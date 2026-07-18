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Barclays: Τι κρύβεται πίσω από την πτώση σε χρυσό, Bitcoin και Big Tech

Οι πρόσφατες διορθώσεις δεν σηματοδοτούν το τέλος του ανοδικού κύκλου στις αγορές

Commodities 18.07.2026, 22:00
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Barclays: Τι κρύβεται πίσω από την πτώση σε χρυσό, Bitcoin και Big Tech
Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Οι έντονες διορθώσεις που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων δεν αποτελούν ένδειξη μιας γενικευμένης ανατροπής του ανοδικού κύκλου στις αγορές, αλλά οφείλονται σε ειδικούς παράγοντες που επηρεάζουν κάθε αγορά ξεχωριστά, σύμφωνα με την Barclays.

Όπως επισημαίνει η βρετανική τράπεζα, ο χρυσός έχει υποχωρήσει κατά περίπου 25% από τα υψηλά του Ιανουαρίου, το Bitcoin διαπραγματεύεται σχεδόν στο ήμισυ των υψηλών που είχε καταγράψει τον Οκτώβριο, ενώ οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν απολέσει περίπου 2 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία από τότε.

Barclays: Διαφορετικές αιτίες πίσω από κάθε διόρθωση

Παρά το μέγεθος των απωλειών, οι αναλυτές της Barclays δεν θεωρούν ότι πρόκειται για τα πρώτα σημάδια μιας ευρείας αποεπένδυσης από τις αγορές.

Στην περίπτωση του χρυσού, σημειώνουν ότι το πολύτιμο μέταλλο είχε προηγουμένως καταγράψει ισχυρό ανοδικό ράλι διάρκειας δύο ετών. Η πρόσφατη διόρθωση αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση του δολαρίου και στη μεταβολή των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), καθώς οι αγορές πέρασαν από το σενάριο μειώσεων επιτοκίων σε φόβους ακόμη και για νέες αυξήσεις.

Το πιο αυστηρό μήνυμα της Fed επηρέασε αρνητικά και το Bitcoin. Ωστόσο, σύμφωνα με την Barclays, η πτώση του κρυπτονομίσματος πυροδοτήθηκε από την απόφαση της μεγαλύτερης εταιρείας – κατόχου Bitcoin να πουλήσει ένα μικρό μέρος των διαθεσίμων της, εγκαταλείποντας παράλληλα τη δημόσια δέσμευσή της ότι δεν θα προχωρούσε ποτέ σε πωλήσεις. Αν και η ποσότητα ήταν αμελητέα σε σχέση με το συνολικό χαρτοφυλάκιό της, η συμβολική σημασία της κίνησης προκάλεσε κύμα ρευστοποιήσεων από ιδιώτες επενδυτές.

Η επανατιμολόγηση των τεχνολογικών κολοσσών

Σε ό,τι αφορά τις αμερικανικές μετοχές τεχνολογίας, η Barclays υπογραμμίζει ότι, παρά το γεγονός ότι ο δείκτης S&P 500 καταγράφει άνοδο άνω του 10% από τις αρχές του έτους, οι επενδυτές έχουν περιορίσει την έκθεσή τους στις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου.

Η τράπεζα εκτιμά ότι αυτή η μετατόπιση είναι απολύτως λογική. Όπως εξηγεί, οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που μέχρι πρότινος λειτουργούσαν με περιορισμένες ανάγκες σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, επενδύουν πλέον τρισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, αποκτώντας χαρακτηριστικά περισσότερο βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Κατά συνέπεια, οι μετοχές τους δεν «τιμωρούνται» από την αγορά, αλλά επανατιμολογούνται ώστε οι αποτιμήσεις τους να αντανακλούν το νέο επιχειρηματικό μοντέλο και τις αυξημένες κεφαλαιακές ανάγκες.

Δε βλέπει ενδείξεις δημιουργίας «φούσκας»

Η Barclays αναγνωρίζει ότι τα νέα ιστορικά υψηλά των διεθνών χρηματιστηρίων, με αιχμή τις αμερικανικές αγορές, έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις περί δημιουργίας επενδυτικής «φούσκας» και έχουν οδηγήσει αρκετούς επενδυτές να αναζητούν τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια μιας μεγάλης διόρθωσης.

Ωστόσο, οι αναλυτές της εκτιμούν ότι οι πρόσφατες πιέσεις στον χρυσό, το Bitcoin και τις μεγάλες τεχνολογικές μετοχές δεν συνιστούν τέτοιου είδους ένδειξη. Αντίθετα, θεωρούν ότι τα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων και της παγκόσμιας οικονομίας παραμένουν ισχυρά, γεγονός που δεν δικαιολογεί προς το παρόν ένα σενάριο γενικευμένης αποεπένδυσης από τις αγορές.

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