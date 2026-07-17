Eurostat: Στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο – Στο 2,8% στην ευρωζώνη

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Στο 3,9% διαμορφώθηκε η πληθωρισμός για την Ελλάδα τον Ιούνιο, από 4,9% τον Μάιο και έναντι 3,6% τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα οριστικά εναρμονισμένα στοιχεία της Eurostat.

Στο 2,8% κάθισε η μπίλια» στην ευρωζώνη, έναντι 3,2% τον Μάιο.

Αναλύοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, ο τομέας της ενέργειας παρουσίασε τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιούνιο (8,5%, έναντι 10,8% τον Μάιο), ακολουθούμενος από τις υπηρεσίες (3,2%, έναντι 3,5% τον Μάιο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός (1,5%, έναντι 1,9% τον Μάιο) και τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας (0,7%, σταθερό σε σχέση με τον Μάιο).

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (1,0%), στην Τσεχία (1,1%) και στη Δανία (1,8%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (9,2%), στη Λιθουανία (5,4%) και στη Βουλγαρία (5,2%).

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε είκοσι δύο κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τρία και αυξήθηκε σε δύο.

Η ΕΚΤ

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη μειώθηκε στο 2,8% τον Ιούνιο, εξακολουθεί ωστόσο να είναι πολύ πάνω από τον στόχο 2% της ΕΚΤ, διατηρώντας ζωντανή την υπόθεση για υψηλότερα επιτόκια. Ωστόσο, η ασθενής ανάπτυξη και οι περιορισμένες ενδείξεις δευτερογενών επιπτώσεων συνηγορούν για προσοχή.

Η οικονομία της ευρωζώνης συρρικνώθηκε κατά 0,2% το πρώτο τρίμηνο, αλλά αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 0,2% το τελευταίο τρίμηνο και με παρόμοιο ρυθμό σε αυτό και το επόμενο, σύμφωνα με την δημοσκόπηση, θέτοντας την ανάπτυξη για το 2026 στο 0,5%. Αυτό σηματοδότησε την τέταρτη συνεχόμενη αναθεώρηση των προβλέψεων επί τω χείρω.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ακροβατούν σε μια λεπτή ισορροπία, όπως παρατηρείται την τελευταία δεκαετία περίπου. Το 2011 αύξησαν τα επιτόκια μετά τις απότομες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας, κάτι που πολλοί θεωρούν λάθος πολιτικής, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις προέρχονται από την προσφορά.