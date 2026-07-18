TikTok: «Πράσινο φώς» για χρήση σε κυβερνητικές συσκευές στις ΗΠΑ

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Οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν πλέον να κατεβάσουν την εφαρμογή σύντομων βίντεο TikTok σε κυβερνητικές συσκευές, αποφάνθηκε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ένας νόμος του 2022 απαγόρευε στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να χρησιμοποιούν την εφαρμογή σε κυβερνητικές συσκευές, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά σε γνωμοδότηση του υπουργείου που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή αναφέρεται ότι ο νόμος αυτός δεν ισχύει πλέον, λόγω της συμφωνίας της κινεζικής εταιρείας ByteDance, ιδιοκτήτριας της TikTok, να μεταβιβάσει τον έλεγχο των δεδομένων των χρηστών της εφαρμογής στις ΗΠΑ και των λειτουργιών της στην κοινοπραξία TikTok USDS, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο.

Τον Ιανουάριο, η TikTok ⁠ανακοίνωσε ότι η κοινοπραξία θα επανεκπαιδεύσει, θα δοκιμάσει και θα ενημερώσει τον αλγόριθμο προτάσεων περιεχομένου της TikTok με βάση τα δεδομένα των χρηστών στις ΗΠΑ, ενώ ο αλγόριθμος θα φυλάσσεται με ασφάλεια στο cloud της Oracle στις ΗΠΑ. Η Oracle είναι ένας από τους τρεις κύριους επενδυτές της κοινοπραξίας.

Στο υπόμνημα προς τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται ότι η τρέχουσα έκδοση του TikTok δεν ενέχει κινδύνους. «Κατανοούμε ότι έκτοτε έχετε δώσει οδηγίες ώστε οι υπάλληλοι των υπηρεσιών του Εκτελεστικού Κλάδου να μπορούν να κατεβάσουν το TikTok στις επίσημες συσκευές τους, υπό την κρίση της εκάστοτε υπηρεσίας και σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες πολιτικές του χώρου εργασίας», αναφέρεται στο υπόμνημα.

Η συμφωνία εκχώρησης προβλέπει ότι Αμερικανοί και διεθνείς επενδυτές θα κατέχουν το 80,1% της κοινοπραξίας, ενώ η ByteDance θα κατέχει το 19,9%. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι το γεγονός ότι η ByteDance «παραμένει μειοψηφικός μέτοχος στην κοινοπραξία που διαχειρίζεται το TikTok USDS δεν έχει πρακτική σημασία».

Ο Λευκός Οίκος και το TikTok δεν προέβησαν σε άμεσο σχόλιο.

Ο Τραμπ επέλεξε να μην εφαρμόσει έναν νόμο που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2024 και απαιτούσε από την ByteDance να πουλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στις ΗΠΑ έως τον επόμενο Ιανουάριο, αλλιώς θα αντιμετώπιζε απαγόρευση — ένα μέτρο που επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο. Ο Τραμπ διαφημίζει τακτικά τη δημοτικότητά του στο TikTok.

Η ByteDance δήλωσε ότι η TikTok USDS Joint Venture LLC θα προστατεύει τα δεδομένα των χρηστών στις ΗΠΑ, τις εφαρμογές και τους αλγόριθμους μέσω μέτρων προστασίας της ιδιωτικότητας των δεδομένων και της κυβερνοασφάλειας. Περίπου 200 εκατομμύρια Αμερικανοί χρησιμοποιούν το TikTok.

Τον Σεπτέμβριο, το Reuters ανέφερε, επικαλούμενο πηγές, ότι η ByteDance θα διατηρούσε την ιδιοκτησία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του TikTok στις ΗΠΑ, αλλά θα παραχωρούσε τον έλεγχο των δεδομένων, του περιεχομένου και του αλγορίθμου της εφαρμογής στην κοινοπραξία.