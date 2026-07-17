Χρυσός: Κάτω από τα 4.000 δολ., προς τη μεγαλύτερη απώλεια των τελευταίων έξι εβδομάδων

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Σε τροχιά για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία απώλειά του εδώ και έξι εβδομάδες βρίσκεται ο χρυσός, καθώς οι κλιμακούμενες συγκρούσεις ΗΠΑ-Ιράν αύξησαν τις τιμές του πετρελαίου, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και ενισχύοντας την υπόθεση για υψηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 0,5% στα 3.988,20 δολάρια ανά ουγγιά στις 05:13 ώρα Ελλάδος, έχοντας φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Ιουλίου νωρίτερα στη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Αυγούστου παρέμειναν σταθερά στα 3.992 δολάρια, αναφέρει το Reuters.

Το μέταλλο, ωστόσο, έχει χάσει 3,2% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, η μεγαλύτερη πτώση του από την 1η Ιουνίου, με τις συνεχιζόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή να υπερτερούν της υποστήριξης από τα πιο ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ τον Ιούνιο που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα.

«Ακόμα και με τα χαμηλότερα στοιχεία για τον ΔΤΚ και τον ΔΤΠ, η άνοδος της τιμής του πετρελαίου αυτή την εβδομάδα σήμαινε ότι οι traders απλά δεν μπορούσαν να γιορτάσουν τα χαμηλότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό», δήλωσε στο Reuters ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

«Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να υπάρχουν, με τον πληθωρισμό και τις ανησυχίες για τις αποδόσεις να είναι οι κυρίαρχες δυνάμεις που συγκρατούν τον χρυσό».

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντάλλαξαν πυρά την Πέμπτη σε μια κλιμάκωση που διήρκεσε μια εβδομάδα και σε μεγάλο βαθμό έχει ανατρέψει την εκεχειρία του περασμένου μήνα.

Ο χρυσός θα κυμανθεί ανάλογα με τα επιτόκια

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 12% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα λόγω των περιορισμένων ροών πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να ζητά από το κίνημα των Χούθι να είναι έτοιμο να κλείσει την οδό εξαγωγής της Ερυθράς Θάλασσας.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου κινδυνεύει να αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και να αυξήσει την πιθανότητα αυξήσεων των επιτοκίων. Ο μη αποδοτικός χρυσός συνήθως δυσκολεύεται σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, καθώς οι επενδυτές στρέφονται προς περιουσιακά στοιχεία που προσφέρουν καλύτερες αποδόσεις.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, έγινε η πρώτη από τους νέους συναδέλφους του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, που ζήτησε δημόσια αύξηση των επιτοκίων.

Ο αντιπρόεδρος της Fed, Φίλιπ Τζέφερσον, άφησε επίσης να εννοηθεί ότι θα ήταν ανοιχτός σε αύξηση των επιτοκίων εάν δεν υπάρξει βραχυπρόθεσμη βελτίωση του πληθωρισμού.

Οι χρηματιστές εκτιμούν επί του παρόντος 73% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Εν τω μεταξύ, η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 0,5% στα 55,22 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα έχασε 0,7% στα 1.605,62 δολάρια και το παλλάδιο υποχώρησε κατά 0,4% στα 1.244,86 δολάρια. Και τα τρία μέταλλα οδεύουν προς εβδομαδιαία πτώση.