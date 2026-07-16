 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Hemant Taneja: AI, επιχειρηματικότητα και στρατηγική αυτονομία – Χρειάζεται ένα κοινό πλαίσιο συνεννόησης

Στη συγκέντρωση της οικονομικής ισχύος σε μια μικρή ομάδα τεχνολογικών κολοσσών και στην ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας αναφέρθηκε ο Hemant Taneja στην εκδήλωση της Endeavor Greece

Business 16.07.2026, 23:00
Σχολιάστε
Hemant Taneja: AI, επιχειρηματικότητα και στρατηγική αυτονομία – Χρειάζεται ένα κοινό πλαίσιο συνεννόησης
Hemant Taneja, Διευθύνων Σύμβουλος της General Catalyst
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Σήμερα χρειαζόμαστε γενναίες δόσεις υπευθυνότητας» επεσήμανε ο Hemant Taneja, διευθύνων σύμβουλος της General Catalyst, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece, δίνοντας έτσι το στίγμα για τις τοποθετήσεις που έκανε στη συνέχεια σχετικά με την επιχειρηματικότητα και το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Από την εποχή που οι εταιρείες δημιουργούσαν software και μετέπειτα «έχτιζαν» ψηφιακές υπηρεσίες στη «μετά smartphone» εποχή μέχρι την καθημερινή χρήση των LLM, ο κόσμος έχει δει τεκτονικές αλλαγές, σύμφωνα με τον ίδιο – με πιο χαρακτηριστικό το φαινόμενο όπου πληθώρα CEO’s ανά τον κόσμο να προσπαθούν να κατανοήσουν τις ικανότητες του ChatGPT και των συναφών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αυτή τη συνθήκη, τόσο η κυβερνησιμότητα όσο και η συγκέντρωση της οικονομικής ισχύος σε μια μικρή ομάδα τεχνολογικών κολοσσών αποτελούν κρίσιμα ερωτήματα, που πρέπει να τεθούν οπωσδήποτε στην «ημερήσια διάταξη», όπως εξήγησε ο Taneja.

Με δεδομένη την εκθετική αύξηση της υπολογιστικής ισχύος της AI, «μήπως η αφθονία αυτή πρόκειται να περιοριστεί σε επτά εταιρείες;», αναρωτήθηκε, συμπληρώνοντας ότι στην General Catalyst δεν δίνεται έμφαση μόνο στη δημιουργία κλίμακας, αλλά και στο πώς η παραγόμενη αξία μπορεί να διανεμηθεί ανά τον κόσμο.

Απαραίτητη η στρατηγική αυτονομία

Κατόπιν τούτων, ο CEO της General Catalyst ανέφερε ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις ίσως δυσκολευτούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα απαραίτητα κεφάλαια και την υπολογιστική ισχύ, ώστε να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους και να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Γι’ αυτό και υποστήριξε ότι κάθε ξεχωριστή γεωγραφική περιοχή πρέπει να επενδύσει στη στρατηγική της αυτονομία. «Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να υλοποιηθεί από τους founders στις επιμέρους περιοχές», πρόσθεσε ο Hemant Taneja.

Όσο για την πορεία που θα διαλέξει μια επιχείρηση, ο ίδιος σημείωσε ότι σε κάποιες εταιρείες η κερδοφορία συνδέεται με την είσοδο στο χρηματιστήριο ενώ άλλες έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην ιδιωτική αγορά.

AI: Μόνο οι μηχανικοί στη Silicon Valley γνωρίζουν πώς λειτουργεί

«Η τροχιά της τεχνητής νοημοσύνης είναι απρόβλεπτη», υπογράμμιζε στη συνέχεια ο Taneja, σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζουμε ακόμη τυχόν μη αναμενόμενα αποτελέσματα από τη συνεχή «πρόοδο» της, όπως λόγου χάρη στις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και στις σχέσεις μεταξύ AI και ανθρώπων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «μόνο πολύ λίγοι μηχανικοί στη Silicon Valley γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει, γι’ αυτό και πληρώνονται τόσο αδρά». Ύστερα, υποστήριξε ότι οι εταιρείες που έχουν αφοερωθεί στην ανάπτυξη όλο και έξυπνων μοντέλων AI πρέπει να κάνουν «ένα βήμα πίσω», και να θεμελιώσουν ένα «κοινό πλαίσιο», αναφορικά με τη μελλοντική της ανάπτυξη.

