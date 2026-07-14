Επιτόκια: Οι traders ενισχύουν τα στοιχήματα για αύξηση από BoE και ΕΚΤ

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Η ανοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου οδήγησε τους traders να αυξήσουν τα στοιχήματά τους για ταχύτερη αύξηση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας και την ΕΚΤ καθώς ενισχύουν οι φόβοι για τον πληθωρισμό.

Για πρώτη φορά μέσα σε ένα μήνα, οι traders αποτιμούν πλήρως μια αύξηση 25 μονάδων βάσης από την Τράπεζα της Αγγλίας μέχρι τον Σεπτέμβριο, ακολουθούμενη από μια ακόμη πριν από το τέλος του έτους.

Αναμένουν επίσης ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, με μια ακόμη αύξηση μέχρι το τέλος του έτους να θεωρείται σχεδόν βέβαιη.

Ανοδικά το πετρέλαιο

Η μετατόπιση έρχεται καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων ΗΠΑ-Ιράν ωθεί τις τιμές του αργού Brent πιο κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι. Στις αρχές του μήνα, τα swaps αποτιμούσαν λιγότερο από μια αύξηση 25 μονάδων βάσης για την Τράπεζα της Αγγλίας και την ΕΚΤ μέχρι το επόμενο έτος.

Αλλά η επαναφορά του αποκλεισμού από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα ιρανικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ και η ζήτηση πληρωμών για όλα τα άλλα φορτία διαταράσσουν την ηρεμία.

«Τέτοια τιμολόγηση φαίνεται εν μέρει να αντανακλά την ισορροπία του κινδύνου» υπογραμμίζουν οι στρατηγικοί αναλυτές της ING Groep NV, συμπεριλαμβανομένου του Padhraic Garvey, στους πελάτες σε σημείωμα. «Εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα, το όριο για μια ακόμη αύξηση εξακολουθεί να είναι σημαντικό, αλλά εάν το πετρέλαιο κινηθεί υψηλότερα, τότε η αύξηση γίνεται περισσότερο ένα βασικό αποτέλεσμα».

Η εξάρτηση της περιοχής από τις εισαγωγές ενέργειας την αφήνει ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις ραγδαίες τιμές ενέργειας. Ενώ ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ευρωζώνη φαινόταν να αλλάζει κατεύθυνση, η πρόσφατη άνοδος του πετρελαίου επαναφέρει τις ανησυχίες ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα χρειαστεί να αυστηροποιήσουν τη νομισματική πολιτική.

Οι επενδυτές θα δώσουν προσοχή στο κείμενο την ομιλίας του Διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, που αναμένεται να δημοσιευτεί αργότερα την Τρίτη, για τις απόψεις του σχετικά με την αύξηση των τιμών. Πρόσφατα εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο πληθωρισμός θα βρισκόταν τώρα στον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας εάν δεν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν.

Η Fed

Η Federal Reserve αναμένεται επίσης να αυξήσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, ενώ οι αγορές χρήματος αποδίδουν σχεδόν 50% πιθανότητα σε μια κίνηση ήδη από αυτόν τον μήνα.

Τη Δευτέρα, ο Διοικητής Κρίστοφερ Γουόλερ δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενδέχεται να χρειαστεί να σφίξουν περαιτέρω την πολιτική τους εάν ο υποκείμενος πληθωρισμός συνεχίσει να σηματοδοτεί ευρείες πιέσεις στις τιμές.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ, που θα ανακοινωθούν αργότερα, αναμένεται να δείξουν ότι ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,2% τον Ιούνιο. Οι επενδυτές θα στραφούν στη συνέχεια στην κατάθεση του Προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, για ενδείξεις ότι υποστηρίζει την υπονοούμενη πορεία της αγοράς για τα επιτόκια.