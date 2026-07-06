ΕΕ: Νέες προβλέψεις για τα αγροτικά προϊόντα το 2026

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Ισχυρές παραμένουν το 2026 οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τη γεωργία και τις αγροτικές αγορές της ΕΕ, παρά τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, οι οποίες έρχονται να προστεθούν στις προϋπάρχουσες προκλήσεις και κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τον καιρό, τις ασθένειες των ζώων και τις επίμονες εμπορικές εντάσεις.

Αυτές οι πηγές αβεβαιότητας, όπως αναφέρεται στην καλοκαιρινή έκδοση της Κομισιόν για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές το 2026, αυξάνουν το κόστος των εισροών, ασκώντας πίεση στα περιθώρια κέρδους των αγροτών και κτηνοτρόφων.

Οι τιμές των τροφίμων αναμένεται να σημειώσουν άνοδο ως συνέπεια του αυξανόμενου κόστους των εισροών

Παρόλα αυτά, η παραγωγή της ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί για τους ελαιούχους σπόρους, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το χοιρινό κρέας και τα πουλερικά. Η παραγωγή δημητριακών προβλέπεται να συρρικνωθεί, αλλά να παραμείνει κοντά στον μέσο όρο της πενταετίας, ενώ η παραγωγή στους τομείς των μηρυκαστικών, της ζάχαρης και του ελαιολάδου αναμένεται να μειωθεί.

Σημειώνεται ότι η παρούσα έκθεση δεν λαμβάνει υπόψη τους συνεχιζόμενους καύσωνες που πλήττουν σοβαρά τους αγρότες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στοιχεία της αγοράς

Οι μακροοικονομικές προοπτικές και οι προοπτικές της αγοράς ενέργειας για το 2026 παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες, με την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ να προβλέπεται μόλις στο +1,1%, τον πληθωρισμό να αναμένεται να αυξηθεί στο +3,1% λόγω του κόστους ενέργειας, και τις τιμές των τροφίμων να αναμένεται να σημειώσουν άνοδο ως συνέπεια του αυξανόμενου κόστους των εισροών.

Σύμφωνα με τις Εαρινές Οικονομικές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτή η βραχυπρόθεσμη προοπτική προϋποθέτει μια σταδιακή ομαλοποίηση των αγορών ενέργειας, η οποία υποστηρίζεται από το σταδιακό εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την αποκατάσταση βασικών θαλάσσιων οδών. Ωστόσο, το ισοζύγιο των κινδύνων παραμένει κεκλιμένο προς τα κάτω.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα περιθώρια κέρδους των παραγωγών παραμένουν υπό πίεση, με την οικονομική προσιτότητα των λιπασμάτων να πέφτει σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί το 2022. Για την αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών, το Σχέδιο Δράσης για τα Λιπάσματα της Επιτροπής, το οποίο εγκρίθηκε τον Μάιο του 2026, στοχεύει στην ελάφρυνση των βραχυπρόθεσμων πιέσεων κόστους, ενισχύοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα, επιπλέον του ειδικού προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις προβλέπουν γενικά ευνοϊκές συνθήκες για τις καλλιέργειες το 2026 στην ΕΕ, με τις αποδόσεις των χειμερινών καλλιεργειών να αναμένονται πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο, ενώ οι ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές καλλιέργειες ενδέχεται να πληγούν από τη ζέστη και τις ελλείψεις νερού, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι επιρρεπείς στην ξηρασία.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ένα ισχυρό φαινόμενο «Ελ Νίνο» αναμένεται να κορυφωθεί το φθινόπωρο, με μικτές γεωργικές επιπτώσεις. Αν και η παραγωγή της ΕΕ ενδέχεται να αποφύγει σημαντικές άμεσες επιπτώσεις, οι παγκόσμιες διαταραχές της αγοράς θα μπορούσαν να μεταδοθούν μέσω των εφοδιαστικών αλυσίδων. Οι αβεβαιότητες —συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπιδράσεων με την κλιματική αλλαγή— διατηρούν τους κινδύνους του El Niño σε υψηλά επίπεδα.

