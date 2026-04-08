TikTok: Νέα επένδυση 1 δισ. ευρώ για δεύτερο data center στη Φινλανδία

Τα δεδομένα έχουν μετατραπεί στο πιο πολύτιμο «νόμισμα» της ψηφιακής εποχής και οι μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες επενδύουν όλο και πιο επιθετικά στην ασφάλεια και την αποθήκευσή τους.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυστηρότερων κανονισμών και αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, το TikTok προχωρά σε μια νέα στρατηγική κίνηση που ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του στην Ευρώπη.

Νέα επένδυση-μαμούθ του TikTok στη Φινλανδία

To TikTok σχεδιάζει να επενδύσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την κατασκευή δεύτερου κέντρου δεδομένων στη Φινλανδία, μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο από την προηγούμενη αντίστοιχη ανακοίνωση. Το νέο έργο θα υλοποιηθεί στην πόλη Λάχτι, στη νότια Φινλανδία, με αρχική ισχύ 50 μεγαβάτ και δυνατότητα επέκτασης έως τα 128 MW.

Η επένδυση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της εταιρείας για ενίσχυση της «ευρωπαϊκής κυριαρχίας δεδομένων», ένα πρόγραμμα ύψους 12 δισ. ευρώ που στοχεύει στην προστασία των δεδομένων περισσότερων από 200 εκατομμύρια Ευρωπαίων χρηστών, αναφέρει το Reuters στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του.

Οι πιέσεις και το γεωπολιτικό υπόβαθρο

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο που η μητρική εταιρεία του TikTok, ByteDance, κατάφερε να αποφύγει την επιβολή απαγόρευσης στις ΗΠΑ, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια δεδομένων.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αυξάνουν την πίεση προς τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, απαιτώντας ισχυρότερα μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα για τους ανήλικους χρήστες.

Οι αντιδράσεις και οι ανησυχίες στη Φινλανδία

Παρά το επενδυτικό ενδιαφέρον, η παρουσία του TikTok στη Φινλανδία δεν έχει περάσει χωρίς αντιδράσεις. Οι πολιτικοί έχουν εκφράσει ανησυχίες για ζητήματα ασφάλειας και διαφάνειας, ειδικά μετά την αποκάλυψη των σχεδίων για το πρώτο data center στη χώρα.

Ο πρώην υπουργός Οικονομίας, Βίλε Ρίντμαν, είχε ζητήσει επανεξέταση του έργου, τονίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιολόγηση πιθανών κινδύνων.

Γιατί η Φινλανδία προσελκύει τεχνολογικούς κολοσσούς

Η Φινλανδία εξελίσσεται σε κόμβο για data centers, προσελκύοντας εταιρείες όπως η Microsoft και η Google.

Το χαμηλό ενεργειακό κόστος, η χρήση «πράσινης» ενέργειας, το ψυχρό κλίμα και το σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο καθιστούν τη χώρα ιδανική επιλογή.

Το πρώτο data center του TikTok στην πόλη Κουόβολα αναμένεται να λειτουργήσει έως το τέλος του έτους, ενώ το δεύτερο στη Λάχτι προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως το 2027. Οι τοπικές αρχές υποδέχθηκαν θετικά την επένδυση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.