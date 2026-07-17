Κρήτη: Στρατηγικός σχεδιασμούς του αμπελώνα, του κρασιού και της σταφίδας σουλτανίνας

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Η δεύτερη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για τον στρατηγικό σχεδιασμό του κρητικού αμπελώνα και την ανάδειξη του κρασιού και της σταφίδας σουλτανίνας της Κρήτης, πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια. Βασικό αντικείμενο αποτέλεσε η επεξεργασία προτάσεων και ο σχεδιασμός παρεμβάσεων για τη στήριξη της αμπελοκαλλιέργειας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εμβληματικών αμπελουργικών προϊόντων της Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκαν οι σημαντικότερες προκλήσεις του αμπελουργικού τομέα, όπως η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η αναδιάρθρωση του αμπελώνα, η διατήρηση των τοπικών ποικιλιών και η διασύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τη μεταποίηση, τον τουρισμό και τις διεθνείς αγορές.

Στόχος της Ομάδας Εργασίας είναι η κατάθεση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προτάσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αμπελουργίας και τη βελτίωση της θέσης των κρητικών προϊόντων στις αγορές

Ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης υπογράμμισε ότι «η Περιφέρεια Κρήτης, σε στενή συνεργασία με τους παραγωγούς, τους επιστημονικούς φορείς και τους συνεταιρισμούς, διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του κλάδου και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης».

Στόχος της Ομάδας Εργασίας είναι η κατάθεση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προτάσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αμπελουργίας, τη βελτίωση της θέσης των κρητικών προϊόντων στις αγορές και την έναρξη διαλόγου με την πολιτεία ενόψει της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Παρουσιάστηκαν επίσης οι τελευταίες εξελίξεις για τη νέα ΚΑΠ με την επιστημονική συμβολή του ομότιμου καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Κασίμη.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης του Πρωτογενούς Τομέα με τον Τουρισμό Σπύρος Μπαλαντίνος, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Πρίαμος Ιερωνυμάκης και Χρύσα Χαριτάκη – Μακράκη, ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Κώστας Φωτάκης, στελέχη των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και εκπρόσωποι επιστημονικών, παραγωγικών και αναπτυξιακών φορέων (ΕΛΜΕΠΑ, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Ι.Τ.Ε., ΓΕΩΤ.Ε.Ε., MACC, Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, ΠΛΟΗΓΟΣ, Δίκτυο Οινοποιών, Σύλλογοι Γεωπόνων).