Κρασί: Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο γερμανικός αμπελοοινικός τομέας

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Τη βαθύτερη κρίση του περνάει το κρασί στη Γερμανία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με τον αμπελοοινικό τομέα να αντιμετωπίζει περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων και αλλαγών.

Παρά την παραγωγή που είναι χαμηλότερη από εκείνη άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών παραγωγών χωρών και την ύπαρξη μιας σημαντικής εγχώριας αγοράς, ο γερμανικός τομέας δεν ξεφεύγει ούτε αυτός από τη μείωση της κατανάλωσης, την πτώση της αγοραστικής δύναμης, την αύξηση του κόστους παραγωγής και τον διεθνή ανταγωνισμό, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της η ΚΕΟΣΟΕ.

«Η εκρίζωση θα είναι ξεκάθαρα το εναλλακτικό μας σχέδιο (Plan B), αν δεν υπάρξει εκ περιτροπής αγρανάπαυση στη Γερμανία»

«Πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικές οικονομικές, ενίοτε και υπαρξιακές δυσκολίες, παρά την ποιότητα των κρασιών τους, τη δέσμευση και την τεχνογνωσία τους», τονίζει η Elisa Hoffmann, υπεύθυνη για τα τομεακά οικονομικά θέματα στη γερμανική ομοσπονδία αγροτικών συνεταιρισμών Deutscher Raiffeisenverband (DRV) εκτιμώντας ωστόσο ότι τα πράγματα πρέπει να τεθούν σε μια ρεαλιστική βάση.

«Η Γερμανία αριθμεί σήμερα 136 οινοποιητικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι εξασφαλίζουν περίπου το ένα τρίτο της διάθεσης των γερμανικών κρασιών στην αγορά. Παρά την ετερογένεια των δομών τους και την ποικιλομορφία των οικονομικών τους μοντέλων, πολλοί συνεταιρισμοί συνεχίζουν να αντιστέκονται καλά, ιδίως χάρη στη διαφοροποίηση των διεξόδων τους στην αγορά».

Συνοδευτικά μέτρα

Παρόλα αυτά, κρίνονται απαραίτητα μέτρα στήριξης, εκτιμά η DRV. «Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πλέον αν η αναδιάρθρωση του κλάδου είναι αναπόφευκτη, αλλά πώς θα τη συνοδεύσουμε με εποικοδομητικό και ελεγχόμενο τρόπο, ώστε να διασφαλιστούν μακροπρόθεσμα οι οικονομικές προοπτικές των αμπελουργών», δηλώνει η Elisa Hoffmann.

Η ομοσπονδία θεωρεί ότι οι αμπελουργοί και οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί δεν μπορούν να επωμιστούν μόνοι τους αυτόν τον μετασχηματισμό, και ότι οι δημόσιες αρχές, οι παραδοσιακοί παίκτες της αλυσίδας αξίας και οι επαγγελματικές οργανώσεις πρέπει επίσης να συμβάλουν στη διαμόρφωση βιώσιμων λύσεων. Μεταξύ αυτών, η DRV υποστηρίζει την εθελοντική ανταλλαγή αμπελοτεμαχίων, έναν μηχανισμό που επιτρέπει στους αμπελουργούς να ομαδοποιούν τα αμπέλια τους, να περιορίζουν τον κατακερματισμό της γης και να βελτιώνουν την κερδοφορία των εκμεταλλεύσεων. Αυτού του είδους το μέτρο εφαρμόζεται ήδη στην περιοχή της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

«Η εκρίζωση θα είναι ξεκάθαρα το εναλλακτικό μας σχέδιο (Plan B), αν δεν υπάρξει εκ περιτροπής αγρανάπαυση στη Γερμανία»

Ριζικός μετασχηματισμός

Στα πρότυπα της Deutscher Weinbauverband, η DRV εισηγείται τη θεσμοθέτηση μιας εκ περιτροπής αγρανάπαυσης των αμπελουργικών εκτάσεων σε συνδυασμό με περιβαλλοντικά μέτρα. Τέλος, η ομοσπονδία συνεταιρισμών τάσσεται υπέρ της εξέτασης του ενδεχομένου θέσπισης μιας πριμοδότησης εκρίζωσης, «η οποία θα επέτρεπε την υπεύθυνη στήριξη των αμπελουργών που επιθυμούν να αποχωρήσουν από τον κλάδο, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση των διαρθρωτικών πλεονασμάτων».

Πέρα από την ειδική περίπτωση της Winzer von Baden, το διακύβευμα πλέον είναι η συνοδεία αυτής της αναδιάρθρωσης με τρόπο εποικοδομητικό και βιώσιμο. Όπως υπογραμμίζει η Elisa Hoffmann: «Φαίνεται ωστόσο πιθανό ότι ο κλάδος θα συνεχίσει την εξυγίανση και τη συγκέντρωσή του στο πλαίσιο αυτού του εν εξελίξει διαρθρωτικού μετασχηματισμού».