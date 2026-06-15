ΕΛΣΤΑΤ: Με ανοδικούς ρυθμούς οι τιμές αγροτικών προϊόντων – Αυξήσεις και στις εισροές

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Οι αυξήσεις στις τιμές των φρούτων, λαχανικών και κηπευτικών αλλά της ζωικής παραγωγής διατήρησαν σε υψηλά επίπεδα τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, με τον γενικό δείκτη εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία να κινείται ανοδικά και τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία σημείωσε αύξηση κατά 8,1% τον Απρίλιο του 2026 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και κατά 2% σε σχέση με έναν μήνα πριν, τον Μάρτιο του 2026.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2026, παρουσίασε αύξηση 2%

Αντίστοιχα με ανοδικούς ρυθμούς κινείται και ο γενικός δείκτης τιμών εισροών στη γεωργία – κτηνοτροφία τον Απρίλιο 2026, ο οποίος σε ετήσιο επίπεδο, αυξήθηκε κατά 5,6%.

Οι εισροές

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 8,1%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Απριλίου 2025, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2024, είχε παρουσιάσει μείωση 3,6%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 8,1%, τον μήνα Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, προκύπτει: α) από την αύξηση κατά 9,7% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή των ομάδων φρούτα, λαχανικά και κηπευτικά, και β) από την αύξηση κατά 4,9% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2026, παρουσίασε αύξηση 2%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2024 – Απριλίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,2%.

Μηνιαίες συγκρίσεις Δεικτών Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία:

Οι εισροές

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 5,6%, έναντι μείωσης 1,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Απριλίου 2025 με τον Απρίλιο 2024.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 5,6%, τον μήνα Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 7,1% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και β) στην αύξηση κατά 1,3% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,4%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026 παρουσίασε αύξηση 0,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2024 – Απριλίου 2025.