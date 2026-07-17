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Δήμας: Καθοριστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας η υπογραφή της σύμβασης PBN

H σύμβαση, είπε ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας είναι «μια επένδυση που αναβαθμίζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τον ελληνικό εναέριο χώρο»

Μεταφορές 17.07.2026, 19:04
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Δήμας: Καθοριστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας η υπογραφή της σύμβασης PBN
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Υπεγράφη, σήμερα, η σύμβαση για την υλοποίηση των διαδικασιών Performance Based Navigation (PBN) για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσιου και του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστου Τσίτουρα.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γεώργιος Βαγενάς και ο Διευθύνων Σύμβουλος της EFA VENTURES Νικόλαος Καλογιάννης, ενώ παρών ήταν και ο Head of Market Development της ENAV Group, Marcello Davide Mannino.

Το έργο εντάσσεται στο εθνικό Action Plan για την αναβάθμιση του συστήματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ATM) και συμβάλλει στην πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου για την Πλοήγηση Βάσει Επιδόσεων (Performance Based Navigation – PBN).

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τη σχεδίαση, αξιολόγηση ασφάλειας, έλεγχο και επικύρωση 191 νέων διαδικασιών PBN, τον επανασχεδιασμό 187 συμβατικών ενόργανων διαδικασιών, καθώς και την επικαιροποίηση των αεροναυτικών δεδομένων και της βάσης αποτύπωσης φυσικών και τεχνητών εμποδίων σε 31 αερολιμένες της χώρας. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο ανασχεδιασμό διαδικασιών πτήσης που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Με την εφαρμογή των νέων διαδικασιών, τα αεροσκάφη θα μπορούν να ακολουθούν ακριβέστερες και περισσότερο προβλέψιμες τροχιές, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης δορυφορικής πλοήγησης. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια των πτήσεων, να βελτιώσει την αξιοποίηση του εναέριου χώρου και της χωρητικότητας των αεροδρομίων, να περιορίσει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της συνεχώς αυξανόμενης αεροπορικής κίνησης.

Δήμας: Eνισχύουμε την ασφάλεια των πτήσεων

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η σημερινή υπογραφή της σύμβασης για τις διαδικασίες Performance Based Navigation αποτελεί ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην υλοποίηση του συνολικού σχεδίου εκσυγχρονισμού της ελληνικής αεροναυτιλίας.

Δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμη δημόσια σύμβαση. Πρόκειται για μία επένδυση που αναβαθμίζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τον ελληνικό εναέριο χώρο και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα ασφαλέστερο, αποδοτικότερο και περισσότερο ανθεκτικό σύστημα αεροναυτιλίας.

Με τον μεγαλύτερο ανασχεδιασμό διαδικασιών πτήσης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα, σε 31 αεροδρόμια, ενισχύουμε την ασφάλεια των πτήσεων, αξιοποιούμε καλύτερα τη χωρητικότητα του εναέριου χώρου, μειώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των αερομεταφορών και προετοιμάζουμε την Ελλάδα για τη διαρκώς αυξανόμενη αεροπορική κίνηση των επόμενων ετών.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ευρωπαϊκή αεροπορία απαιτούν λύσεις με διάρκεια. Για αυτόν τον λόγο υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, το οποίο περιλαμβάνει τις διαδικασίες PBN, τις υπηρεσίες Data Link, το νέο σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας TopSky ATC One και τα νέα συστήματα επιτήρησης Mode S.

Η Ελλάδα δεν επενδύει μόνο στην αντιμετώπιση των αναγκών του σήμερα. Επενδύει στις υποδομές και στις τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν την αεροναυτιλία της επόμενης δεκαετίας, προς όφελος της ασφάλειας, της οικονομίας, του τουρισμού και των εκατομμυρίων επιβατών που επιλέγουν τη χώρα μας».

