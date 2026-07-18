 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "War and Conflicts"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(20) "Human-made Disasters"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Violence"
}

Χώρες του Κόλπου: Χαρακτηρίζουν ως εγκλήματα πολέμου τις επιθέσεις του Ιράν σε πολιτικές υποδομές

Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα και άλλες επιθέσεις εναντίον συμμάχων της Ουάσινγκτον στον Κόλπο και της Ιορδανίας, έπειτα από πλήγματα των ΗΠΑ για έβδομη νύχτα στη σειρά σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους

Κόσμος 18.07.2026, 18:54
Σχολιάστε
Χώρες του Κόλπου: Χαρακτηρίζουν ως εγκλήματα πολέμου τις επιθέσεις του Ιράν σε πολιτικές υποδομές
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (CCG) καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον πολιτικών υποδομών στο Μπαχρέιν, στην Ιορδανία και στο Κουβέιτ, χαρακτηρίζοντάς τες «εγκλήματα πολέμου».

«Οι ενέργειες του Ιράν συνιστούν εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση, σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και εγκλήματα πολέμου (…) λαμβάνοντας υπόψη τη σκόπιμη στοχοθέτηση πολιτικών υποδομών και εγκαταστάσεων», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Τζάσεμ Μοχάμεντ Αλ Μπουντάιουι.

Το Ιράν εξαπέλυσε το Σάββατο και άλλες επιθέσεις εναντίον συμμάχων της Ουάσινγκτον στον Κόλπο και κατά της Ιορδανίας, έπειτα από πλήγματα των ΗΠΑ για έβδομη νύχτα στη σειρά σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, κλιμακώνοντας τον πόλεμο μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Στο στόχαστρο επιθέσεων υποδομές του Κουβέιτ

Το Κουβέιτ τέθηκε στο στόχαστρο συνεχών επιθέσεων και επλήγη εργοστάσιο αφαλάτωσης, ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο της χώρας ανέστειλε τη λειτουργία του λόγω επαναλαμβανόμενων απειλών με πυραύλους drones.

Το σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε ότι έπληξε κέντρο υποστήριξης των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Καμπ Αριφτζάν και κατέστρεψε εγκατάσταση ραντάρ στην Αεροπορική Βάση Άλι Σάλεμ. Η Kuwait Petroleum Corporation δήλωσε αργότερα ότι μία από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της επλήγη σε «επαναλαμβανόμενες ιρανικές επιθέσεις», προκαλώντας σημαντικές ζημιές και τραυματισμούς, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ δήλωσαν ότι αναχαίτισαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones νωρίς το πρωί του Σαββάτου, προσθέτοντας πως πυροσβέστες και εργαζόμενοι στον πετρελαϊκό τομέα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα επιθέσεων.

Το Ιράν απαντούσε σε επιθέσεις των ΗΠΑ σε γέφυρες, ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές.

«Εφόσον δεν υπάρχει κάποιος διεθνής θεσμός για να εμποδίσει τη βαναυσότητα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, δεν έχουμε άλλο δρόμο μπροστά μας από την προσταγή του Κορανίου: ‘Σε όποιον σας επιτίθεται, επιτεθείτε με τον ίδιο τρόπο’», ανέφεραν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Φρουροί, προειδοποιώντας τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή να αναμένουν και άλλα πλήγματα.

Το υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 500 τραυματίστηκαν από πλήγματα των ΗΠΑ τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ILNA.

Επιθέσεις του Ιράν κατά Μπαχρέιν και Σ. Αραβίας

Οι Φρουροί έθεσαν στο στόχαστρο εγκατάσταση στο Μπαχρέιν, όπου συγκεντρώνονται  αεροσκάφη μάχης των ΗΠΑ στην Αεροπορική Βάση «Σεΐχης Ίσα» και κέντρο δεδομένων των υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Ανέφεραν επίσης ότι κατέστρεψαν τουλάχιστον δύο μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ και άλλα τρία αεροσκάφη στη διάρκεια επίθεσης με πυραύλους και drones στην αμερικανική βάση στην Αλ Αζράκ, στην Ιορδανία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις και στη Σαουδική Αραβία για πρώτη φορά σε περίπου τρεις μήνες, προκαλώντας συναγερμούς έγκαιρης προειδοποίησης στην Αλ Χαρτζ, ανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ, και στη Γιάνμπου στις ακτές της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία επίθεση είχε στόχο την Αεροπορική Βάση Πρίγκιπας Σουλτάν στην Αλ Χαρτζ, η οποία φιλοξενεί δυνάμεις των ΗΠΑ.

