Ιορδανία: Δύο νεκροί νεκροί στρατιώτες των ΗΠΑ από πλήγμα του Ιράν σε βάση – Ένας αγνοείται

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¨Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε τις πρώτες ανθρώπινες απώλειες μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών με το Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), την Παρασκευή 17 Ιουλίου, δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί στην Ιορδανία σκοτώθηκαν «εν μέσω μάχης».

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), οι Αμερικανοί και οι συμμαχικές δυνάμεις «αμύνονταν ενάντια στις ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη». Αναφέρει επίσης ότι ένας ακόμη στρατιωτικός αγνοείται επί του παρόντος.

CENTCOM Statement on Recently Fallen, Missing U.S. Service Members TAMPA, Fla. — On July 17, two U.S. service members in Jordan were killed in action as U.S. Central Command (CENTCOM) and partner forces defended against Iranian ballistic missile and drone attacks. Additionally,… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

Τέσσερις τραυματίες

Το Πεντάγωνο αναφέρει επιπλέον ότι τέσσερις Αμερικανοί στρατιωτικοί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Έκτοτε έχουν λάβει εξιτήριο. Άλλο προσωπικό που αξιολογήθηκε για ελαφρά τραύματα επέστρεψε στο καθήκον.

Η CENTCOM αναφέρει επίσης ότι δεν θα δώσει τα στοιχεία των νεκρών στρατιωτικών.

«Από σεβασμό προς τις οικογένειες, η CENTCOM θα παρακρατήσει πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ταυτοτήτων των πεσόντων πολεμιστών, μέχρι 24 ώρες μετά την ενημέρωση των πλησιέστερων συγγενών».

Κλιμάκωση των επιχειρήσεων

Τα τελευταία 24ωρα, αυξάνονται τα πλήγματα των ΗΠΑ σε μη στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν. Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο. Παράλληλα, οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν απειλές για πλήρη κλιμάκωση του πολέμου.

Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι πρόσφατες αμερικανικές επιδρομές έχουν προκαλέσει δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, ενώ την Παρασκευή αναφέρθηκαν νέες απώλειες. Την ίδια ημέρα, ο αμερικανικός στρατός αναγνώρισε επίσης ότι αυξήθηκε ο αριθμός των τραυματισμένων στρατιωτικών του.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, τουλάχιστον 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 400 τραυματίστηκαν στις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις. Μεταξύ αυτών είναι οκτώ άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από πλήγμα σε γέφυρα την Παρασκευή.

Το Ιράν εξαπέλυσε το Σάββατο και άλλες επιθέσεις εναντίον συμμάχων της Ουάσιγκτον στον Κόλπο και κατά της Ιορδανίας, έπειτα από πλήγματα των ΗΠΑ για έβδομη νύχτα στη σειρά σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους.

Το Κουβέιτ τέθηκε στο στόχαστρο συνεχών επιθέσεων και επλήγη εργοστάσιο αφαλάτωσης, ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο της χώρας ανέστειλε τη λειτουργία του λόγω επαναλαμβανόμενων απειλών με πυραύλους drones.