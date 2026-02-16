ΗΠΑ: Οι ανησυχίες για λογοκρισία δεν έφεραν την κατάρρευση του TikTok

Παρά τις ανησυχίες για λογοκρισία και πολιτικές παρεμβάσεις, η βάση χρηστών του TikTok στις ΗΠΑ παραμένει σχεδόν αμετάβλητη

World 16.02.2026, 22:18
ΗΠΑ: Οι ανησυχίες για λογοκρισία δεν έφεραν την κατάρρευση του TikTok
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Για εβδομάδες, το κλίμα γύρω από το TikTok στις ΗΠΑ θύμιζε προαναγγελία κατάρρευσης. Αναρτήσεις περί «λογοκρισίας», καταγγελίες για πολιτική χειραγώγηση και εκκλήσεις για μποϊκοτάζ κατέκλυσαν τα κοινωνικά δίκτυα μετά τη δημιουργία της νέας κοινοπραξίας που ανέλαβε τις αμερικανικές δραστηριότητες της πλατφόρμας. Ωστόσο, τα στοιχεία που έρχονται πλέον στο φως δείχνουν μια πολύ διαφορετική εικόνα: η περιβόητη «μαζική έξοδος» χρηστών μάλλον δεν συνέβη ποτέ.

Τα δεδομένα της αγοράς στις ΗΠΑ διαψεύδουν το αφήγημα

Όπως αναφέρει το CNBC, σύμφωνα με μετρήσεις της εταιρείας ανάλυσης αγοράς Sensor Tower, ο μέσος αριθμός ημερήσιων ενεργών χρηστών του TikTok στις ΗΠΑ παραμένει περίπου στο 95% των επιπέδων που καταγράφηκαν την εβδομάδα 19-25 Ιανουαρίου. Το ποσοστό αυτό καταδεικνύει ότι, παρά την αρχική αναταραχή, η πλατφόρμα διατήρησε σχεδόν ακέραιο το κοινό της.

Είναι αλήθεια ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, στις 23 Ιανουαρίου, παρατηρήθηκε απότομη αύξηση στις διαγραφές της εφαρμογής. Το κύμα, ωστόσο, αποδείχθηκε σύντομο. Μέσα σε λίγες ημέρες, τόσο οι λήψεις όσο και ο χρόνος χρήσης επανήλθαν σχεδόν στα προηγούμενα επίπεδα.

Ο μέσος ημερήσιος χρόνος που περνούν οι Αμερικανοί χρήστες στο TikTok διαμορφώνεται εκ νέου κοντά στα 80 λεπτά. Είχε υποχωρήσει προσωρινά στα 77 λεπτά την εβδομάδα των τεχνικών προβλημάτων, αλλά η πτώση δεν είχε διάρκεια.

Τι είναι η νέα κοινοπραξία TikTok USDS

Η νέα εταιρική δομή, με την επίσημη ονομασία TikTok USDS Joint Venture, δημιουργήθηκε σε συμμόρφωση με εκτελεστικό διάταγμα του Αμερικανού προέδρου, το οποίο απαιτούσε την αποεπένδυση της TikTok από τη μητρική κινεζική εταιρεία ByteDance στην αμερικανική αγορά.

Μετά τη συμφωνία, η ByteDance διατηρεί μειοψηφικό ποσοστό 19,9%. Από 15% κατέχουν η Oracle, η επενδυτική εταιρεία Silver Lake και η MGX με έδρα το Άμπου Ντάμπι, ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά έχουν κατανεμηθεί σε άλλα επενδυτικά σχήματα.

Η εμπλοκή της Oracle προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, με τον γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς να εκφράζει ανησυχίες για πιθανή διαπλοκή, λόγω της παρουσίας του συνιδρυτή και τεχνικού διευθυντή της Oracle, Λάρι Έλισον.

Οι καταγγελίες περί λογοκρισίας και το «φάντασμα» του ‘Επστιν

Το σημείο ανάφλεξης ήρθε όταν ανακοινώθηκε ότι η Oracle θα «επαναεκπαιδεύσει, δοκιμάσει και αναβαθμίσει» τον αλγόριθμο προτάσεων περιεχομένου, χρησιμοποιώντας δεδομένα Αμερικανών χρηστών. Στα κοινωνικά δίκτυα κυριάρχησε η υποψία ότι η πλατφόρμα θα μπορούσε να προωθεί περιεχόμενο φιλικό προς την πολιτική ατζέντα του Τραμπ ή να υποβαθμίζει κριτικές φωνές.

Στις 25 Ιανουαρίου, χρήστες υποστήριξαν ότι αναρτήσεις επικριτικές προς επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) καταστέλλονταν, ενώ υπήρξαν αναφορές ότι η λέξη «’Επστιν» προκαλούσε σφάλμα στην αποστολή μηνυμάτων.

Το αμερικανικό δίκτυο CNBC επιβεβαίωσε πως πράγματι εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος σε ορισμένες περιπτώσεις όταν χρησιμοποιούνταν η λέξη «’Επστιν», χωρίς όμως να μπορεί να τεκμηριώσει ευρύτερη πολιτική λογοκρισία. Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας δήλωσε ότι η πλατφόρμα δεν απαγορεύει τη χρήση του ονόματος και ότι διερευνάται το τεχνικό ζήτημα.

