Νέα Οδός – Κεντρική Οδός: 4 βραβεία στα Mobile & IoT Awards 2026

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Με τρία (3) Χρυσά και ένα (1) Ασημένιο βραβείο διακρίθηκαν η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός στα Mobile & IoT Awards 2026, που διοργανώνονται από την BOUSSIAS Communications, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων και τη διαρκή επένδυσή τους σε καινοτόμες τεχνολογίες που ενισχύουν την οδική ασφάλεια και αναβαθμίζουν την εμπειρία των οδηγών.

Οι τέσσερις διακρίσεις έρχονται να επιβεβαιώσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη (AI), το Internet of Things (IoT), τις mobile εφαρμογές και τα ευφυή συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας

Οι τέσσερις διακρίσεις έρχονται να επιβεβαιώσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη (AI), το Internet of Things (IoT), τις mobile εφαρμογές και τα ευφυή συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, δημιουργώντας ένα σύγχρονο οικοσύστημα «έξυπνων» αυτοκινητοδρόμων με μετρήσιμα οφέλη για την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Τα βραβεία που κέρδισαν Νέα Οδός και Κεντρική Οδός

Οι εταιρείες απέσπασαν:

• Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Transportation Apps για το MyOdos app, την πρώτη ολοκληρωμένη εφαρμογή αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα. Μέσω της καινοτόμου λειτουργίας Virtual VMS, η εφαρμογή αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, γεωεντοπισμό και δίκτυο 265 AI καμερών, παρέχοντας εξατομικευμένη ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για κρίσιμα συμβάντα και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη ατυχημάτων.

• Χρυσό βραβείο στην κατηγορία IoT for Transport & Travel για το πρωτοποριακό σύστημα «έξυπνης» επιτήρησης και διαχείρισης κυκλοφορίας, που συνδυάζει AI κάμερες, τεχνολογίες IoT και την πλατφόρμα Lanternn by Valerann. Η λύση αποτελεί την επόμενη γενιά διαχείρισης συμβάντων στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, βελτιώνοντας σημαντικά τον χρόνο ανίχνευσης και απόκρισης και ενισχύοντας την οδική ασφάλεια.

• Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Εξειδικευμένες IoT Λύσεις σε Επιχειρηματικούς Κλάδους για το Energy Management System, το «έξυπνο» σύστημα διαχείρισης ενέργειας που επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση εκατοντάδων ενεργειακών εγκαταστάσεων κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους, στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στη συνολική ενίσχυση της βιωσιμότητας των υποδομών.

• Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Mobile B2B Applications για το Virtual VMS και την πλατφόρμα Lanternn by Valerann, που αναβαθμίζουν την επιτήρηση και τη διαχείριση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, καθώς και για τη συνεργασία με τη Mobito, η οποία μέσω του Business Intelligence εργαλείου Road Health, αξιοποιεί δεδομένα από «έξυπνα» οχήματα για την παρακολούθηση της κατάστασης του οδοστρώματος σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας τον έγκαιρο εντοπισμό φθορών και τη βελτιστοποίηση των εργασιών συντήρησης.

Αυτές οι διακρίσεις επιβεβαιώνουν τη διαρκή προσήλωση της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που αξιοποιούν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες προς όφελος της οδικής ασφάλειας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της καθημερινής εμπειρίας χιλιάδων οδηγών, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση τους ως σημείο αναφοράς στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οδικών υποδομών στην Ελλάδα.