Σαουδαραβικά ΜΜΕ δεν εξήγησαν τι προκάλεσε τους συναγερμούς. Οι Φρουροί δεν έκαναν καμία αναφορά σχετικά με επίθεση στη Σαουδική Αραβία.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ιορδανία: Δύο νεκροί νεκροί στρατιώτες των ΗΠΑ από πλήγμα του Ιράν σε βάση – Ένας αγνοείται
Κόσμος

Ιορδανία: Δύο νεκροί νεκροί στρατιώτες των ΗΠΑ από πλήγμα του Ιράν σε βάση – Ένας αγνοείται
Abbot: Ερευνά δυο περιστατικά κυβερνοασφάλειας
World

Δύο περιστατικά κυβερνοασφάλειας ερευνά η Abbot
Trump Stirs China Tensions With Claims That It Meddled in U.S. Elections
English Edition

Trump Stirs China Tensions With Claims That It Meddled in U.S. Elections
Πώς ο τουρισμός «φουντώνει» την ακρίβεια
Economy

Πώς ο τουρισμός «φουντώνει» την ακρίβεια
Βρετανία: Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατακτούν την αγγλική αγορά
World

«Εισβολή» κινεζικών αυτοκινήτων στη Βρετανία
Brazil courts confront AI prompt injection attempts by lawyers
English Edition

Brazil courts confront AI prompt injection attempts by lawyers

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Άνθρακα: Η Κομισιόν δίνει περισσότερο χρόνο και χρήμα στη βιομηχανία για την πράσινη μετάβαση
Green

Η Ευρώπη χαλαρώνει τον κλοιό του άνθρακα για τη βιομηχανία

Η ΕΕ δίνει περισσότερο χρόνο προσαρμογής στις επιχειρήσεις, κινητοποιεί 100 δισ. ευρώ για την απανθρακοποίησή τους - Στόχος η εξοικονόμηση 260 δισ. ευρώ ετησίως από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων - Ο ρόλος της Ελλάδας

Μάχη Τράτσα
Τιμολόγια ρεύματος: Στα πράσινα η πλειονότητα – Ανεβαίνουν τα μπλε και έρχονται τα νέα γαλάζια
Ηλεκτρισμός

Ρεύμα: Τα μπλε τιμολόγια κερδίζουν έδαφος – Έρχονται τα γαλάζια

Το μερίδιο που έχουν τα μπλε τιμολόγια ρεύματος έχει αυξηθεί από περίπου 23% στις αρχές του 2025 σε σχεδόν 31% σήμερα

Αθανασία Ακρίβου
Αθλητικά: Μεγάλη η αγορά του 1 δισ., λιγότεροι οι παίκτες στην Ελλάδα
Business

Αθλητικά είδη: Οι μεγάλοι παίκτες ξαναμοιράζουν την πίτα του 1 δισ.

Από τους πολλούς παίκτες στα αθλητικά, η ελληνική αγορά μετρά πλέον τρεις μεγάλους: JD|Cosmos, Zakcret και Intersport

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Καύσιμα: Μικρό ψαλίδι στις αυξήσεις του αργού από τις μειώσεις των διυλιστηρίων
Πετρέλαιο

Ατμός... οι εκπτώσεις στα καύσιμα - Η άνιση μάχη με το Platts

Τα διυλιστήρια ρίχνουν τις τιμές χονδρικής στα καύσιμα - Μεγαλύτερες οι αυξήσεις του Platts ροκανίζουν τις μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Χρήστος Κολώνας
Κρουαζιέρα: Η δυναμική της Ελλάδας, η Σαντορίνη και τα νέα τέλη
Τουρισμός

Τι χρειάζεται η ελληνική κρουζιέρα - Τα νέα τέλη και η Σαντορίνη

Η φετινή θετική πορεία για την κρουζιέρα, η ενισχυμένη θέση της Μεσογείου, οι επιπτώσεις από τις αλλαγές στη Σαντορίνη και η ανάγκη σύνδεσης των νέων τελών με επενδύσεις στα λιμάνια

Λάμπρος Καραγεώργος
Οι 10 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα στον κόσμο [γράφημα]
World

Οι 10 εταιρείες με το μεγαλύτερο ταμείο... στον κόσμο [γράφημα]

Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν απλώς ένδειξη οικονομικής ισχύος, αλλά προσφέρουν στρατηγική ευελιξία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελληνική οικονομία: Πόσο επηρεάζεται από τη νέα κλιμάκωση στο Ορμούζ
Economy

Πόσο επηρεάζει το Ορμούζ την ελληνική οικονομία [πίνακες]

Το ΙΟΒΕ καταγράφει ήδη σημαντικές μεταβολές στις ελληνικές εισαγωγές ενέργειας και προειδοποιεί ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Ελαιόλαδο: Η ελιά απέναντι στην κλιματική κρίση – Απώλειες και αβεβαιότητα [πίνακες]
AGRO

Έκθεση - καμπανάκι: Τι απειλεί το ελαιόλαδο [πίνακες]

Η ξηρασία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιέζουν το ελαιόλαδο – Τι αποκαλύπτει παγκόσμια έκθεση από 158 χώρες για την ελαιοκαλλιέργεια

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από Κόσμος
Ιορδανία: Δύο νεκροί νεκροί στρατιώτες των ΗΠΑ από πλήγμα του Ιράν σε βάση – Ένας αγνοείται
Κόσμος

Ιορδανία: Δύο νεκροί νεκροί στρατιώτες των ΗΠΑ από πλήγμα του Ιράν σε βάση – Ένας αγνοείται

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι δύο Αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή του έπειτα από πλήγμα των δυνάμεων του Ιράν σε στρατιωτική βάση στην Ιορδανία. Ένας ακόμη αγνοείται, τέσσερις τραυματίστηκαν.