Προειδοποίησε δε ότι «η κατάσταση μπορεί πολύ εύκολα να ξεφύφει, και μάλιστα οπουδήποτε στον κόσμο».

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Hemant Taneja: AI, επιχειρηματικότητα και στρατηγική αυτονομία – Χρειάζεται ένα κοινό πλαίσιο συνεννόησης
Business

Hemant Taneja: Να μην είναι η AI στα χέρια λίγων
Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε μετοχές της αξίας 2,18 εκατ.
Business

Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε μετοχές της αξίας 2,18 εκατ.
Prodea: Το σχέδιο για άνοδο της μετοχής και οι επενδύσεις σε logistics, τουρισμό
Business

Το σχέδιο της Prodea για να ξεκλειδώσει την αξία της μετοχής
Prodea: Πρόωρη μερική αποπληρωμή ποσού 120 εκατ. ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Business

Prodea: Επιστρέφει 120 εκατ. ευρώ στους ομολογιούχους
ElavalHalcor: Υπερκαλύφθηκε κατά 1,6 φορές η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Business

Υπερκαλύφθηκε κατά 1,6 φορές η ΑΜΚ της ElvalHalcor
Space Hellas: Ο Σταύρος Μουστάκας αναλαμβάνει διευθυντής πωλήσεων
Business

Νέος διευθυντής πωλήσεων στη Space Hellas

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Η νέα κρίση στον Περσικό Κόλπο θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;
Macro

Η νέα κρίση στον Περσικό Κόλπο θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;

Η ενεργειακή αβεβαιότητα επηρεάζει ήδη τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη του 2026, όπως και συνολικά την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Ambrosia Capital για ΔΕΗ: Στα 27,65 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Business

Ambrosia Capital για ΔΕΗ: Στα 27,65 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030 προβλέπει εγκατεστημένη ισχύ 24,3 GW έως το 2030

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εθνική Τράπεζα: Νέα AI φωνητική εξυπηρέτηση στο contact center
Τράπεζες

Η Εθνική φέρνει το voice AI στην τραπεζική εξυπηρέτηση

Η AI agent «Σοφία», που έχει αναπτύξει η Εθνική Τράπεζα, αναλαμβάνει μέρος της εξυπηρέτησης πελατών - Σταδιακή ενσωμάτωση πρόσθετων λειτουργιών έως το τέλος του έτους

Γιώργος Πολύζος
Λαγκάρντ: Θα ολοκληρώσει τη θητεία της – Τι λένε οι οικονομολόγοι
World

Λαγκάρντ: Θα ολοκληρώσει τη θητεία της – Τι λένε οι οικονομολόγοι

Τα σενάρια για την διαδοχή της Λαγκάρντ - Οι εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg

Τζούλη Καλημέρη
Ιράν καλεί Χούθι: Μπλόκο στην Ερυθρά Θάλασσα εάν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό δίκτυο
Ποντοπόρος

Μπλόκο στην Ερυθρά αν οι ΗΠΑ πλήξουν το ιρανικό ηλεκτρικό δίκτυο

Οι Χούθι περιμένουν το σήμα του Ιράν για νέες επιθέσεις σε διερχόμενα πλοία

Δημήτρης Σταμούλης
Funky Buddha: Γιατί επένδυσε στην Tom Tailor
Business

Νέο κεφάλαιο με την Tom Tailor ανοίγει η Funky Buddha - Τα σχέδια

Το πλάνο της Funky Buddha προβλέπει ανάπτυξη περίπου 15 σημείων Tom Tailor σε βάθος πενταετίας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου – Γιώργος Μανέττας
ΕΥΔΑΠ: Στην Ανατολική Αττική το 40% του επενδυτικού προγράμματος των 2,5 δισ. ευρώ 
Business

ΕΥΔΑΠ: Το σχέδιο για να μπει τέλος στους βόθρους της Αν. Αττικής

Η μεγάλη επένδυση στο ανακυκλωμένο νερό για την άρδευση 13.000 στρεμμάτων.  Ποια έργα  θα έχουν ολοκληρωθεί έως το 2030;

