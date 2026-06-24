Ελληνικός Χρυσός: Η επένδυση των 3 δισ. δολαρίων που βάζει την Ελλάδα στον χάρτη του χαλκού

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Καθώς η Ευρώπη αναζητά τρόπους να εξασφαλίσει πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες και οι μεγάλες οικονομίες ανταγωνίζονται για τον έλεγχο των αλυσίδων εφοδιασμού, σε μια γωνιά της Χαλκιδικής ολοκληρώνεται ένα έργο που συνδέεται άμεσα με αυτή τη νέα πραγματικότητα.

Οι Σκουριές δεν είναι απλώς ένα ακόμη μεταλλείο. Είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επενδύσεις που υλοποιούνται σήμερα στην χώρα και ένα έργο που έρχεται να απαντήσει στην αυξανόμενη παγκόσμια ανάγκη για χαλκό.

Η επένδυση στις Σκουριές

Οι Σκουριές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα της Eldorado Gold διεθνώς και τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του καναδικού ομίλου για τα επόμενα χρόνια.

Όπως εξηγεί ο κ. Χρήστος Μπαλάσκας, Πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός και Αντιπρόεδρος Commercial, Growth and External Relations (Ελλάδα) της Eldorado Gold, «η Eldorado Gold έχει έδρα το Βανκούβερ και παρουσία στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Τορόντο. Καταγράφει ετήσιο κύκλο εργασιών που κυμαίνεται μεταξύ 1,8 και 1,9 δισ. δολαρίων, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία φθάνει τα 12 δισ. δολάρια. Η επένδυση που υλοποιείται στη Χαλκιδική συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα».

Η Eldorado Gold καταγράφει ετήσιο κύκλο εργασιών που κυμαίνεται μεταξύ 1,8 και 1,9 δισ. δολαρίων, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία φθάνει τα 12 δισ. δολάρια

Η τρέχουσα επένδυση στις Σκουριές ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια, ενώ συνολικά οι επενδύσεις της Eldorado Gold μέσω της Ελληνικής Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας υπερβαίνουν τα 3 δισ. δολάρια.

Ειδικότερα, ο συνολικός προϋπολογισμός της Β΄ φάσης, η οποία αφορά την ολοκλήρωση της κατασκευής και την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του έργου, ξεπερνά τα 1,3 δισ. δολάρια, υπογραμμίζοντας τη μακροπρόθεσμη επενδυτική δέσμευση της Eldorado Gold στην ελληνική οικονομία. Όπως ανέφερε ο κ. Μπαλάσκας, μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 επενδύθηκαν 135,6 εκατ. δολάρια στις Σκουριές, ενώ οι συνολικές επενδύσεις στα Μεταλλεία Κασσάνδρας έχουν πλέον υπερβεί τα 3 δισ. δολάρια. Και προσθέτει ότι όταν θα αρχίσουν να λειτουργούν οι Σκουριές, ο κύκλος εργασιών από την Ελλάδα θα αντιστοιχεί σε περίπου 40% του τζίρου της Eldorado Gold.

«Όταν θα αρχίσουν να λειτουργούν οι Σκουριές, ο κύκλος εργασιών από την Ελλάδα θα αντιστοιχεί σε περίπου 40% του τζίρου της Eldorado Gold»

Φαίνεται ότι οι Σκουριές αποτελούν ένα πολύ σημαντικό project για την Eldorado Gold.

Στην ιστοσελίδα της η εταιρεία χαρακτηρίζει τις Σκουριές ως βασικό έργο ανάπτυξης (flagship growth project) και βασικό περιουσιακό στοιχείο (cornerstone asset) για τα επόμενα χρόνια.

Σκουριές, το flagship project της Eldorado Gold

Το έργο βρίσκεται πλέον στην τελική φάση ανάπτυξης, με την εμπορική παραγωγή να αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Πρόκειται για ένα μεταλλείο που συνδυάζει επιφανειακή και υπόγεια εκμετάλλευση και έχει σχεδιαστεί με ορίζοντα λειτουργίας τουλάχιστον δύο δεκαετιών. Τα βεβαιωμένα και πιθανά αποθέματα ανέρχονται σε περίπου 3,66 εκατομμύρια ουγκιές χρυσού και 741.000 τόνους χαλκού, κατατάσσοντας το έργο μεταξύ των σημαντικότερων νέων μεταλλευτικών αναπτύξεων στην Ευρώπη.

Η μέση ετήσια παραγωγή εκτιμάται σε περίπου 140.000 ουγκιές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού. Πρόκειται για ποσότητες που μπορούν να καλύψουν, μεταξύ άλλων, τις ανάγκες για περισσότερα από 420.000 ηλεκτρικά οχήματα, αλλά και για την παραγωγή έως και 116 εκατομμυρίων smartphones, ποσότητες που μπορούν να τοποθετήσουν τη χώρα στον ευρωπαϊκό χάρτη παραγωγής κρίσιμων πρώτων υλών.

Ο χαλκός, το μέταλλο της ενεργειακής μετάβασης

Παρότι οι Σκουριές είναι ευρύτερα γνωστές ως μεταλλείο χρυσού, το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται ολοένα και περισσότερο στον χαλκό.

Ο λόγος βρίσκεται στις βαθιές αλλαγές που συντελούνται στην παγκόσμια οικονομία. Η ενεργειακή μετάβαση, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ηλεκτροκίνηση και η εκρηκτική αύξηση των υποδομών δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν πρωτοφανή ζήτηση για χαλκό.

