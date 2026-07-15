ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησαν οι εισροές και εκροές σε γεωργία – κτηνοτροφία

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Υποχώρησαν οι τιμές των αγροτικών προϊόντων τον Μάϊο 2026 συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, με τον γενικό δείκτη εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία να κινείται καθοδικά κατά 4%, αλλά να παραμένουν αυξημένες σε σχέση με έναν χρόνο πριν, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης εκροών παρουσίασε αύξηση κατά 4,9% τον Μάϊο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, η οποία οφείλεται στην αύξηση των τιμών στα λαχανικά και τα κηπευτικά, καθώς και σε προϊόντα ζωική παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2026, παρουσίασε μείωση 1,4%

Αντίστοιχα, αν και το κόστος παραγωγής, καταγράφεται αυξημένο συγκριτικά με έναν χρόνο πριν, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, υποχώρησε κατά 1,4% τον Μάϊο σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026.

Οι εκροές

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,9%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον Μάιο 2024, είχε παρουσιάσει αύξηση 0,1%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 4,9%, τον μήνα Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, προκύπτει: α) από την αύξηση κατά 4,9% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας λαχανικά και κηπευτικά, και β) από την αύξηση κατά 4,9% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2026, παρουσίασε μείωση 4%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2025 – Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 – Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2%.

Οι εισροές

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,3%, έναντι μείωσης 1,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Μαΐου 2025 με τον Μάιο 2024.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 4,3%, τον μήνα Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 5,3% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και β) στην αύξηση κατά 1,4% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2026, παρουσίασε μείωση 1,4%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2025 – Μαΐου 2026 παρουσίασε αύξηση 1,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 – Μαΐου 2025.

Μηνιαίες συγκρίσεις Δεικτών Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία