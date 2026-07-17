ΗΠΑ: Πίσω από τους αριθμούς της αγοράς εργασίας

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Μια σύνθετη εικόνα δείχνει η αμερικανική αγορά εργασίας με τις νέες θέσεις να υπολείπονται των προσδοκιών δίνοντας σημάδια επιβράδυνσης τον Ιούνιο. Αν και η ανεργία μειώθηκε η υποχώρηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και η αύξηση της μερικής απασχόλησης θα μελετηθούν από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Federal Reserve, αναφέρει το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Αlpha Bank.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, οι προσλήψεις εκτός του αγροτικού τομέα αυξήθηκαν μόλις κατά 57.000 από 129.000 τον Μάιο (Γράφημα 1), αριθμός που ήταν σημαντικά χαμηλότερος από τις προσδοκίες των οικονομολόγων σε δημοσκόπηση του Bloomberg για αύξηση κατά 115.000 θέσεις

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά την πτώση του Ιουνίου, η αύξηση της απασχόλησης παρέμεινε σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο των 10.000 θέσεων εργασίας που προστίθεντο κάθε μήνα το 2025.

Σε συνδυασμό με την αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, η πιο ήπια αύξηση της απασχόλησης οδήγησε στη διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων από το νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς, κατά τη συνεδρίαση της Fed τον Ιούλιο.

Εκατομμύρια Αμερικανοί παραμένουν «εγκλωβισμένοι» σε θέσεις μερικής απασχόλησης

Τα στοιχεία της αγοράς εργασίας παρακολουθούνται στενά από τη Fed, καθώς αποτελούν βασική ένδειξη για την πορεία του πληθωρισμού και της οικονομικής δραστηριότητας.

Μία περαιτέρω επιβράδυνση της απασχόλησης θα μπορούσε να ενισχύσει τα επιχειρήματα υπέρ μιας πιο χαλαρής νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες, ενώ αντίθετα η διατήρηση ισχυρών μισθολογικών πιέσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα ως προς τη μείωση των επιτοκίων.

Η διάρθρωση των προσλήψεων

Οι περιορισμένες προσλήψεις τον Ιούνιο επηρεάστηκαν αρνητικά από τη μείωση των θέσεων εργασίας στον κλάδο της ψυχαγωγίας & φιλοξενίας που ακολούθησε την απότομη αύξηση των προσλήψεων τους προηγούμενους μήνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο φιλοξενείται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αντίθετα, κλάδοι όπως της Κοινωνικής Πρόνοιας, της Υγειονομικής Περίθαλψης και των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών συνέλαβαν θετικά στην απασχόληση, αφού πρόσθεσαν νέες θέσεις εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος της Υγειονομικής Περίθαλψης εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ από τις αρχές του 2025, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική ανθεκτικότητά του έναντι άλλων κλάδων της οικονομίας.

Ορισμένοι οικονομολόγοι εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί σχετικά με την επιβράδυνση των προσλήψεων τον Ιούνιο, υποστηρίζοντας ότι πιθανότατα αντανακλά καλύτερα την τάση δημιουργίας θέσεων εργασίας από ό,τι τα υψηλά στοιχεία των προηγούμενων μηνών.

Ο Eric Winograd, επικεφαλής οικονομολόγος για τις ΗΠΑ στην AllianceBernstein, δήλωσε στους Financial Times ότι, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία για την απασχόληση ήταν ασθενέστερα από ό,τι αναμενόταν, ωστόσο «δεν είναι αδύναμα σε απόλυτους όρους». Η τάση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας παραμένει ανοδική.

Σε αυτή την επιχειρηματολογία, εντούτοις, υπάρχει και ο αντίλογος.

Οι αδυναμίες που εντοπίζονται

Σε πρόσφατο άρθρο του Νewsweek, αναφέρεται ότι η αγορά εργασίας των ΗΠΑ εξακολουθεί να φαίνεται σχετικά υγιής σε πρώτη ανάγνωση, όμως ορισμένες εξελίξεις στα πρόσφατα στοιχεία απασχόλησης ενδέχεται να αποκρύπτουν βαθύτερες αδυναμίες.

· Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ υποχώρησε στο 4,2% τον Ιούνιο (από 4,3% τον Μάιο, Γράφημα 2), το οποίο συνήθως θεωρείται ένδειξη μιας υγιούς αγοράς εργασίας.

Ωστόσο, μια πιο προσεκτική εξέταση των στοιχείων δείχνει ότι η εικόνα της απασχόλησης, ενδέχεται να μην είναι τόσο ισχυρή, αφού η μείωση του ποσοστού οφειλόταν, κυρίως, στο ότι αποχώρησαν 720.000 εργαζόμενοι από το εργατικό δυναμικό (σε μεγάλο βαθμό πρόωρη συνταξιοδότηση).

· Παράλληλα με τη μείωση του ποσοστού ανεργίας, υποχώρησε και το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, στο 61,5%, το οποίο ήταν το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με το Bureau of Labor Statistics. Εξαιρουμένης της περιόδου της πανδημίας COVID, επρόκειτο για το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής από τον Ιούνιο του 1976 CNBC. Ταυτόχρονα και ο λόγος απασχόλησης προς πληθυσμό υποχώρησε στο 59,0% τον Ιούνιο από 59,2% τον Μάιο.

· Επίσης, εκατομμύρια Αμερικανοί παραμένουν «εγκλωβισμένοι» σε θέσεις μερικής απασχόλησης ή βρίσκονται εκτός εργατικού δυναμικού, παρά το γεγονός ότι επιθυμούν να εργαστούν.

Οι Αμερικανοί που δεν μπορούν να βρουν πλήρη απασχόληση έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών Νewsweek.

Πολλοί οικονομολόγοι θεωρούν την αύξηση της ακούσιας μερικής απασχόλησης ως πρώιμη προειδοποίηση επιδείνωσης της αγοράς εργασίας.

Οι εργοδότες που αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα τείνουν αρχικά να μειώνουν τις ώρες εργασίας πριν προχωρήσουν σε απολύσεις. Ως αποτέλεσμα, η αύξηση της μερικής απασχόλησης για οικονομικούς λόγους μπορεί να προηγείται της ανόδου της ανεργίας. Όπως ανέφερε η Federal Reserve Bank of San Francisco[ix] σε άρθρο της τον Νοέμβριο, η ακούσια μερική απασχόληση είναι συνήθως αντικυκλική, αυξάνεται γρήγορα κατά την έναρξη των υφέσεων και μειώνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης. Ένα μεγάλο ποσοστό ακούσιας μερικής απασχόλησης, μπορεί να υποδηλώνει ότι η οικονομία δεν αξιοποιεί πλήρως το εργατικό της δυναμικό.