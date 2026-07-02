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FAO: «Έξυπνη γεωργία» για την στήριξη των αγροτών

Πώς θα αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του αύριο - Ο FAO διοργανώνει το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο για την «έξυπνη γεωργία»

AGRO 02.07.2026, 15:32
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FAO: «Έξυπνη γεωργία» για την στήριξη των αγροτών
Newsroom

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Η «έξυπνη γεωργία» δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική φιλοδοξία — γίνεται απαραίτητη για να βοηθήσει τους αγρότες να παράγουν περισσότερα με λιγότερους πόρους, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα, την αγροτική ανάπτυξη και τα αγροδιατροφικά συστήματα. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα καθώς ο FAO άνοιξε το πρώτο του Παγκόσμιο Συνέδριο για την «έξυπνη γεωργία», συγκεντρώνοντας παγκόσμιους ηγέτες, υπουργούς, ερευνητές, αγρότες, καινοτόμους και τον ιδιωτικό τομέα με σκοπό να επιταχυνθεί η υιοθέτηση και η κλιμάκωση των συστημάτων έξυπνης γεωργίας.

Με τους αγρότες να αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική μεταβλητότητα, την υποβάθμιση του εδάφους και των υδάτων, το αυξανόμενο κόστος των εισροών και τους περιορισμούς στο εργατικό δυναμικό, η έξυπνη γεωργία αποτελεί επείγουσα ανάγκη και πρέπει να είναι προσβάσιμη στους παραγωγούς μικρής κλίμακας.

«Η έξυπνη γεωργία δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αφορά την ανθεκτικότητα και τον μετασχηματισμό, ειδικά στις αγροτικές περιοχές»

«Ο FAO έχει θέσει την καινοτομία και την τεχνολογία ως κεντρική προτεραιότητα — και αυτό το συνέδριο αντικατοπτρίζει αυτή τη δέσμευση», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής.

Η κλιμάκωση της έξυπνης γεωργίας απαιτεί τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, καθοδήγηση πολιτικής, επενδύσεις και συνεργασίες που λειτουργούν από κοινού — γι’ αυτό και ο FAO φέρνει στο ίδιο τραπέζι κυβερνήσεις, ερευνητές, αγρότες, τον ιδιωτικό τομέα και αναπτυξιακούς εταίρους.

Τα συστήματα έξυπνης γεωργίας

Το Συνέδριο θα αναδείξει πώς μοιάζει αυτό στην πράξη. Στο Ουζμπεκιστάν, οι καινοτομίες θερμοκηπίων χαμηλού κόστους επέτρεψαν στους καλλιεργητές λαχανικών να τριπλασιάσουν τις αποδόσεις τους και να κερδίσουν υψηλότερα εισοδήματα χρησιμοποιώντας λιγότερο νερό — ένα απτό παράδειγμα του πώς η έξυπνη γεωργία, όταν εφαρμόζεται στη σωστή κλίμακα, αλλάζει τις ζωές των αγροτών.

Τα συστήματα έξυπνης γεωργίας συνδυάζουν δεδομένα, ψηφιακές τεχνολογίες και επιστημονική γνώση για την υποστήριξη καλύτερων αποφάσεων σε όλη την αγροτική παραγωγή. Βοηθούν τους αγρότες να χρησιμοποιούν το νερό, τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, την ενέργεια και άλλες εισροές πιο αποτελεσματικά, βελτιώνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα, την κερδοφορία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Αντιμετώπιση των προκλήσεων του αύριο

Υπό το θέμα «Αξιοποίηση δεδομένων και τεχνολογίας για βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα», το υβριδικό συνέδριο εξερευνά πρακτικούς τρόπους κλιμάκωσης των συστημάτων έξυπνης γεωργίας, αναδεικνύοντας παράλληλα καινοτομίες που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων και των γυναικών.

«Οι προσεγγίσεις που οδήγησαν την αγροτική παραγωγικότητα τα τελευταία πενήντα χρόνια φτάνουν στα όριά τους», δήλωσε ο Qu, προσθέτοντας ότι η έξυπνη συνεργασία μπορεί να ξεκλειδώσει νέες δυνατότητες.

Ο ίδιος υπογράμμισε την ψηφιακή συνδεσιμότητα ως βασικό καταλύτη για την επόμενη γενιά της γεωργίας, επιτρέποντας στην ακρίβεια και την τηλεπισκόπηση να ενσωματωθούν με συστήματα δεδομένων εδάφους και ψηφιακές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ολοκληρωμένα συστήματα που πολλαπλασιάζουν τον αντίκτυπό τους.

«Η έξυπνη γεωργία δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αφορά την ανθεκτικότητα και τον μετασχηματισμό, ειδικά στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των ανεπτυγμένων και των χωρών μεσαίου εισοδήματος. Η αστικοποίηση επηρεάζει όλες τις περιοχές του κόσμου και χρειαζόμαστε ένα πακέτο έξυπνων λύσεων για να παράγουμε περισσότερα τρόφιμα», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής.

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