Μάχη Τράτσα
Ελληνικές τράπεζες: Προσέλκυσαν κεφάλαια 12,5 δισ. ευρώ μέσα σε 1,5 χρόνο
Τράπεζες

Κεφάλαια 12,5 δισ. προσέλκυσαν σε 1,5 χρόνο οι τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να σηκώσουν με άνεση και ευνοϊκούς όρους τα κεφάλαια που χρειάζονται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από Business
Hemant Taneja: AI, επιχειρηματικότητα και στρατηγική αυτονομία – Χρειάζεται ένα κοινό πλαίσιο συνεννόησης
Business

Hemant Taneja: Να μην είναι η AI στα χέρια λίγων

Στη συγκέντρωση της οικονομικής ισχύος σε μια μικρή ομάδα τεχνολογικών κολοσσών και στην ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας αναφέρθηκε ο Hemant Taneja στην εκδήλωση της Endeavor Greece

Prodea: Το σχέδιο για άνοδο της μετοχής και οι επενδύσεις σε logistics, τουρισμό
Business

Το σχέδιο της Prodea για να ξεκλειδώσει την αξία της μετοχής

Tο στρατηγικό πλάνο της Prodea για να μεγαλώσει το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά - Η επαναγορά μετοχών, η έμφαση σε logistics - τουρισμό και οι επόμενες κινήσεις

Prodea: Πρόωρη μερική αποπληρωμή ποσού 120 εκατ. ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Business

Prodea: Επιστρέφει 120 εκατ. ευρώ στους ομολογιούχους

Από την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, οι ομολογίες της Prodea θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική τους αξία πεντακοσίων είκοσι (520,00) ευρώ.

ElavalHalcor: Υπερκαλύφθηκε κατά 1,6 φορές η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Business

Υπερκαλύφθηκε κατά 1,6 φορές η ΑΜΚ της ElvalHalcor

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών - Στα 400 εκατ. ευρώ οι προσφορές για την ΑΜΚ των 250 εκατ. ευρώ - Στα 4,20 ευρώ η τιμή

Χρήστος Κολώνας
Space Hellas: Ο Σταύρος Μουστάκας αναλαμβάνει διευθυντής πωλήσεων
Business

Νέος διευθυντής πωλήσεων στη Space Hellas

Ο κ. Μουστάκας είναι κάτοχος MBA από το ALBA Graduate Business School και πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ambrosia Capital για ΔΕΗ: Στα 27,65 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Business

Ambrosia Capital για ΔΕΗ: Στα 27,65 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030 προβλέπει εγκατεστημένη ισχύ 24,3 GW έως το 2030

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Metlen: Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το «First Fire» για το CCGT στην Πολωνία
Business

Metlen: Πάτησε το κουμπί για το έργο CCGT στην Πολωνία

Για τη METLEN, το επίτευγμα αυτό αντανακλά την αποδεδειγμένη ικανότητα της εταιρείας να υλοποιεί μεγάλης κλίμακας ενεργειακές υποδομές με ασφάλεια και υπευθυνότητα

Latest News
Wall Street: Απώλειες λόγω ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο
Wall Street

Απώλειες στη Wall Street λόγω ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο

Eπισκίασε μια σειρά από ισχυρές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων

Hemant Taneja: AI, επιχειρηματικότητα και στρατηγική αυτονομία – Χρειάζεται ένα κοινό πλαίσιο συνεννόησης
Business

Hemant Taneja: Να μην είναι η AI στα χέρια λίγων

Στη συγκέντρωση της οικονομικής ισχύος σε μια μικρή ομάδα τεχνολογικών κολοσσών και στην ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας αναφέρθηκε ο Hemant Taneja στην εκδήλωση της Endeavor Greece

Meta: Δικαστική προσφυγή για απολύσεις μέσω ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Δικαστική προσφυγή κατά της Μeta για απολύσεις μέσω ΑΙ

Κριτήρια οι γονικές και αναρρωτικές άδειες των εργαζομένων ή αιτήματα που σχετίζονται με κάποια αναπηρία

Αλέξανδρος Καψύλης
Σπάνιες γαίες: Η ΕΕ ετοιμάζει ομάδα διαχείρισης κρίσεων ενόψει της αντιπαράθεσης με Κίνα
World

