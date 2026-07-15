Τράπεζα Πειραιώς: Τι απαντά για την εξαγορά του ΙΑΣΩ

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Διευκρινίσεις για το δημοσίευμα σχετικά με την ολοκλήρωση της εξαγοράς του ΙΑΣΩ δίνει η Τράπεζα Πειραιώς μέσω νεότερης ανακοίνωσής της.

Ειδικότερα, η τράπεζα υπογραμμίζει ότι το δημοσίευμα δεν είναι ακριβές ως προς το ρόλο που της αποδίδεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τράπεζα αρνείται ότι αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος ή αποκτώσα στην φερόμενη συμφωνία «εξαγοράς του ΙΑΣΩ», όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα.

Επίσης, οποιαδήποτε αναφορά σε σχέδιο δημιουργίας εκτεταμένου ιδιόκτητου δικτύου Μονάδων Υγείας από την Τράπεζα Πειραιώς ή την Εθνική Ασφαλιστική μέσω εξαγορών δεν αντικατοπτρίζει τις προθέσεις της τράπεζας για το ορατό μέλλον.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η τράπεζα απέχει από κάθε άλλη τοποθέτηση σε σχέση με δημοσιεύματα που αφορούν ιδιωτικές συναλλαγές τρίτων επενδυτών.