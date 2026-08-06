Google: Στο «τιμόνι» της AI ο ελληνοκύπριος Demis Hassabis

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Σε αναδιάρθρωση της ηγεσίας της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης προχωρά η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, τοποθετώντας τον συνιδρυτή της Google DeepMind, Demis Hassabis, σε νέο στρατηγικό ρόλο, καθώς η εταιρεία εκτιμά ότι η ανάπτυξη της Τεχνητής Γενικής Νοημοσύνης (Artificial General Intelligence – AGI) εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση.

Όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet και της Google, Sundar Pichai, ο Demis Hassabis αναλαμβάνει καθήκοντα Chair της Google DeepMind και Chief Scientist της Alphabet, διατηρώντας παράλληλα την ηγεσία της Isomorphic Labs, της εταιρείας που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Την καθημερινή διοίκηση της Google DeepMind αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα Chief Technology Officer και Chief AI Architect, Koray Kavukcuoglu, ο οποίος θα είναι πλέον Senior Vice President της Google DeepMind.

Σύμφωνα με τον Sundar Pichai, η Google έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε ολόκληρο το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, από τις υποδομές και τα υπολογιστικά συστήματα έως τα μοντέλα και τις εφαρμογές της. Όπως ανέφερε, τα μοντέλα Gemini παρουσιάζουν αυξανόμενη ζήτηση από επιχειρήσεις και προγραμματιστές, ενώ η εφαρμογή Gemini έχει πλέον ξεπεράσει τους 950 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εταιρεία πρέπει να επιταχύνει ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, διατηρώντας την πρωτοπορία στην έρευνα και στα προηγμένα μοντέλα.

Ο ρόλος του Hassabis στη Google

Ο επικεφαλής της Google σημείωσε ότι ο νέος ρόλος του Demis Hassabis θα του επιτρέψει να αφιερώσει το σύνολο της προσοχής του στη διαμόρφωση του μέλλοντος της AGI και της επιστημονικής έρευνας, χαρακτηρίζοντας την αποστολή αυτή ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την Alphabet όσο και για την ανθρωπότητα.

Στο δικό του μήνυμα προς τους εργαζομένους της Google DeepMind, ο Demis Hassabis χαρακτήρισε τη σημερινή περίοδο «κομβική στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία», επισημαίνοντας ότι εργάζεται για την ανάπτυξη της AGI σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας.

«Έχω αφιερώσει όλη μου τη ζωή στην AGI και πλέον αισθάνομαι, όπως και πολλοί από εσάς, ότι βρίσκεται κοντά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι είναι κρίσιμο οι επόμενες κινήσεις να γίνουν με τρόπο που θα διασφαλίσει ότι η τεχνολογία θα αξιοποιηθεί προς όφελος της ανθρωπότητας.

Η Τεχνητή Γενική Νοημοσύνη (Artificial General Intelligence – AGI) αποτελεί τον επόμενο μεγάλο στόχο της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης

Ο Hassabis εξήγησε ότι αποφάσισε να παραδώσει τις καθημερινές διοικητικές ευθύνες της Google DeepMind προκειμένου να επικεντρωθεί στη συνολική στρατηγική για την AGI, αλλά και στην επιστημονική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως ανέφερε, θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τον Sundar Pichai και τη διοίκηση της Google DeepMind, ενώ θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο και στην Isomorphic Labs.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία. «Πάντα πίστευα ότι η σημαντικότερη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης είναι η βελτίωση της ανθρώπινης υγείας. Είναι ώρα η AI να αποδείξει την αξία της στον κόσμο, συμβάλλοντας ακόμη και στην αντιμετώπιση ασθενειών όπως ο καρκίνος», σημείωσε.

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, ο Sundar Pichai ανακοίνωσε επίσης ότι ο Jeff Dean, ένας από τους κορυφαίους μηχανικούς στην ιστορία της Google, αποχωρεί έπειτα από 27 χρόνια στην εταιρεία, προκειμένου να ιδρύσει μαζί με τον Sanjay Ghemawat έναν ανεξάρτητο οργανισμό κοινωφελούς χαρακτήρα που θα επιταχύνει την έρευνα στη μηχανική μάθηση, την επιστήμη και τη μηχανική. Όπως διευκρίνισε, η Google θα συμμετάσχει ως ιδρυτικός επενδυτής και στρατηγικός συνεργάτης του νέου εγχειρήματος.

Οι αλλαγές, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, σηματοδοτούν τη νέα οργανωτική δομή με την οποία η Alphabet επιδιώκει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός για την επίτευξη της AGI βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών παγκοσμίως.

Η Τεχνητή Γενική Νοημοσύνη (Artificial General Intelligence – AGI) αποτελεί τον επόμενο μεγάλο στόχο της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης. Σε αντίθεση με τα σημερινά συστήματα, τα οποία είναι σχεδιασμένα για συγκεκριμένες εργασίες, η AGI περιγράφει ένα σύστημα που θα μπορεί να μαθαίνει, να προσαρμόζεται και να εκτελεί ένα ευρύ φάσμα πνευματικών εργασιών αντίστοιχων με εκείνες του ανθρώπου. Η Google, η OpenAI, η Microsoft, η Meta και άλλες μεγάλες εταιρείες επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών, εκτιμώντας ότι θα αποτελέσουν την επόμενη μεγάλη τεχνολογική μετάβαση.

Οπως αναφέρει ίδιος ο Demis Hassabis στο βιογραφικό στο Linkedln (Συνιδρυτής της Google DeepMind) έχει ηγηθεί πρωτοποριακών επιτευγμάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως το AlphaGo, το πρώτο πρόγραμμα που νίκησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή στο επιτραπέζιο παιχνίδι Go, και το AlphaFold, το οποίο έλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιστημονικές προκλήσεις των τελευταίων 50 ετών: την πρόβλεψη της τρισδιάστατης δομής των πρωτεϊνών. Για το έργο αυτό τιμήθηκε με το Νόμπελ Χημείας 2024. Παράλληλα, ηγείται της Isomorphic Labs, με στόχο την επανάσταση στην ανακάλυψη νέων φαρμάκων μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τελικός του στόχος είναι η κατανόηση της θεμελιώδους φύσης της πραγματικότητας