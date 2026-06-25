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Κτηνοτροφία: Συρρικνώνεται το ζωικό κεφάλαιο – Αποκαλυπτική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ

Ανησυχητική η εικόνα για την κτηνοτροφία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025

AGRO 25.06.2026, 12:47
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Κτηνοτροφία: Συρρικνώνεται το ζωικό κεφάλαιο – Αποκαλυπτική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ
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Εικόνα συρρίκνωσης παρουσιάζει η ελληνική κτηνοτροφία, καθώς τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025 δείχνουν αισθητή μείωση τόσο του ζωικού κεφαλαίου όσο και των εκμεταλλεύσεων σε όλους τους βασικούς κλάδους της παραγωγής.

Οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται στα πρόβατα και στις χοιροτροφικές μονάδες, ενώ παρά τη μείωση, ο μέσος αριθμός ζώων ανά εκμετάλλευση εμφανίζεται αυξημένος.

Ο αριθμός των προβάτων μειώθηκε κατά 17,2% φτάνοντας τα 6.439.141 ζώα το 2025 σε σχέση με τα 7.774.172 ζώα το 2024

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών ζωικού κεφαλαίου, της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το χρονικό διάστημα 2024 -2025, ο αριθμός των βοοειδών μειώθηκε κατά 12,8% το 2025 σε σχέση με το 2024, φτάνοντας τα 519.167 ζώα το 2025 έναντι 595.153 το 2024.

Αντίστοιχα, μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή κατά 16,9% το 2025 σε σχέση με το 2024, οι οποίες ανήλθαν σε 7.898 εκμεταλλεύσεις το 2025 έναντι 9.499 το 2024.

Μειωμένος κατά 7,2% το 2025 σε σχέση με το 2024 είναι και οι χοίροι, οι οποίοι έφτασαν τα 729.234 ζώα το 2025 έναντι 786.156 ζώων το 2024.

Επίσης, μείωση κατά 21,3% παρατηρείται το 2025 σε σχέση με το 2024, στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν χοίρους. Ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 3.373 εκμεταλλεύσεις το 2025 έναντι 4.287 το 2024.

Αριθμός ζώων και εκμεταλλεύσεις,  2023 – 2024:

κτηνοτροφία

Κτηνοτροφία: Μειώσεις και στα αιγοπρόβατα

Ο αριθμός των προβάτων μειώθηκε κατά 17,2% φτάνοντας τα 6.439.141 ζώα το 2025 σε σχέση με τα 7.774.172 ζώα το 2024.

Επίσης, μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα κατά 18,3% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων ανήλθε σε 43.026 το 2025 έναντι 52.640 το 2024.

Αντίστοιχα, ο αριθμός των αιγών μειώθηκε κατά 9,2% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιγών ανήλθε σε 2.340.620 ζώα το 2024 έναντι 2.576.743 ζώων το 2024.

Τέλος, μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν αίγες κατά 13,4% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν αίγες ανήλθε σε 25.960 εκμεταλλεύσεις το 2025 έναντι 29.967 εκμεταλλεύσεων το 2024.

κτηνοτροφία

Στοιχεία ανά εκμετάλλευση

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα των ερευνών ζωικού κεφαλαίου, ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 4,9% το 2025 σε σχέση με το 2024, φτάνοντας τα 65,7 ανά εκμετάλλευση το 2025 έναντι 62,7 το 2024.

Ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 17,9% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση ήταν 216,2 το 2025 έναντι 183,4 το 2024.

Ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 1,3% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση ήταν 149,7 το 2025 έναντι 147,7 το 2024.

Ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 4,9% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση ήταν 90,2 το 2025 έναντι 86,0 το 2024.

κτηνοτροφία

Το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου (βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες) εκφρασμένο σε ζωικές μονάδες (ΖΜ) παρουσίασε μείωση 13,3% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, το σύνολο των ΖΜ το 2025 ήταν 1.430.306 οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 367.699 ΖΜ αντιστοιχούν στα βοοειδή, 184.631 ΖΜ στους χοίρους, 643.914 ΖΜ στα πρόβατα και 234.062 ΖΜ στις αίγες.

Ζωικές μονάδες, 2024-2025:

κτηνοτροφία

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