Αροτραίες και ειδικές καλλιέργειες

Η παραγωγή δημητριακών στην ΕΕ για το 2026/27 προβλέπεται να επιστρέψει στον μέσο όρο, στα 273,7 εκατομμύρια τόνους, μετά από τις εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις της προηγούμενης περιόδου για το σιτάρι και το κριθάρι. Τα υψηλά αρχικά αποθέματα αναμένεται να επιτρέψουν ακόμα ισχυρές εξαγωγές σιταριού, ενώ οι εισαγωγές προβλέπεται να αυξηθούν μόνο οριακά.

Η παραγωγή ελαιούχων σπόρων στην ΕΕ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,1%, λόγω της επέκτασης των εκτάσεων και των αποδόσεων του ηλίανθου. Η παραγωγή πρωτεϊνούχων αλεύρων (oilseed meals) αναμένεται να φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ και η παραγωγή φυτικών ελαίων προβλέπεται επίσης να αυξηθεί, ενώ η κατανάλωση παραμένει σταθερή.

Η παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών προβλέπεται να σημειώσει μικρή πτώση, αλλά να παραμείνει πάνω από τον μέσο όρο, ενώ η παραγωγή ζάχαρης στην ΕΕ ενδέχεται να μειωθεί λόγω των λιγότερων εκτάσεων ζαχαρότευτλων.

Η παραγωγή ελαιολάδου αναμένεται να μειωθεί σε σύγκριση με την προηγούμενη ανάκαμψη της παραγωγής το 2024/25, αλλά να παραμείνει πάνω από τον μέσο όρο το 2025/26. Η κατανάλωση στην ΕΕ προβλέπεται να επιστρέψει στον μέσο όρο, ενώ τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές αναμένεται να αυξηθούν, σε ένα πλαίσιο χαμηλότερων τιμών.

Γάλα

Η προσφορά γάλακτος στην ΕΕ προβλέπεται να αυξηθεί το 2026, οδηγούμενη από τις υψηλότερες αποδόσεις. Οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί μετά τις μειώσεις στα τέλη του 2025, αλλά το αυξανόμενο κόστος των εισροών ασκεί πίεση στα περιθώρια κέρδους των εκμεταλλεύσεων. Η ζήτηση παραμένει ανθεκτική, αν και ο πληθωρισμός των τροφίμων και η μετακύλιση του κόστους εισροών στις τιμές καταναλωτή ενέχουν κινδύνους. Η αυξημένη διαθεσιμότητα νωπού γάλακτος ενδέχεται να τονώσει την παραγωγή βουτύρου, τυριού, ορού γάλακτος και αποβουτυρωμένου γάλακτος σε σκόνη, ενώ οι εξαγωγές παραμένουν ανθεκτικές παρά την ασθενέστερη ζήτηση από τη Μέση Ανατολή και τις εμπορικές διαταραχές.

Βόειο, χοιρινό κρέας και πουλερικά

Η παραγωγή βόειου κρέατος στην ΕΕ προβλέπεται να μειωθεί το 2026 και το 2027 λόγω της μείωσης του αριθμού των αγελάδων, διατηρώντας τις τιμές σε υψηλά επίπεδα παρά την εξομάλυνση που παρατηρήθηκε στις αρχές του έτους. Το πρόβειο και το κατσικίσιο κρέας αντιμετωπίζουν παρόμοιες πιέσεις από τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου και τις προκλήσεις των ασθενειών.

Η παραγωγή και η κατανάλωση χοιρινού κρέατος αναμένεται να παραμείνουν σταθερές, με τις εξαγωγές να δείχνουν ανθεκτικότητα καθώς οι τιμές υποχωρούν.

Η παραγωγή πουλερικών πρόκειται να αυξηθεί, ωθούμενη από την ισχυρή ζήτηση και τις υψηλές τιμές, αν και οι εξαγωγές ενδέχεται να μειωθούν ενώ οι εισαγωγές να σημειώσουν άνοδο.