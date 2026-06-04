Κρήτη: Το κρασί «ταξίδεψε» στο Λονδίνο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο Λονδίνο «ταξίδεψαν» τα κρασιά από την Κρήτη, καθώς για μία ακόμη χρονιά η Περιφέρεια συμμετείχε στην έκθεση «London Wine Fair».

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στην έκθεση με το εθνικό περίπτερο. Την εν λόγω επιχειρηματική αποστολή πλαισίωναν οινοποιοί από όλη την Κρήτη, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα εξαιρετικής ποιότητας Κρητικά κρασιά τους, σε ένα πολυσυλλεκτικό εμπορικό δίκτυο που διαμορφώνει τάσεις και προωθεί γεωγραφικές περιοχές και σήματα σε όλο τον πλανήτη.

«Οι δράσεις εξωστρέφειας της Περιφέρειας Κρήτης για τον αγροδιατροφικό τομέα είναι συνεχείς για όλα τα ποιοτικά προϊόντα του τόπου μας»

Πρόκειται για μία έκθεση θεσμό που λειτουργεί με επιτυχία πάνω από 40 χρόνια και αποτελεί μοναδικό γεγονός στην διεθνή προώθηση μεγάλων ποσοτήτων οίνου σε χονδρεμπόρους, διανομείς, μεγάλους εμπόρους, προμηθευτές και αλυσίδες super market. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεγαλύτερες ποσότητες κρασιού από την Αυστραλία και τον Καναδά, διακινούνται μέσω εταιρειών που έχουν την έδρα τους κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία.

Η έκθεση συγκέντρωσε περισσότερους από 10.000 επαγγελματίες επισκέπτες και πάνω από 400 διεθνείς εκθέτες, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες εμπορικές εκθέσεις κρασιού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ειδικοί του χώρου είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν γευσιγνωσίες, να παρακολουθήσουν ομιλίες, masterclass και παρουσιάσεις σχετικά με τις καινοτομίες της οινικής βιομηχανίας.

Δράσεις εξωστρέφειας

Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης επισκέφτηκαν ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Λονδίνο Ιωάννης Τσαούσης και η Γενική Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄ Παρασκευή Καμπούρογλου. Ο Ιωάννης Τσαούσης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους παραγωγούς – οινοποιούς και ενθουσιάστηκε από την ιδιαίτερη ποιότητα των Κρητικών κρασιών που δοκίμασε.

Μάλιστα, με αφορμή την επίσκεψή του, προσκάλεσε την αποστολή της Περιφέρειας Κρήτης στην εκδήλωση της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Προέδρου του Βρετανικού Κοινοβουλίου, αποτίοντας φόρο τιμής σε όσους πολέμησαν με ηρωισμό και αυταπάρνηση πριν από 85 χρόνια στα χώματα της Κρήτης.

«Οι δράσεις εξωστρέφειας της Περιφέρειας Κρήτης για τον αγροδιατροφικό τομέα είναι συνεχείς για όλα τα ποιοτικά προϊόντα του τόπου μας. Η London Wine Fair είναι μία έκθεση στην οποία συμμετέχουμε ως Περιφέρεια από το 2019, με επιτυχημένα αποτελέσματα για τους οινοποιούς μας. Η Περιφέρεια στηρίζει τον Κρητικό Αμπελώνα και το Κρητικό κρασί εμπράκτως, όχι μόνο μέσα από δράσεις στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό», επισήμανε σε δηλώσεις του ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης.

Επικεφαλής της αποστολής της Περιφέρειας Κρήτης ήταν η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Χρύσα Χαριτάκη, και μετείχαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Γιαμπαζολιά και Κατερίνα Ξυδάκη.