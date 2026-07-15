ΙΒΜ: Η ιστορική πτώση της μετοχής οδηγεί στη μοναδική στρατηγική επιλογή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στις 14 Ιουλίου 1789, ο λαός του Παρισιού εισέβαλε στη Βαστίλη, σηματοδοτώντας το βίαιο τέλος της απόλυτης εξουσίας του παλαιού καθεστώτος. Την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, ακριβώς 237 χρόνια αργότερα, το χρηματιστήριο πραγματοποίησε τη δική του οικονομική επανάσταση ενάντια στο παλαιό καθεστώς της τεχνολογίας: την International Business Machines.

IBM. Mε αυτό τον γλαφυρό τρόπο περιγράφει ο Michael Khouw, αρθρογράφος του CNBC, την κατάρρευση της μετοχής της ιστορικής εταιρείας που πλέον αναζητά τα πατήματά της στο σύγχρονο τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες πτώσεις σε μία μόνο συνεδρίαση, η οποία ισοδυναμεί με μια κλίμακα καταστροφής που δεν είχε παρατηρηθεί εδώ και πολλές δεκαετίες

Η μετοχή της έπεσε λίγο πάνω από 73 δολάρια, περίπου στα 217 δολάρια — μια συγκλονιστική πτώση 25% σε μία μόνο ημέρα. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες πτώσεις σε μία μόνο συνεδρίαση, η οποία ισοδυναμεί με μια κλίμακα καταστροφής που δεν είχε παρατηρηθεί εδώ και πολλές δεκαετίες σύμφωνα με το CNBC.

Ο καταλύτης για αυτό το ξαφνικό πλήγμα ήταν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα πωλήσεων του δεύτερου τριμήνου, τα οποία δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες. Η IBM ανέφερε έσοδα 17,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπολείπονται των προσδοκιών της Wall Street για 17,9 δισεκατομμύρια δολάρια, λόγω της πτώσης κατά 7% στον τομέα υποδομών της. Σύμφωνα με τον CEO, Άρβιντ Κρίσνα, οι εταιρικοί πελάτες μετατόπισαν τις δαπάνες τους μακριά από τα παραδοσιακά προϊόντα της IBM, συσσωρεύοντας μετρητά για να αγοράσουν υλικό, διακομιστές και χώρο αποθήκευσης, προκειμένου να προστατευθούν από τις ελλείψεις εφοδιασμού που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη και τις επικείμενες αυξήσεις τιμών. Αν και αυτό μπορεί να αποτελεί μια βολική αφήγηση του ίδιου του Krishna και όχι μια ανεξάρτητα επαληθευμένη τάση, η αγορά δεν περίμενε να γίνει δίκη. Η ετυμηγορία ήταν κατηγορηματική και η… εκτέλεση ήταν άμεση.

Καθώς η κατάσταση ηρεμεί μετά από αυτή την «έκρηξη» της Ημέρας της Βαστίλης, η αγορά έχει αφήσει τις πύλες ορθάνοιχτες για τους πωλητές δικαιωμάτων προαίρεσης. Η είδηση έχει διαδοθεί, αλλά ο πανικός έχει διατηρήσει τα ασφάλιστρα των δικαιωμάτων προαίρεσης σε υψηλά επίπεδα. Για όσους επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τον φόβο, το «short strangle» προσφέρει μια επιλογή με υψηλή πιθανότητα επιτυχίας, ώστε να παρακολουθήσουν το υπόλοιπο ασφάλιστρο να μειώνεται σταδιακά, όπως αναφέρει το CNBC.

Το short strangle είναι μια προηγμένη στρατηγική options (δικαιωμάτων προαίρεσης) όπου ένας επενδυτής πουλάει ταυτόχρονα ένα call εκτός χρήσης (OTM) και ένα put εκτός χρήσης (OTM) με την ίδια ημερομηνία λήξης. Στόχος είναι το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο να μείνει σταθερό και να επωφεληθεί από τη μείωση της μεταβλητότητας και του χρόνου.

IBM: Πρόβλημα με μεγάλες συμφωνίες

«Αυτές οι συνθήκες απαιτούν από τις ομάδες μας να λειτουργούν άψογα, και αυτό το τρίμηνο παρουσιάσαμε αδυναμίες. Δεν προσαρμοστήκαμε και δεν κινηθήκαμε αρκετά γρήγορα, με αποτέλεσμα πολλές μεγάλες συμφωνίες να μην ολοκληρωθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων που περιμέναμε, γεγονός που οδήγησε στο μεγαλύτερο μέρος της υστέρησης μας», δικαιολογήθηκε ο Κρίσνα.

Στο προηγούμενο τρίμηνο της IBM, τα έσοδα της εταιρείας από λογισμικό αυξήθηκαν κατά 11% στα 7,05 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο, συμβάλλοντας στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων καλύτερων από τα αναμενόμενα, με προσαρμοσμένα κέρδη 1,91 δολάρια ανά μετοχή έναντι των 1,81 δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές.

Τα έσοδα του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 15,92 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας επίσης τις εκτιμήσεις των 15,62 δισ. δολαρίων.

Η πτώση της Τρίτης έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων φόβων ότι η ανάπτυξη των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα διαταράξει τις δραστηριότητες των μεγαλύτερων εταιρειών λογισμικού.

Εταιρείες μνήμης όπως η Micron και η SK Hynix συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο πρόσφατων ωφελούμενων από την επέκταση αυτή, καθώς η ζήτηση που συνδέεται με τη λειτουργία και την επεξεργασία φόρτων εργασίας τεχνητής νοημοσύνης εκτοξεύεται στα ύψη.