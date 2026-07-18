ΗΠΑ: Πώς το Μουντιάλ βελτίωσε την εικόνα της παγκοσμίως – Ο ρόλος της πολιτιστικής ηγεμονίας

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Παρότι οι ΗΠΑ δεν κατάφεραν να προκριθούν στον ημιτελικό του Μουντιάλ, έδειξαν στους χιλιάδες επισκέπτες αλλά και στους σταρ του ποδοσφαίρου τι εστί αμερικανική φιλοξενεία. «Από κάθε άποψη, το Παγκόσμιο Κύπελλο εδώ ήταν καταπληκτικό», είπε ο Νορβηγός Χάλαντ – αν και τέτοιου είδους διθυραμβικές κριτικές θα θεωρούνταν απίθανες μερικές εβδομάδες νωρίτερα.

Πριν ξεκινήσει η διοργάνωση, οι ανησυχίες για τις απαγορευτικές τιμές των εισιτηρίων, τις χαοτικές μεταφορές και τις περιοριστικές πολιτικές μετανάστευσης ήταν διάχυτες – δεν ήταν λίγοι όσοι περίμεναν μια ολοκληρωτική αποτυχία.

Όμως οι «Κασσάνδρες» μίλησαν πριν καν αρχίσει ο πρώτος αγώνας του τουρνούα, και σε βάθος χρόνου οι τελικές εντυπώσεις ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες με τις αρχικές προβλέψεις.

Τι ήταν αυτό έκανε το Μουντιάλ διαφορετικό, από ένα ημίχρονο του Super Bowl ή τους Ολυμπιακούς Αγώνες;

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, το Παγκόσμιο Κύπελλο προσέφερε την ιδανική ευκαιρία σε fans του ποδοσφαίρου να γευτούν πλευρές της καθημερινότητας των ΗΠΑ.

Η «ήπια ισχύς» που λέγεται Μουντιάλ

Ακόμη και πριν από το τουρνουά, μια μελέτη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού U.S. Travel Association διαπίστωσε ότι το 91% των επισκεπτών ήταν χαρούμενοι που είχαν πραγματοποιήσει το ταξίδι τους και σχεδόν τα δύο τρίτα εξ αυτών επέστρεψαν στην πατρίδα τους με μια πιο ευνοϊκή γνώμη για την Αμερική.

Οι διεθνείς ταξιδιώτες, ανέφερε, είναι οι «καλύτεροι πρεσβευτές του brand ‘Αμερική’». Για παράδειγμα, όλα αυτά τα βίντεο με Ολλανδούς ή Σκωτσέζους οπαδούς να παρελαύνουν στις γειτονιές φαίνεται πως ενισχύουν το παραπάνω επιχείρημα.

Και τι συνέβη άραγε με τις ανησυχίες για το κόστος, για τη γεωπολιτική και αποπνικτικές συνθήκες στη Φλόριντα τον Ιούλιο; Όλα αυτά ξεχάστηκαν με το που ξεκίνησε το πρώτο ματς του τουρνουά.

Μα και η FIFA είχε θετικό προαίσθημα: Ήταν τόσο σίγουρη ότι το Μουντιάλ του 2026 θα σημείωνε επιτυχία, που εσωτερικά αύξησε τις προβλέψεις της για τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τις πωλήσεις εισιτηρίων και τα εμπορεύματα από 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε 15 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πολιτιστική ηγεμονία για τις ΗΠΑ

Με τη συνδιοργάνωση του Μουντιάλ, οι ΗΠΑ απέδειξαν ότι ήταν σε θέση να αγκαλιάσουν το ποδόσφαιρο και να προσφέρουν ένα γιγαντιαίο υπερθέαμα σε δισεκατομμύρια θεατών παγκοσμίως, αναφέρει η Wall Street Journal.

Έπειτα, η εμπειρία των φιλοξενούμενων οπαδών ήταν διαφορετική. Στις ΗΠΑ, αντί για την ξενοφοβική χώρα που θεωρούσαν ότι επισκέπτονται, οι οπαδοί συνάντησαν τελικά μια συμπεριφορά πιο συγκαταβατική από αυτή που έβρισκαν σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή και της Νότιας Αμερικής.

Και παρότι το Μουντιάλ συνέπεσε με τον εορτασμό των 250 χρόνων από την ημέρα ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, το ποδοσφαιρικό υπερθέαμα έκανε πολύ καλύτερη δουλειά για την προώθηση της εικόνας των ΗΠΑ διεθνώς απ’ ό,τι οποιαδήποτε παρέλαση ή επιδείξεις αεροσκαφών, σημείωσαν χαρακτηριστικά οι WJS.

Ενώ η 250ή επέτειος τόνιζε τις πλευρές της εσωστρέφειας, της απομόνωσης και του διχασμού, το Παγκόσμιο Κύπελλο έδειξε ότι αυτές οι πολωτικές πλευρές δεν χρειάζεται πάντα να καθορίζουν την πορεία της Αμερικής.

Βέβαια, η πολιτική έκανε τη δική της ξεχωριστή εμφάνιση. Ο Τραμπ, που απουσίαζε εμφανώς από τους πρώτους 103 αγώνες του τουρνουά, κατάφερε να κάνει την παρουσία του αισθητή στο κομμάτι των πειθαρχικών ζητημάτων του Μουντιάλ, όταν κάλεσε τον πρόεδρο της FIFA Gianni Infantino να επανεξετάσει την κόκκινη κάρτα που δόθηκε στον Folarin Balogun.