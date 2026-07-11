Κρασί: Ισχυροποιεί τη θέση του στο Ηνωμένο Βασίλειο [γράφημα]

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Ισχυροποιεί συνεχώς το εξαγωγικό του αποτύπωμα το ελληνικό κρασί στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία από τις μεγαλύτερες και πιο ώριμες αγορές διεθνώς. Σε ένα περιβάλλον όπου η ποιότητα, η συνέπεια και η ξεκάθαρη εμπορική ταυτότητα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ανάπτυξη, οι ελληνικές ετικέτες διευρύνουν την παρουσία τους, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη απήχησή του στους Βρετανούς καταναλωτές.

Ισχυρή δυναμική για το κρασί

Πορεία που φυσικά αντανακλά τις συντονισμένες προσπάθειες των Ελλήνων οινοπαραγωγών, σε συνεργασία με τους εισαγωγείς τους, αλλά και τις συνεχείς δράσεις προβολής του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), για τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί βασική -αγορά στόχο της στρατηγικής του. Και είναι ενδεικτικό πως σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025 οι εξαγωγές κρασιού προς το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 6,7% σε αξία και κατά 3,6% σε όγκο.

Σύμφωνα με το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας στο Λονδίνο, την περασμένη χρονιά το μέγεθος της αγοράς κρασιού του Ηνωμένου Βασιλείου υπολογίζεται σε περίπου 20,5 δισ.λίρες και παρά τη μείωση που παρατηρήθηκε στη συνολική κατανάλωση, η αξία της αγοράς συνέχισε την ανοδική της πορεία. Ο λόγος; H αύξηση του αριθμού των καταναλωτών που αναζητούν premiun, οργανικά και βιώσιμης καλλιέργειας κρασιά.

Ανεβαίνει στην κατάταξη

Η μικρή εγχώρια παραγωγή και η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για εισαγόμενο, ανώτερης ποιότητας κρασί, είναι οι λόγοι που το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εισαγωγείς κρασιού. Στις εισαγωγές του, κυριαρχούν τα κρασιά προέλευσης των χωρών της ΕΕ με ποσοστό 75,2% της αξίας (2,8 δισ. λίρες).

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα το 2025 κατέλαβε την 16η θέση (6,15 εκατ. λίρες) στην κατάταξη των χωρών από τις οποίες εισήγαγε κρασί το Ηνωμένο Βασίλειο, έναντι της 20ης θέσης το 2024, αυξάνοντας περαιτέρω το μερίδιο των ελληνικών κρασιών στη βρετανική αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ως προς την Ελλάδα, η μέση μοναδιαία αξία του κρασιού που εξήχθη στο ΗΒ το 2025, τοποθετείται πάνω από τον συνολικό μέσο όρο (4,19 έναντι 3,12 λίρες ανά κιλό) και αρκετά υψηλότερα από άλλες μεσογειακές χώρες, όπως πχ. η Ιταλία (3,01 λίρες) και η Ισπανία (2,77 λίρες).

Οι ελληνικές εξαγωγές

Για το ελληνικό κρασί το Ηνωμένο Βασίλειο το 2025 ήταν η 5η μεγαλύτερη αγορά και η τρίτη αγορά μετά τις ΗΠΑ ανάμεσα σε χώρες εκτός της ΕΕ.

Ειδικότερα, οι ελληνικές εξαγωγές κρασιού στο ΗΒ ανήλθαν το 2025 σε 7.566.488 ευρώ από 7.093.995 ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο σε αξία της τάξης του 6,66%. Σε ποσοτικούς όρους, οι εξαγωγές ελληνικού κρασιού ανήλθαν σε 1.624.881 κιλά, από 1.568.479 κιλά το 2024, σημειώνοντας αύξηση και σε ποσότητα κατά 3,6%.

Η ανάδειξη της μοναδικότητας

Όπως υπογραμμίζεται και στην έκθεση, αφετηρία της ανοδικής πορείας του ελληνικού κρασιού ήταν γευσιγνώστες κρασιού και κορυφαία εστιατόρια που το ενέταξαν στους καταλόγους τους. Σήμερα έχει επεκταθεί σε εισαγωγείς, λιανοπωλητές, σούπερ μάρκετ (και ως ελληνικό κρασί ιδιωτικής ετικέτας), καταστήματα πολυτελείας (Selfridges και Fortnum & Mason τα οποία διαθέτουν αρκετές ελληνικές ετικέτες), καθώς και σε ηλεκτρονικά καταστήματα πωλήσεων.

Η τοποθέτηση του ελληνικού κρασιού στη βρετανική αγορά με βάση την ανάδειξη της μοναδικότητάς του (Unique Selling Point) – τις γηγενείς ποικιλίες, την ιστορία της οινοπαραγωγικής περιοχής (terroir), τις μεθόδους οινοποίησης- ευνοείται από την προτίμηση του καταναλωτικού κοινού να ανακαλύπτει νέες ποικιλίες.

Ώθηση και από τον τουρισμό

Ένα άλλο στοιχείο, εξίσου ιδιαίτερης σημασίας είναι ότι οι βρετανοί καταναλωτές διαθέτουν υψηλό βαθμό εξοικείωσης με ελληνικούς προορισμούς, καθώς το ΗΒ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα (το 2025 κατέλαβε τη 2η θέση μεταξύ των αγορών προέλευσης τουριστικών εσόδων για την Ελλάδα.

Η συστηματική επαφή των βρετανών επισκεπτών με την ελληνική γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα και τις οινοπαραγωγικές περιοχές της χώρας δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της ζήτησης των ελληνικών οίνων στο ΗΒ. Έτσι, έτι περαιτέρω, ο οινοτουρισμός μπορεί να λειτουργήσει ως αποτελεσματικό εργαλείο προβολής και προώθησης των ελληνικών οίνων, συνδέοντας το προϊόν με την εμπειρία του προορισμού και την τοπική γαστρονομία.