Κάθε ηλεκτρικό όχημα απαιτεί πολλαπλάσια ποσότητα χαλκού σε σχέση με ένα συμβατικό αυτοκίνητο, ενώ τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά πάρκα, οι ανεμογεννήτριες και τα data centers συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους καταναλωτές του μετάλλου.

Δεν είναι τυχαίο ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπεριλάβει τις κρίσιμες πρώτες ύλες στον πυρήνα της βιομηχανικής και ενεργειακής στρατηγικής της. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Σκουριές αποκτούν σημασία που υπερβαίνει τα όρια της ελληνικής οικονομίας.

Ένα σύγχρονο μεταλλείο νέας γενιάς

Η εικόνα ενός σύγχρονου μεταλλείου διαφέρει σημαντικά από τα στερεότυπα του παρελθόντος.

Κατά την ανάπτυξη των Σκουριών, η εταιρεία έχει επενδύσει σε τεχνολογίες που συνδέονται με τη νέα γενιά εξορυκτικών δραστηριοτήτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η μέθοδος ξηρής απόθεσης τελμάτων (dry stack tailings), μέσω της οποίας αφαιρείται το μεγαλύτερο μέρος του νερού από τα μεταλλευτικά κατάλοιπα πριν από την τελική τους απόθεση.

Παράλληλα, το έργο υποστηρίζεται από εκτεταμένα συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, με περισσότερα από 700 σημεία μέτρησης για αέρα, ύδατα, θόρυβο, δονήσεις και άλλες παραμέτρους.

Σημαντική έμφαση δίνεται και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Στα Μεταλλεία Κασσάνδρας λειτουργεί πλέον ένα από τα πλέον σύγχρονα κέντρα εκπαίδευσης στον κλάδο, με προσομοιωτές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, που επιτρέπουν στους εργαζόμενους να εκπαιδεύονται σε ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας και ασφάλειας.

Το αποτύπωμα στην τοπική οικονομία

Πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η επένδυση έχει ήδη σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα στην περιοχή.

Σήμερα στα Μεταλλεία Κασσάνδρας απασχολούνται περίπου 3.500 εργαζόμενοι, καθιστώντας την Ελληνικός Χρυσός έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα.

Παράλληλα, εκατοντάδες τοπικές επιχειρήσεις συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα του έργου, από τεχνικές εταιρείες και μεταφορές μέχρι προμηθευτές εξοπλισμού και υπηρεσιών.

Η συμβολή της επένδυσης στην απασχόληση αποτυπώνεται όχι μόνο στον αριθμό των θέσεων εργασίας αλλά και στο επίπεδο των αμοιβών. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν για την εξέλιξη του έργου, οι αποδοχές στα Μεταλλεία Κασσάνδρας είναι κατά μέσο όρο 67% υψηλότερες σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ελληνικής βιομηχανίας και περίπου 2,5 φορές υψηλότερες από τον βασικό μισθό της ΕΓΣΣΕ.

Παράλληλα, το 77% του ανθρώπινου δυναμικού προέρχεται από τις τοπικές κοινωνίες, ενώ οι γυναίκες αντιστοιχούν στο 14,7% του συνόλου των εργαζομένων, ποσοστό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου στον μεταλλευτικό κλάδο.

Όπως ανέφερε ο κ. Μπαλάσκας, η δραστηριότητα της εταιρείας δημιουργεί ένα ευρύ οικονομικό αποτύπωμα που εκτείνεται πέρα από τις άμεσες θέσεις εργασίας, στηρίζοντας την τοπική επιχειρηματικότητα και ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργαζόμενων ελληνικών επιχειρήσεων. Μόνο το 2025, περίπου 25 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε προμηθευτές του Δήμου Αριστοτέλη, ενισχύοντας άμεσα την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Σημαντική είναι και η συνεισφορά στα έσοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς το 2025 ο Δήμος Αριστοτέλη εισέπραξε περίπου 7 εκατ. ευρώ μέσω της ετήσιας απόδοσης μεταλλευτικών τελών.

Σε εθνικό επίπεδο, η οικονομική συμβολή του έργου είναι επίσης σημαντική. Τα συνολικά έσοδα του ελληνικού Δημοσίου από τη δραστηριότητα έχουν ήδη ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές ανέρχονται σε 1,8 δισ. δολάρια, με προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των Σκουριών.

Από τις Σκουριές στη Θράκη

Η επένδυση στη Χαλκιδική, ωστόσο, δεν αποτελεί το μοναδικό αναπτυξιακό σχέδιο της Eldorado Gold στην Ελλάδα.

Η εταιρεία προωθεί μέσω της θυγατρικής Μεταλλεία Θράκης το έργο Perama Hill στον Έβρο, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότησης και θεωρείται το επόμενο μεγάλο βήμα της παρουσίας της στη χώρα.

Η επένδυση στο Perama Hill υπολογίζεται στο μισό δισ. δολάρια ενώ εκτιμάται ότι θα παράγει περίπου 100.000 ουγγιές χρυσού ετησίως για τουλάχιστον οκτώ χρόνια.

Εφόσον προχωρήσει, θα δημιουργήσει έναν δεύτερο μεταλλευτικό πόλο στη Βόρεια Ελλάδα, επεκτείνοντας το αποτύπωμα της εταιρείας πέρα από τη Χαλκιδική και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αγορά.