Ομάδα διαχείρισης κρίσεων στην ΕΕ για σπάνιες γαίες - Κλιμάκωση με Κίνα

Η ΕΕ προετοιμάζεται για έναν πιθανό εμπορικό πόλεμο με την Κίνα τον Οκτώβριο με φόντο τις σπάνιες γαίες

Δημήτρης Σταμούλης
Πληθωρισμός: Γιατί οι Έλληνες προβλέπουν υψηλότερες τιμές σε σχέση με τους Ευρωπαίους;
Economy

Γιατί οι Έλληνες προβλέπουν μεγαλύτερο πληθωρισμό από τους Ευρωπαίους;

Ποια είναι τα αίτια που εξηγούν το φαινόμενο, σύμφωνα με ειδική ανάλυση της Τράπεζας της Ελλάδος - Πώς ο εκτιμώμενος πληθωρισμός συνδέεται με την ανάπτυξη, την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των ατόμων

Κρυπτονομίσματα: Η αγορά των crypto αλλάζει στην Ευρώπη
Crypto

Η αγορά των crypto αλλάζει στην Ευρώπη

Οι νέοι κανόνες στους τρόπους λειτουργίας και φορολόγησης αλλάζουν το τοπίο στην αγορά κρυπτονομισμάτων

Αλέξανδρος Κλώσσας
Marfin: Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση
Κοινωνία

Marfin: Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση

Στο φως νέα ντοκουμέντα από την τραγωδία της Marfin – Πώς η ταύτιση αντικειμένων οδήγησε στις συλλήψεις

Ρωσία: Η οικονομική ελίτ φυγαδεύει δισ. δολάρια στο εξωτερικό
World

Ρωσία: Η οικονομική ελίτ φυγαδεύει δισ. δολάρια στο εξωτερικό

Η διαδρομή των crypto και ο ρόλος του Ντουμπάι - Γιατί η οικονομική ελίτ στέλνει τα λεφτά της εκτός Ρωσίας

Govt Advances South Aegean Marine Park Decree
English Edition

Govt Advances South Aegean Marine Park Decree

Despite Turkish annoyance, Athens moves ahead with protected marine areas as part of a broader strategy to expand conservation, tighten environmental controls and strengthen monitoring in the Aegean

ESET: Οι κυβερνοεγκληματίες αξιοποιούν όλο και περισσότερο την AI
Tεχνητή νοημοσύνη

ESET: Οι κυβερνοεγκληματίες αξιοποιούν όλο και περισσότερο την AI

Η ESET ανέλυσε σχεδόν 900.000 δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης

Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε μετοχές της αξίας 2,18 εκατ.
Business

Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε μετοχές της αξίας 2,18 εκατ.

Αγορά μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank

Αμερικανικά ομόλογα: Ενισχύονται οι αποδόσεις
Ομόλογα

Σκαρφαλώνουν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ασκούν πίεση στα αμερικανικά ομόλογα

Ενοίκια: Πότε μπορεί να γίνει αύξηση – Τι γίνεται σε περίπτωση διαφωνίας
Ακίνητα

Ενοίκια: Πότε είναι νόμιμη η αύξηση

Αν δεν υπάρχει κανένας όρος για αναπροσαρμογή, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί μονομερώς να αυξήσει το ενοίκιο στη διάρκεια της μίσθωσης

ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων από τον Σεπτέμβριο
World

ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων από τον Σεπτέμβριο

Περισσότεροι οικονομολόγοι αναμένουν αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ - Τι δείχνει η δημοσκόπηση του Reuters

Τζούλη Καλημέρη
ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ: Παράταση έως 31 Ιουλίου για τις αιτήσεις ενίσχυσης λιπασμάτων
AGRO

Παράταση έως 31 Ιουλίου για τις αιτήσεις ενίσχυσης λιπασμάτων

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων

Prodea: Το σχέδιο για άνοδο της μετοχής και οι επενδύσεις σε logistics, τουρισμό
Business

Το σχέδιο της Prodea για να ξεκλειδώσει την αξία της μετοχής

Tο στρατηγικό πλάνο της Prodea για να μεγαλώσει το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά - Η επαναγορά μετοχών, η έμφαση σε logistics - τουρισμό και οι επόμενες κινήσεις

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies