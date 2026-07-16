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Ιράν καλεί Χούθι: Μπλόκο στην Ερυθρά Θάλασσα εάν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό δίκτυο

Οι Χούθι περιμένουν το σήμα του Ιράν για νέες επιθέσεις σε διερχόμενα πλοία

Ποντοπόρος 16.07.2026, 16:31
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Ιράν καλεί Χούθι: Μπλόκο στην Ερυθρά Θάλασσα εάν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό δίκτυο
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Το Ιράν ζήτησε από τους φίλα προσκείμενους ανάρτες Χούθι της Υεμένης να είναι έτοιμοι να κλείσουν τη διαδρομή μεταφοράς πετρελαίου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, όπως ανέφεραν τρεις πηγές στο Reuters την Πέμπτη, δημιουργώντας μια νέα σοβαρή απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Η ιδέα έχει συζητηθεί στο εσωτερικό της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας και το μήνυμα έχει μεταφερθεί στους Χούθι, συμμάχους του Ιράν, όπως ανέφεραν στο Reuters δύο ανώτερες ιρανικές πηγές και μια περιφερειακή πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η διαταραχή στη Ερυθρά Θάλασσα θα επιδεινώσει την ενεργειακή κρίση

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι Χούθι είχαν ενημερωθεί πρόσφατα για το αίτημα της Τεχεράνης, το οποίο δεν είχε γίνει γνωστό μέχρι τώρα.

Δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκε το αίτημα αυτό, ούτε αν αυτό συνέβη μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη, να επιτεθεί στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν και ένας εκπρόσωπος της ομάδας των Χούθι δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να απαντήσουν στο αίτημα του Reuters.

Drone εγκαθιστούν οι Χούθι στο Μπαμπ Ελ-Μαντέμπ

Πηγή κοντά στους Χούθι ανέφερε ότι η ανταρτική οργάνωση είχε ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για επίθεση κατά της ναυτιλίας, τοποθετώντας πυραύλους και drones κοντά στο στενό Μπαμπ Ελ-Μαντέμπ, την πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα, στα ορεινά της Υεμένης με θέα προς τη Χοντέιντα και τον Κόλπο του Άντεν, και αναμενόταν η διαταγή για την έναρξη της επιχείρησης.

Οποιαδήποτε απειλή για την Ερυθρά Θάλασσα και το στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ κινδυνεύει να επιδεινώσει δραματικά την παγκόσμια ενεργειακή κρίση που προκάλεσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και υπογραμμίζει τους εκρηκτικούς κινδύνους που απορρέουν από έναν νέο γύρο πολεμικών συγκρούσεων.

Με τα Στενά του Ορμούζ να είναι ήδη κλειστά, οποιεσδήποτε επιθέσεις των Χούθι εναντίον πλοίων ή λιμανιών στην Ερυθρά Θάλασσα θα διακόψουν ταυτόχρονα τις δύο κύριες διαδρομές εξαγωγής πετρελαίου της Μέσης Ανατολής, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο τόσο στην ενεργειακή κρίση όσο και στην ευρύτερη σύγκρουση του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκπρόσωποι του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην Υεμένη, θα ελέγχουν την απόφαση σχετικά με το πότε θα κλείσει το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ανέφερε η πηγή που είναι κοντά στους Χούθι.

Έναρξη εχθροπαξιών με Ριάντ μετά από 4 χρόνια εκεχειρίας

Σε ένδειξη της κλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή, οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους κατά της Σαουδικής Αραβίας, αφού κατηγόρησαν το βασίλειο ότι βομβάρδισε ένα αεροδρόμιο υπό τον έλεγχό τους τη Δευτέρα, παραβιάζοντας την τετραετή εκεχειρία στη σύγκρουση μεταξύ του βασιλείου και της ομάδας.

