Νέα Οδός – Κεντρική Οδός: 4 σημαντικές διακρίσεις στα Sponsorship Awards

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με τέσσερις σημαντικές διακρίσεις στα Sponsorship Awards, που διοργανώνονται από την BOUSSIAS Communications, ξεχώρισαν η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στρατηγική τους σε δράσεις με κοινωνικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και αθλητικό αποτύπωμα, μέσα από μακροχρόνιες συνεργασίες.

Οι βραβεύσεις αναδεικνύουν τον διευρυμένο ρόλο των δύο εταιρειών, οι οποίες, πέρα από τη διαχείριση σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων, επενδύουν συστηματικά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινωνία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη, σε συνεργασία με θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς.