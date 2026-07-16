Hemant Taneja: AI, επιχειρηματικότητα και στρατηγική αυτονομία – Χρειάζεται ένα κοινό πλαίσιο συνεννόησης

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«Σήμερα χρειαζόμαστε γενναίες δόσεις υπευθυνότητας» επεσήμανε ο Hemant Taneja, διευθύνων σύμβουλος της General Catalyst, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece, δίνοντας έτσι το στίγμα για τις τοποθετήσεις που έκανε στη συνέχεια σχετικά με την επιχειρηματικότητα και το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Από την εποχή που οι εταιρείες δημιουργούσαν software και μετέπειτα «έχτιζαν» ψηφιακές υπηρεσίες στη «μετά smartphone» εποχή μέχρι την καθημερινή χρήση των LLM, ο κόσμος έχει δει τεκτονικές αλλαγές, σύμφωνα με τον ίδιο – με πιο χαρακτηριστικό το φαινόμενο όπου πληθώρα CEO’s ανά τον κόσμο να προσπαθούν να κατανοήσουν τις ικανότητες του ChatGPT και των συναφών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αυτή τη συνθήκη, τόσο η κυβερνησιμότητα όσο και η συγκέντρωση της οικονομικής ισχύος σε μια μικρή ομάδα τεχνολογικών κολοσσών αποτελούν κρίσιμα ερωτήματα, που πρέπει να τεθούν οπωσδήποτε στην «ημερήσια διάταξη», όπως εξήγησε ο Taneja.

Με δεδομένη την εκθετική αύξηση της υπολογιστικής ισχύος της AI, «μήπως η αφθονία αυτή πρόκειται να περιοριστεί σε επτά εταιρείες;», αναρωτήθηκε, συμπληρώνοντας ότι στην General Catalyst δεν δίνεται έμφαση μόνο στη δημιουργία κλίμακας, αλλά και στο πώς η παραγόμενη αξία μπορεί να διανεμηθεί ανά τον κόσμο.

Απαραίτητη η στρατηγική αυτονομία

Κατόπιν τούτων, ο CEO της General Catalyst ανέφερε ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις ίσως δυσκολευτούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα απαραίτητα κεφάλαια και την υπολογιστική ισχύ, ώστε να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους και να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Γι’ αυτό και υποστήριξε ότι κάθε ξεχωριστή γεωγραφική περιοχή πρέπει να επενδύσει στη στρατηγική της αυτονομία. «Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να υλοποιηθεί από τους founders στις επιμέρους περιοχές», πρόσθεσε ο Hemant Taneja.

Όσο για την πορεία που θα διαλέξει μια επιχείρηση, ο ίδιος σημείωσε ότι σε κάποιες εταιρείες η κερδοφορία συνδέεται με την είσοδο στο χρηματιστήριο ενώ άλλες έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην ιδιωτική αγορά.

AI: Μόνο οι μηχανικοί στη Silicon Valley γνωρίζουν πώς λειτουργεί

«Η τροχιά της τεχνητής νοημοσύνης είναι απρόβλεπτη», υπογράμμιζε στη συνέχεια ο Taneja, σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζουμε ακόμη τυχόν μη αναμενόμενα αποτελέσματα από τη συνεχή «πρόοδο» της, όπως λόγου χάρη στις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και στις σχέσεις μεταξύ AI και ανθρώπων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «μόνο πολύ λίγοι μηχανικοί στη Silicon Valley γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει, γι’ αυτό και πληρώνονται τόσο αδρά». Ύστερα, υποστήριξε ότι οι εταιρείες που έχουν αφοερωθεί στην ανάπτυξη όλο και έξυπνων μοντέλων AI πρέπει να κάνουν «ένα βήμα πίσω», και να θεμελιώσουν ένα «κοινό πλαίσιο», αναφορικά με τη μελλοντική της ανάπτυξη.

Προειδοποίησε δε ότι «η κατάσταση μπορεί πολύ εύκολα να ξεφύφει, και μάλιστα οπουδήποτε στον κόσμο».