Αιτήματα σχολιασμού προς τον Λευκό Οίκο και την εταιρεία δεν έλαβαν απάντηση έως τη δημοσίευση των σχετικών ρεπορτάζ.

Διαγραφές ή… επανεγκαταστάσεις;

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση των απεγκαταστάσεων. Παρότι οι διαγραφές αυξήθηκαν απότομα, την ίδια ημέρα σημειώθηκε άνοδος άνω του 70% στις επανεγκαταστάσεις της εφαρμογής από τους ίδιους χρήστες. Ο αναλυτής Abraham Yousef της Sensor Tower εκτιμά ότι πολλοί χρήστες πιθανόν διέγραψαν προσωρινά την εφαρμογή για λόγους τεχνικής αντιμετώπισης προβλημάτων.

Το μοτίβο αυτό υποδηλώνει περισσότερο παροδική δυσλειτουργία παρά οργανωμένο και διαρκές μποϊκοτάζ.

Οι εναλλακτικές πλατφόρμες και η σύντομη άνθηση

Την ίδια περίοδο, εφαρμογές που προωθήθηκαν ως «εναλλακτικές» του TikTok γνώρισαν προσωρινή εκτίναξη. Η UpScrolled, που διαφημίζει αλγόριθμο χωρίς αυτοματοποιημένα φίλτρα τύπου shadow banning, κατέγραψε άνοδο νέων λήψεων κατά περίπου 770%, ξεπερνώντας τις 955.000 εγκαταστάσεις την εβδομάδα 26 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, την επόμενη εβδομάδα οι νέες λήψεις μειώθηκαν κατά 80%, περιοριζόμενες περίπου στις 191.000. Την ίδια στιγμή, το TikTok κατέγραφε 870.000 λήψεις εκείνη την εβδομάδα και περίπου 800.000 την επόμενη.

Ανάλογη πορεία ακολούθησαν και άλλες πλατφόρμες, όπως η Skylight Social και η Red Note, οι οποίες είδαν τις λήψεις τους να υποχωρούν κατά 96% και 33% αντίστοιχα σε εβδομαδιαία βάση.

Αλλαγές στους όρους χρήσης και νέες δυνατότητες

Παρότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για πολιτική χειραγώγηση του αλγορίθμου, νομικοί επισημαίνουν ότι οι νέοι όροι χρήσης περιλαμβάνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η δυνατότητα συλλογής ακριβών δεδομένων τοποθεσίας από ενεργοποιημένες συσκευές, η καταγραφή αλληλεπιδράσεων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης εντός της εφαρμογής και η ρητή ενσωμάτωση με διαφημιστικά δίκτυα.

Τεχνικά, όπως επισημαίνεται, είναι εφικτό να ενισχυθεί ή να περιοριστεί η απήχηση συγκεκριμένων τύπων περιεχομένου μέσω προσαρμογών στον αλγόριθμο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί απτό στοιχείο ότι αυτό έχει συμβεί.

Το μάθημα της εμπιστοσύνης

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η νέα εταιρική δομή δίνει στους Αμερικανούς μετόχους μεγαλύτερο έλεγχο στο περιεχόμενο που προβάλλεται στις ΗΠΑ. Αυτό αποτελεί ταυτόχρονα ευκαιρία και ρίσκο. Αν η εποπτεία εκληφθεί ως πολιτικά μεροληπτική ή αν η παραπληροφόρηση δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, η πλατφόρμα ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με αντιδράσεις τόσο από χρήστες όσο και από διαφημιζόμενους.

Η εμπειρία της μετεξέλιξης του Twitter σε X έχει δείξει πόσο γρήγορα μπορεί να διαβρωθεί η εμπιστοσύνη του κοινού.

Προς το παρόν, όμως, η οργή των πρώτων εβδομάδων φαίνεται να έχει καταλαγιάσει. Όπως σημειώνουν ειδικοί της αγοράς, όταν το προϊόν λειτουργεί ικανοποιητικά, οι χρήστες σπάνια εγκαταλείπουν μαζικά μια πλατφόρμα αποκλειστικά και μόνο λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας.

Πολύ κακό για το τίποτα;

Η υπόθεση TikTok στις ΗΠΑ αποδεικνύει πόσο γρήγορα μπορεί να διαμορφωθεί ένα αφήγημα κρίσης — και πόσο δύσκολα επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα. Οι τεχνικές δυσλειτουργίες, οι πολιτικές υποψίες και οι διαδικτυακές εκστρατείες δυσαρέσκειας δεν μεταφράστηκαν σε ουσιαστική μετατόπιση της συμπεριφοράς των χρηστών.

Η πλατφόρμα παραμένει σταθερή, οι χρόνοι χρήσης υψηλοί και οι λήψεις ανθεκτικές. Το αν αυτή η ισορροπία θα διατηρηθεί μακροπρόθεσμα θα εξαρτηθεί λιγότερο από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και περισσότερο από την εμπειρία που προσφέρει καθημερινά στους εκατομμύρια Αμερικανούς χρήστες της.

