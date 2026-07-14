Κρασί: Μήνυμα προς τις Βρυξέλλες– Κάτω τα χέρια από την αγορά οίνου

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Αντιμέτωπες με την κρίση στον αμπελοοινικό τομέα, η Γαλλία προχωρά σε εκριζώσεις, η Ισπανία σε πράσινο τρύγο, η Ιταλία σε απόσταξη στοχευμένων πλεονασμάτων. Και οι τρεις κορυφαίοι αμπελώνες παγκοσμίως θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να ανακάμψουν διατηρώντας τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις τους για επενδύσεις στο κρασί, στην προσαρμογή της παραγωγής και στην ανάπτυξη της εμπορίας: στο στόχαστρο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την ΚΑΠ.

«Το να αφεθεί στο κάθε κράτος το βάρος ενός μέρους της δημόσιας συγχρηματοδότησης της ΚΟΑ (Κοινής Οργάνωσης Αγοράς) οίνου κινδυνεύει να δημιουργήσει ανισότητες στη στήριξη που παρέχεται στον τομέα στις αντίστοιχες χώρες μας, να προκαλέσει κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς και να εξασθενίσει το σύνολο του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο», δηλώνουν οι εκπρόσωποι των οργανώσεων οίνου της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας.

«Θέλουμε έναν προϋπολογισμό για την ΚΟΑ που δεν θα μειωθεί κατά 20%»

Όπως αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ σε ανάρτησή της, για να προετοιμάσουν τα αιτήματά τους προς τη μικτή επιτροπή Γαλλίας-Ισπανίας-Ιταλίας για τον αμπελοοινικό τομέα, η οποία θα διοργανωθεί από τις κυβερνήσεις τους στις αρχές Δεκεμβρίου στο Παρίσι (με προσκεκλημένη την Πορτογαλία), οι επαγγελματικές οργανώσεις των τριών μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αμπελώνων συναντήθηκαν την περασμένη Τρίτη 30 Ιουνίου και Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Irouleguy (Ανατολικά Πυρηναία).

Το πρώτο θέμα συναίνεσης και επείγουσας ανάγκης: η διατήρηση μιας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα (ΚΟΑ οίνου) στην επόμενη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ 2028-2034). «Ο τομέας πρέπει να διαθέτει επαρκείς και στοχευμένους πόρους», αναφέρει κοινό ανακοινωθέν, τονίζοντας ότι «είναι απαραίτητο να μην μειωθεί ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ, ούτε οι ενισχύσεις που χορηγούνται στον κλάδο να συγχρηματοδοτούνται πλέον εν μέρει από τα κράτη μέλη αντί να καλύπτονται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα».

«Θέλουμε έναν προϋπολογισμό για την ΚΟΑ που δεν θα μειωθεί κατά 20%, αλλά θα λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό, ώστε να έχουμε ένα κονδύλι που θα επιτρέπει δράσεις πάνω στην καινοτομία και την κατάκτηση μεριδίων αγοράς. Όλος ο κόσμος επιμένει στη διατήρηση μιας ειδικής ΚΟΑ», δηλώνει ο Jérôme Despey, πρόεδρος του εξειδικευμένου συμβουλίου οίνου της FranceAgriMer.

Αυτή η θέση υπεράσπισης μιας ευρωπαϊκής ΚΟΑ οίνου, η οποία υποστηρίζεται εδώ και μήνες, θέλει πλέον να βασιστεί στη στήριξη των κυβερνήσεων της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας. «Το κείμενο της Επιτροπής προβλέπει την επικουρικότητα της ΚΟΑ οίνου. Δηλαδή τη δυνατότητα των κρατών μελών να την εφαρμόσουν ή όχι. Δεν το θέλουμε αυτό: θα αποτελούσε στρέβλωση του ανταγωνισμού», τονίζει ο Jérôme Despey.

Κοινή κρίση

Συμμεριζόμενο «τη διαπίστωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο τομέας του οίνου», το ανακοινωθέν της ομάδας παραθέτει μια μακρά λίστα με όλους τους αντίξοους παράγοντες που κλυδωνίζουν τον ευρωπαϊκό αμπελώνα: «αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στις σοδειές και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, επιβράδυνση της κατανάλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, αστάθεια στις αγορές εξαγωγών και στο γεωπολιτικό πλαίσιο, αύξηση του κόστους παραγωγής, ανάγκη ενίσχυσης των αρχών της ενιαίας αγοράς και η απαραίτητη διοικητική απλούστευση προκειμένου να εξαλειφθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια που φρενάρουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας».

Αν και οι δυσκολίες είναι κοινές, ειδικά στα κόκκινα κρασιά, τα σχέδια δράσης διαφέρουν από χώρα σε χώρα: η Γαλλία προχωρά σε εκριζώσεις και αποστάξεις ακόμα και το 2026, η Ισπανία εφαρμόζει πράσινο τρύγο και η Ιταλία αποστάζει στοχευμένα πλεονάσματα. «Τα αιτήματα της Γαλλίας τα τελευταία χρόνια για εκριζώσεις είναι μεγαλύτερα από ό,τι στην Ισπανία και την Ιταλία, ακόμα κι αν αυτό δεν αναιρεί τις διαπιστωμένες δυσκολίες», αναλύει ο Jérôme Despey.

Κρασί με…μέτρο – Υπεύθυνη κατανάλωση

Οι υπογράφοντες, ζητώντας επίσης πρόοδο στη διοικητική απλούστευση με μια ενιαία ευρωπαϊκή θυρίδα για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ή την ανάπτυξη της κατηγορίας των οίνων με χαμηλό ή καθόλου αλκοόλ (no/low), τάσσονται υπέρ της υπεράσπισης των αρχών της μετρημένης κατανάλωσης:

«Το κρασί είναι ένα προϊόν απόλαυσης και πολιτισμού το οποίο, όταν καταναλώνεται με μέτρο, εντάσσεται τέλεια σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Το αμπέλι βρίσκεται στην καρδιά πολλών περιοχών, διασφαλίζοντας την οικονομική και περιβαλλοντική τους ζωτικότητα. Περιμένουμε λοιπόν από τις δημόσιες αρχές των τριών χωρών μας τόσο έναν σαφή και αποτελεσματικό αγώνα ενάντια στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ –με τον οποίο ο κλάδος ευθυγραμμίζεται απερίφραστα– όσο και τη στέρεη και συνεχή υποστήριξη και προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης κρασιού».