Ο Torbjorn Solvedt, επικεφαλής αναλυτής για τη Μέση Ανατολή στην εταιρεία ανάλυσης κινδύνων Verisk Maplecroft, δήλωσε ότι η έξαρση της σύγκρουσης μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας ήρθε σε μια ακατάλληλη στιγμή.

«Εάν οι μάχες ενταθούν και επεκταθούν στις υποδομές εξαγωγών και τη ναυτιλία της Ερυθράς Θάλασσας, αυτό θα απειλήσει τη μόνη σημαντική εναλλακτική διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου από την περιοχή», ανέφερε.

Δύο περιφερειακές πηγές κοντά στο Ριάντ ανέφεραν ότι το βασίλειο αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα τις απειλές από το Ιράν και τους Χούθι, προσθέτοντας ότι το Ριάντ γνωρίζει ότι η ανταρτική οργάνωση της Υεμένης συντονίζεται πλέον στενά με το Ιράν όσον αφορά την Ερυθρά Θάλασσα.

Η σύγκρουση ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Ιράν, οδηγώντας την Τεχεράνη να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, τη βασική διαδρομή πριν από τον πόλεμο για περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών.

Οι εντάσεις έχουν ενταθεί από τότε που κατέρρευσε η εύθραυστη εκεχειρία του Ιουνίου μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για πλήρη πόλεμο και διαταράσσοντας τις ροές ενέργειας μέσω του Στενού.

Δεν θα είναι δύσκολο ένα νέο κλείσιμο της Ερυθράς Θάλασσας

Ένα σημαντικό μέρος του πετρελαίου του Κόλπου έχει έκτοτε διοχετευθεί προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσω ενός σαουδικού αγωγού, και η θαλάσσια οδός αυτή μεταφέρει πλέον περίπου το 7% των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών.

Όταν οι Χούθι επιτέθηκαν στη ναυτιλία κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες παρέκκλιναν τα φορτία τους προς την πολύ μακρύτερη και ακριβότερη διαδρομή γύρω από την Αφρική.

Με τη Σαουδική Αραβία να έχει η ίδια εκτρέψει το 70% των ενεργειακών εξαγωγών της μέσω του λιμανιού της Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, οποιεσδήποτε άμεσες επιθέσεις εκεί θα αποτελούσαν επίσης μεγάλο πρόβλημα για τις αγορές πετρελαίου.

Μία από τις περιφερειακές πηγές ανέφερε ότι οι κληρικοί ηγέτες του Ιράν επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνοντας το ενδεχόμενο κόστος για την παγκόσμια οικονομία, απειλώντας τη ναυτιλία στη Ερυθρά Θάλασσα και τη ροή των εξαγωγών πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας μέσω της θαλάσσιας οδού, κάτι που η πηγή χαρακτήρισε ως μέρος της «ιρανικής λογικής».

Το κλείσιμο του στενού δεν θα ήταν δύσκολο, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας: «Οποιοσδήποτε διαθέτει ένα όπλο μπορεί να διακόψει τη ναυτιλία. Δεν χρειάζεται να διαθέτεις εξελιγμένους πυραύλους για να διακόψεις τη ναυτιλία».

Ιράν και «Άξονας της Αντίστασης»

Το Ιράν θεωρεί τους Χούθι ως μέρος του περιφερειακού «Άξονα της Αντίστασης», μιας συμμαχίας στην οποία συμμετέχουν επίσης η Χεζμπολάχ του Λιβάνου και σιιτικές ένοπλες ομάδες του Ιράκ, οι οποίες έχουν ήδη εμπλακεί στην περιφερειακή σύγκρουση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, οι αντάρτες Χούθι δεν έχουν εμπλακεί επίσημα στη σύγκρουση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρίζονται ότι το Ιράν έχει παράσχει στους Χούθι όπλα, χρηματοδότηση και εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης που διοχετεύεται μέσω της Χεζμπολάχ. Η Τεχεράνη έχει αρνηθεί την κατηγορία.

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