ΕΕ: Απλούστεροι κανόνες για την προώθηση αγροτικών προϊόντων – Οι αλλαγές

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Απλούστερους κανόνες για την πολιτική προώθησης των αγροτικών προϊόντων της ΕΕ, μειώνοντας τις διοικητικές και οικονομικές απαιτήσεις για τους δικαιούχους και τα κράτη μέλη, ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αλλαγές θα διευκολύνουν την εφαρμογή των προγραμμάτων και θα ωφελήσουν τους οργανισμούς που υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Περισσότερος χρόνος για τη σύναψη συμβάσεων, υψηλότερη προχρηματοδότηση και λιγότερες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων περιλαμβάνονται στις αλλαγές, οι οποίες αφορούν κυρίως τροποποιήσεις στις διοικητικές διαδικασίες.

Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα προώθησης των αγροδιατροφικών προϊόντων του 2027 δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί

Ειδικότερα, οι κύριες αλλαγές περιλαμβάνουν:

Περισσότερος χρόνος για τη σύναψη συμβάσεων: η προθεσμία παρατείνεται από 90 σε 180 ημέρες, δίνοντας στα κράτη μέλη και στους δικαιούχους περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες.

Υψηλότερη προχρηματοδότηση: το μέγιστο ποσοστό προχρηματοδότησης αυξάνεται στο 30%, βοηθώντας ιδίως τους μικρότερους δικαιούχους με περισσότερη αρχική χρηματοδότηση για την υλοποίηση των προγραμμάτων τους.

Λιγότερες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων: οι υποχρεώσεις κοινοποίησης προς την Επιτροπή σχετικά με τον αντίκτυπο των απλών προγραμμάτων μειώνονται σε μία τελική κοινοποίηση.

Πότε θα τεθούν σε εφαρμογή

Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν από την ημερομηνία αυτή.

Ωστόσο, δεν θα ισχύουν για συμβάσεις για την υλοποίηση απλών προγραμμάτων που έχουν συναφθεί πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2026, ώστε να μην διαταραχθεί η τρέχουσα πρακτική.

Όπως και τα προηγούμενα έτη, ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα προώθησης των αγροδιατροφικών προϊόντων του 2027 δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η κατανομή του προϋπολογισμού εξακολουθεί να υπόκειται σε προσαρμογές στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027.

Ο τελικός προϋπολογισμός για το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας του 2027 αναμένεται να επιβεβαιωθεί τον Οκτώβριο του 2026. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι επαρκείς οικονομικοί πόροι είναι απαραίτητοι για να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα προώθησης μπορούν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον αγροδιατροφικό τομέα της ΕΕ μακροπρόθεσμα.

650 εκστρατείες έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ

Η πολιτική προώθησης συγχρηματοδοτεί προγράμματα που προωθούν τα αγροδιατροφικά προϊόντα της ΕΕ και ανταμείβει τους αγρότες και τις επιχειρήσεις αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ για τις προσπάθειές τους να ανταποκριθούν στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και περιβάλλοντος σε μια ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά.

Από το 2016, περισσότερες από 650 εκστρατείες έχουν συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την κοινή υπογραφή – «Απολαύστε το, είναι από την Ευρώπη», ενισχύοντας τη φήμη των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ εντός της Ένωσης και σε όλο τον κόσμο.

Η πολιτική προώθησης έχει επίσης συνοδεύσει την εφαρμογή συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (π.χ. με την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα ή τον Καναδά) και έχει βοηθήσει στη θετική εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων κατά την τελευταία δεκαετία. Η προώθηση μπορεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του τομέα, επιτρέποντας τη στρατηγική διαφοροποίηση των αγορών για τις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ. Τα απλά προγράμματα περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους οργανισμούς από την ίδια χώρα της ΕΕ και διαχειρίζονται από εθνικές αρχές.