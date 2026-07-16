Ambrosia Capital για ΔΕΗ: Στα 27,65 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στα 27,65 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο της ΔΕΗ η Ambrosia Capital, από 24,10 ευρώ προηγουμένως, με τη σύσταση να παραμένει «Buy», εκτιμώντας ότι η μετοχή προσφέρει περιθώριο ανόδου 20%, το οποίο διαμορφώνεται στο 22% εάν συνυπολογιστεί και η μερισματική απόδοση 2,6%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Ambrosia, το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030 προβλέπει εγκατεστημένη ισχύ 24,3 GW έως το 2030, σχεδόν διπλάσια από τη σημερινή, καθώς ο όμιλος μετασχηματίζεται σε έναν ισχυρό περιφερειακό ενεργειακό και τεχνολογικό παίκτη (powertech champion) στην περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CSEE), ενώ παράλληλα ωριμάζει το επενδυτικό του σχέδιο στον τομέα των data centers.

Η Ambrosia Capital επισημαίνει ότι η αγορά επιβεβαίωσε με εμφατικό τρόπο τη θετική επενδυτική ιστορία της ΔΕΗ, καθώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4,25 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με τη διάθεση ιδίων μετοχών αξίας 250 εκατ. ευρώ, που ολοκληρώθηκαν στις 25 Μαΐου 2026, υπερκαλύφθηκαν κατά 4,4 φορές.

Εμπιστοσύνη στο σχέδιο της ΔΕΗ

Στην έκθεσή της, η Ambrosia Capital εστιάζει σε τρία βασικά σημεία:

το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ και τη μετατροπή της σε έναν περιφερειακό powertech όμιλο,

την αυξημένη ορατότητα για την ανάπτυξη των data centers,

και την αναθεωρημένη καθοδήγηση της διοίκησης, η οποία ενισχύει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης.

Νέο στρατηγικό σχέδιο με επενδύσεις 24,2 δισ. ευρώ

Όπως σημειώνει ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, ύψους 4,25 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στο αναβαθμισμένο επενδυτικό αφήγημα της ΔΕΗ, με τη στήριξη και των βασικών μετόχων.

Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο για την περίοδο 2026-2030 αυξάνει τις συνολικές επενδύσεις (CapEx) στα περίπου 24,2 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 4,8 δισ. ευρώ ετησίως, έναντι 3,4 δισ. ευρώ ετησίως που προέβλεπε το προηγούμενο σχέδιο.

Στόχος είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να φθάσει τα 24,3 GW έως το 2030, εκ των οποίων τα 18,8 GW θα προέρχονται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, έναντι 7,2 GW σήμερα. Παράλληλα, το 45% της εγκατεστημένης ισχύος θα βρίσκεται εκτός Ελλάδας, ενισχύοντας τη θέση της ΔΕΗ ως ενός διαφοροποιημένου περιφερειακού ενεργειακού και τεχνολογικού ομίλου.

Θετικό το περιβάλλον

Η Ambrosia εκτιμά ότι οι συνθήκες στην αγορά ευνοούν αυτή τη στρατηγική, καθώς στην περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναμένεται να αποσυρθούν περίπου 70 GW μονάδων άνθρακα και φυσικού αερίου έως το 2035 χωρίς αξιόπιστα έργα αντικατάστασης, ενώ οι τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές λόγω των περιορισμένων ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, λόγω της ανάπτυξης των data centers, της ηλεκτροκίνησης και των επενδύσεων που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιο κοντά η υλοποίηση των data centers

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Ambrosia Capital στο σχέδιο της ΔΕΗ για τα data centers, εκτιμώντας ότι το έργο βρίσκεται πλέον πολύ πιο κοντά στην υλοποίησή του.

Όπως αναφέρει, βρίσκονται σε εξέλιξη εμπιστευτικές διαπραγματεύσεις με κορυφαίους διεθνείς hyperscalers, ενώ αναμένεται σύντομα η υπογραφή σχετικής συμφωνίας.

Η πρώτη φάση του έργου προβλέπει ανάπτυξη ισχύος 300 MW έως τα τέλη του 2028, με την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών μέσα στο 2026 και επενδύσεις της ΔΕΗ ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ.

Κατά την Ambrosia, η συγκεκριμένη επένδυση αντιμετωπίζει τα βασικά εμπόδια που περιορίζουν σήμερα την ανάπτυξη hyperscale data centers στην Ευρώπη, δηλαδή τη διαθεσιμότητα γης, την επάρκεια ηλεκτρικής ισχύος και την ταχύτητα υλοποίησης.

Η πρώτη φάση του έργου εκτιμάται ότι θα αποφέρει ετήσια λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) περίπου 170 εκατ. ευρώ έως το 2030, χωρίς να υπολογίζονται τα πρόσθετα οφέλη από συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA). Η πλήρης ανάπτυξη του έργου, συνολικής ισχύος 1 GW, αποτελεί πρόσθετη αναπτυξιακή προοπτική μετά το 2030 και δεν περιλαμβάνεται στις υφιστάμενες προβλέψεις.

Νέες προβλέψεις με σημαντικά υψηλότερη κερδοφορία

Η Ambrosia Capital υπογραμμίζει ότι το νέο στρατηγικό σχέδιο οδηγεί σε σημαντική αναβάθμιση των οικονομικών προοπτικών της ΔΕΗ.

Η διοίκηση προβλέπει ότι τα EBITDA θα διαμορφωθούν περίπου στα 3,3 δισ. ευρώ το 2028 και στα 4,6 δισ. ευρώ το 2030, υπερδιπλάσια σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα αυξηθούν ακόμη ταχύτερα, καθώς η ολοκλήρωση της απολιγνιτοποίησης εξαλείφει μια διαρθρωτική επιβάρυνση της κερδοφορίας, η οποία υπολογίζεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (Adjusted EPS) αναμένεται να φθάσουν περίπου τα 2,7 ευρώ έως το 2030, ενώ το μέρισμα ανά μετοχή (DPS) προβλέπεται να αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 18%, από 0,60 ευρώ το 2025 σε 1,40 ευρώ το 2030.

Τέλος, η Ambrosia Capital επισημαίνει ότι η κεφαλαιακή διάρθρωση της ΔΕΗ παραμένει ισχυρή, καθώς η αύξηση κεφαλαίου των 4,25 δισ. ευρώ παρέχει την απαραίτητη χρηματοοικονομική ευελιξία για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος.

Η χρηματιστηριακή σημειώνει επίσης ότι η μετοχή της ΔΕΗ διαπραγματεύεται σε δείκτη EV/EBITDA 8,5 φορές για το 2026 και 8,9 φορές για το 2027, δηλαδή με έκπτωση 17% και 8%, αντίστοιχα, έναντι των ευρωπαϊκών εταιρειών του κλάδου, έκπτωση που θεωρεί αδικαιολόγητη δεδομένων των υψηλότερων αναπτυξιακών προοπτικών της εταιρείας.