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος σημείωσε: «Η σημερινή υπογραφή της σύμβασης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής αεροναυτιλίας. Το έργο του Performance Based Navigation εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο αναβάθμισης των υπηρεσιών αεροναυτιλίας με σύγχρονα συστήματα και τεχνολογίες, που θα ενισχύσουν την ασφάλεια, θα βελτιώσουν τη διαχείριση του εναέριου χώρου και θα συμβάλουν στην αποτελεσματική ανταπόκριση στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση αερομεταφορών. Συγχαίρω την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και όλους όσοι εργάστηκαν για την προετοιμασία του έργου και εύχομαι καλή επιτυχία στην υλοποίησή του».

Δορυφορικές διαδικασίες πτήσης σε 31 αεροδρόμια

Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Γιώργος Βαγενάς είπε: «Προχωρούμε στην ανάπτυξη νέων δορυφορικών διαδικασιών πτήσης σε 31 αεροδρόμια της χώρας και στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων διαδικασιών στο σύνολο των αεροδρομίων της.
Οι διαδικασίες PBN δεν αφορούν μόνο τον τρόπο με τον οποίο θα ίπτανται τα αεροσκάφη. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα επιλέγει να επενδύσει στην ασφάλεια, στην τεχνολογία και στην ποιότητα των αεροπορικών μεταφορών.

Είναι μια επένδυση στους ανθρώπους που ταξιδεύουν, στους επαγγελματίες της αεροπορίας, στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και στη διεθνή εικόνα της χώρας.
Με σχέδιο, συνεργασία και τεχνογνωσία, η ελληνική αεροναυτιλία θέτει τα θεμέλια για ένα πιο σύγχρονο και πιο αποδοτικό περιβάλλον για τις αερομεταφορές».

Χρίστος Δήμας

Ο Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) Χρήστος Τσίτουρας τόνισε: «Το ευρύτερο πρόγραμμα το οποίο έχει εκπονηθεί εδώ και έναν χρόνο για τον εξοπλισμό αεροναυτιλίας είναι κάτι αναγκαίο, αλλά και πρωτόγνωρο για τον σύντομο χρόνο μέσα στον οποίο υλοποιείται.

Είναι υποχρέωσή μας έναντι των επιβατικού κοινού, καθώς το σύστημα PBN βελτιώνει τόσο την ασφάλεια όσο και τη χωρητικότητα.
Με την υπογραφή αυτών των συμβάσεων ξεκινά μια καινούργια μέρα για την πολιτική αεροπορία στη χώρα. Πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε και τα επόμενα λίγα χρόνια βελτιώνοντας την κατάσταση με τον υπάρχοντα εξοπλισμό, αλλά και ότι, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα έχουμε ένα σύστημα σύμφωνο με τις προηγμένες διεθνείς προδιαγραφές.
Συγχαρητήρια σε όλους και εύχομαι η σύμβαση αυτή να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα. Απευθύνομαι στους αναδόχους, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EFA VENTURES Νικόλαος Καλογιάννης δήλωσε: «Η ανάθεση αυτού του έργου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Ελλάδα και ένα ορόσημο για την EFA VENTURES και τον Όμιλο EFA GROUP. Συμβάλλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό των αεροναυτιλιακών υποδομών της χώρας, ενισχύοντας την ασφάλεια των πτήσεων, την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και τη συμμόρφωση με τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα.
Ως ελληνική εταιρεία με διεθνή προσανατολισμό, είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχουμε σε ένα έργο εθνικής σημασίας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις δυνατότητές μας προς όφελος της Πολιτείας και της ελληνικής αεροπορίας. Παράλληλα, η εξαιρετική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αποτελεί ισχυρή βάση για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
Δεσμευόμαστε να τηρήσουμε με συνέπεια το χρονοδιάγραμμα και τις απαιτήσεις της σύμβασης και είμαστε βέβαιοι ότι τα αποτελέσματα θα δικαιώσουν τις προσδοκίες όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αφήνοντας ένα σημαντικό αποτύπωμα στην ανάπτυξη του ελληνικού συστήματος αεροναυτιλίας».

Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν, επίσης, ο Πρόεδρος της ΟΣΥΠΑ Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Παναγιώτης Ψαρός, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΝΗΜΑΕΚ) Παναγιώτης Κυριαζής και ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Τηλεπικοινωνιακών (AFISO) Παναγιώτης Χωριανόπουλος.

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