The Independent για το Κυπριακό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, χωρίς να το επιβεβαιώσει, αλλά και χωρίς να το διαψεύσει.

Ιράν: Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν πως χτυπήθηκαν δύο κρατικά δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ
Κόσμος

Επίθεση Ιράν σε δεξαμενόπλοια ΗΑΕ στο Ορμούζ

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε πως χτυπήθηκαν δύο δεξαμενόπλοιά του και πως υπάρχει νεκρός και οκτώ τραυματίες, οι τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση

Το τελευταίο μίλι για τον Ε65 – Ο δρόμος γέφυρα για Ανατολική και Δυτική Ελλάδα
Κατασκευές

Το τελευταίο μίλι για τον Ε65 – Σε 4 ώρες «Αθήνα - Εγνατία Οδός»

Παραδίδονται τα τελευταία 46 χλμ. του Ε65 - Ο αυτοκινητόδρομος των 182 χλμ. που φέρνει πιο κοντά τα λιμάνια Πειραιά, Ηγουμενίτσας και Βόλου

Χρήστος Κολώνας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies