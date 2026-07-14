Κρασί: Ουκρανοί οινοποιοί επιμένουν παρά τον πόλεμο

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Παρά τις συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις και τις σοβαρές καταστροφές που έχει υποστεί ο αγροτικός τομέας της Ουκρανίας, αρκετοί οινοποιοί συνεχίζουν να καλλιεργούν τα αμπέλια τους, αντιμετωπίζοντας το κρασί ως μια πράξη επιμονής και πίστης στο μέλλον.

Στην περιφέρεια του Μικολάιβ, μία από τις περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο των μαχών μετά τη ρωσική εισβολή του 2022, οικογενειακά οινοποιεία εξακολουθούν να λειτουργούν, παρά τις ζημιές που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί.

Ο ουκρανικός αμπελοοινικός κλάδος έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα την τελευταία δεκαετία

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι αμπελώνες βρέθηκαν πάνω στη γραμμή του μετώπου, ενώ οι ιδιοκτήτες αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν τα υπόγεια των εγκαταστάσεών τους ως καταφύγια κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Η οικογένεια Μολτσάνοφ

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση, που φιλοξενεί ο «The Guardian», της οικογένειας Μολτσάνοφ, η οποία συνεχίζει να καλλιεργεί τους βιολογικούς αμπελώνες της, παρά το γεγονός ότι στην περιοχή παραμένουν εμφανή τα ίχνη του πολέμου, όπως η ύπαρξη ενός ρωσικού πυραύλου που δεν έχει εκραγεί και βρίσκεται με τη μύτη προς τα κάτω, μισοθαμμένος στο χώμα ανάμεσα σε σειρές σταφυλιών Chardonnay.

Οι Μολτσάνοφ έχουν σκεφτεί να προσπαθήσουν να τον απομακρύνουν, αλλά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα τεράστια μηχανήματα που απαιτούνται θα ήταν πολύ καταστροφικά για τις πολύτιμες σειρές αμπελιών τους. Έτσι, απλώς το παρακάμπτουν.

Η αμπελουργία είναι μια αβέβαιη επιχείρηση, ακόμη και χωρίς να μαίνεται πόλεμος. Ενώ η ρωσική εισβολή ήταν από μόνη της μια απειλή για τον αμπελώνα της οικογένειας, τα σταφύλια έχουν και άλλους εχθρούς. Ο κακός καιρός, η σήψη, οι ασθένειες, οι μύκητες – όλα συνωμοτούν εναντίον των καλλιεργητών.

Ωστόσο, η επιχείρηση διατηρεί σήμερα παραγωγή περίπου 10.000 φιαλών ετησίως, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή της σε 30.000-50.000 την επόμενη δεκαετία.

Εκτός από ποικιλίες σταφυλιών γνωστές στη Δυτική Ευρώπη, την Αυστραλία και τις ΗΠΑ – Pinot Gris, Cabernet, και ούτω καθεξής – η οικογένεια καλλιεργεί γηγενή ουκρανικά σταφύλια όπως Telti Kuruk και Odesa Black.

Δύσκολο να υπολογιστούν οι απώλειες

Όπως σε κάθε άλλο τομέα της ζωής στην Ουκρανία, η κλίμακα των απωλειών είναι καταστροφική, αυξανόμενη και δύσκολο να υπολογιστεί.

Το ιστορικό οινοποιείο Πρίγκιπα Τρουμπέτσκοϊ στην περιοχή Χερσώνα, για παράδειγμα, που χρονολογείται από τις αρχές του 20ού αιώνα, καταλήφθηκε στην αρχή της πλήρους εισβολής. Όταν η περιοχή απελευθερώθηκε, οι ιδιοκτήτες βρήκαν τις εγκαταστάσεις κατεστραμμένες και λεηλατημένες – συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής συλλογής κρασιών της. Και στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, ολόκληρο το κτίριο καταστράφηκε από βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με τη Σβιτλάνα Τσίμπακ, πρόεδρο του Ουκρανικού Συνδέσμου Βιοτεχνών Οινοποιών και συνιδιοκτήτρια της UA Wines, η οποία εισάγει ουκρανικό κρασί καλής ποιότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2022, τα 68.000 εκτάρια γης της χώρας που φυτεύτηκαν με αμπέλια το 2014 μειώθηκαν στα 47.000 μετά την προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας από τη Ρωσία. «Και τώρα είναι 15.000», είπε, «κάτι που δεν είναι τίποτα για μια τόσο μεγάλη χώρα».

Ισχυρό πλήγμα

Ο ουκρανικός αμπελοοινικός κλάδος έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα την τελευταία δεκαετία. Η προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 στέρησε από τη χώρα σημαντικό μέρος της οινοπαραγωγής της, ενώ ο πόλεμος που ακολούθησε οδήγησε στην καταστροφή ή εγκατάλειψη μεγάλων εκτάσεων αμπελώνων στις νότιες και ανατολικές περιοχές.

Πρόσθετες απώλειες προκάλεσε και η καταστροφή του φράγματος της Καχόβκα, η οποία επηρέασε την άρδευση σημαντικών καλλιεργειών.

Παρά τις δυσκολίες, ο κλάδος εξακολουθεί να παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί νέα μικρά οινοποιεία, κυρίως στη δυτική και κεντρική Ουκρανία, ενώ αναπτύσσονται συνεργασίες που επιτρέπουν σε παραγωγούς οι οποίοι έχασαν τις εγκαταστάσεις τους να συνεχίσουν την παραγωγή σε κοινόχρηστους χώρους. Χαρακτηριστικό είναι ότι από το 2022 έχουν ιδρυθεί στην Ουκρανία 82 οινοποιεία craft.

Εκπρόσωποι του κλάδου επισημαίνουν ότι η αμπελουργία αποτελεί επένδυση πολλών ετών και προϋποθέτει εμπιστοσύνη στο μέλλον. Όπως τονίζουν, η απόφαση να συνεχιστεί η καλλιέργεια και η παραγωγή κρασιού εν μέσω πολέμου υπερβαίνει την οικονομική της διάσταση, καθώς συνδέεται με την προσπάθεια διατήρησης της παραγωγικής δραστηριότητας και της τοπικής κοινωνίας σε μία από τις δυσκολότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της χώρας.