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Δήμας: Tα λιμάνια κρίσιμοι κόμβοι ενός ευρύτερου γεωοικονομικού δικτύου

Επενδύσεις σε ένα νέο, ολοκληρωμένο πλέγμα υποδομών με τη λογική ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών δικτύων είπε ο Χρίστος Δήμας

Κατασκευές 06.07.2026, 18:45
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Δήμας: Tα λιμάνια κρίσιμοι κόμβοι ενός ευρύτερου γεωοικονομικού δικτύου
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Στη στρατηγική σημασία των υποδομών της Βόρειας Ελλάδας στη νέα αρχιτεκτονική των ευρωπαϊκών και διεθνών μεταφορών και των εφοδιαστικών αλυσίδων, αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας μιλώντας στο Balkan Forum 2026 στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έκανε ιδιαίτερη μνεία στον ρόλο των λιμένων της βορείου Ελλάδος και συγκεκριμένα της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των σιδηροδρομικών και οδικών υποδομών που ενισχύουν τη διασύνδεσή τους με τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, καθώς και στην ανάπτυξη σύγχρονων διατροπικών υποδομών logistics, που συμπληρώνουν τα συστήματα διακίνησης φορτίων.

Δήμας: Οι λιμένες κρίσιμοι κόμβοι

Σχετικά δήλωσε: «Οι λιμένες δεν είναι πλέον απλώς πύλες εισόδου και εξόδου εμπορευμάτων. Αποτελούν κρίσιμους κόμβους ενός ευρύτερου γεωοικονομικού και γεωπολιτικού δικτύου που συνδέει υποδομές, ενέργεια, logistics και ασφάλεια».

Ο κ. Δήμας υπενθύμισε ότι πριν από δύο εβδομάδες, στη Θεσσαλονίκη, επισφραγίστηκε από κοινού με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία η βούληση ολοκλήρωσης του άξονα Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου, ενώ πραγματοποιήθηκαν επαφές με χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, καθώς και με διεθνείς επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την επιτάχυνση κρίσιμων έργων υποδομής.

Η σημασία του IMEC

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε και στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), επισημαίνοντας ότι: στην πρόσφατη συνάντησή του με τον υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας, επιβεβαιώθηκε η υποστήριξη της Ινδίας για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον διάδρομο, καθώς και το έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις στους λιμένες της Βόρειας Ελλάδας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Δήμας τόνισε πως «η ελληνική κυβέρνηση επενδύουμε συστηματικά σε ένα νέο, ολοκληρωμένο πλέγμα υποδομών που συνδέει λιμάνια, σιδηροδρόμους, οδικούς άξονες, αεροδρόμια, logistics centers, ενεργειακά και ψηφιακά δίκτυα. Όχι πλέον με τη λογική των αποσπασματικών έργων, αλλά με τη λογική ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών δικτύων που ενισχύουν τη συνοχή, την κινητικότητα, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα ολόκληρης της Ευρώπης».

Ο σταθμός της Μίκρας

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη ο Χρίστος Δήμας πραγματοποίησε αυτοψία στο εργοτάξιο της επέκτασης του Μετρό της Θεσσαλονίκης στον σταθμό της Μίκρας.

Κατά την επίσκεψη στο εργοτάξιο του Μετρό στον σταθμό της Μίκρας, ενημερώθηκε για τις τεχνικές λεπτομέρειες του έργου, που αποτελεί τον τερματικό σταθμό της επικείμενης επέκτασης.

Στη συνέχεια πραγματοποίησε σύσκεψη στο αμαξοστάσιο της Ελληνικό Μετρό στην Πυλαία, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου, της Διοίκησης της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. και στελεχών της αναδόχου κοινοπραξίας και αντικείμενο την πρόοδο των εργασιών για την ολοκλήρωση της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά.

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