Ιράν: Υπάρχει ενδεχόμενο πραξικοπήματος;
Κόσμος

Ιράν: Υπάρχει ενδεχόμενο πραξικοπήματος;

Οι σκληροπυρηνικοί του Ιράν πιστεύουν ότι οι ηγέτες της χώρας – εκείνοι που διαπραγματεύτηκαν και υπέγραψαν τη συμφωνία με τις ΗΠΑ – επιχειρούν ένα «βελούδινο πραξικόπημα» κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Ζελένσκι: Εξετάζει την απόλυση του αρχηγού του στρατού λόγω διαδηλώσεων
Κόσμος

Ζελένσκι: Εξετάζει την απόλυση του αρχηγού του στρατού λόγω διαδηλώσεων

Οι διαδηλώσεις των πολιτών στην Ουκρανία μετά την απομάκρυνση του υπουργού Άμυνας αυξάνουν την πίεση στον Ζελένσκι. Μελετά την απόλυση του αρχηγού του στρατού, ο οποίος είχε συγκρουστεί με τον υπουργό Άμυνας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Πελέ: Για πρώτη φορά διαθέσιμο το μυθικό «χαμένο» γκολ του 1959 – Ο ρόλος της AI στην ανασύνθεση
Κόσμος

Το «χαμένο» γκολ του Πελέ διαθέσιμο μέσω AI

Εξήντα πέντε χρόνια μετά, το τμήμα Google DeepMind, «ζωντάνεψε» το περίφημο «Gol da Rua Javari» του Πελέ

Λίβανος: Στην Ουάσινγκτον ο πρόεδρος Αούν – Θα συναντηθεί με Τραμπ
Κόσμος

Λίβανος: Στην Ουάσινγκτον ο πρόεδρος Αούν – Θα συναντηθεί με Τραμπ

Ο Ζοζέφ Αούν θα συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους για να συζητήσουν την κατάσταση στον Λίβανο και τρόπους να εδραιωθεί η κατάπαυση πυρός

Ρωσία: Επτά νεκροί και 24 τραυματίες μετά από επίθεση ουκρανικών drones
Κόσμος

Ρωσία: Επτά νεκροί και 24 τραυματίες μετά από επίθεση ουκρανικών drones

«Επτά εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας σκοτώθηκαν όταν εχθρικά drones έπληξαν κέντρο εφοδιαστικής της Wildberries», ρωσικού κολοσσού στον συγκεκριμένο κλάδο, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Γεβγκένι Περβίσοφ

Τραμπ: Απειλεί με επιπλέον δασμούς τον Καναδά για την μόλυνση του αέρα λόγω των πυρκαγιών
Κόσμος

Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς

«Οι ΗΠΑ βρίσκονται αχρείαστα αντιμέτωπες με εισβολή αέρα βρομερού», ισχυρίζεται ο Τραμπ, αναφερόμενος στις πυρκαγιές στον Καναδά, τον οποίο απειλεί με νέους δασμούς για το «κόστος αυτής της μόλυνσης».

Latest News
Ιορδανία: Δύο νεκροί νεκροί στρατιώτες των ΗΠΑ από πλήγμα του Ιράν σε βάση – Ένας αγνοείται
Κόσμος

Ιορδανία: Δύο νεκροί νεκροί στρατιώτες των ΗΠΑ από πλήγμα του Ιράν σε βάση – Ένας αγνοείται

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι δύο Αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή του έπειτα από πλήγμα των δυνάμεων του Ιράν σε στρατιωτική βάση στην Ιορδανία. Ένας ακόμη αγνοείται, τέσσερις τραυματίστηκαν.

Abbot: Ερευνά δυο περιστατικά κυβερνοασφάλειας
World

Δύο περιστατικά κυβερνοασφάλειας ερευνά η Abbot

Η Abbot δεν είναι η μοναδική - Πληθαίνουν τα περιστατικά επιθέσεων σε εταιρειες του τομέα υγείας

Trump Stirs China Tensions With Claims That It Meddled in U.S. Elections
English Edition

Trump Stirs China Tensions With Claims That It Meddled in U.S. Elections

Allegations about 2020 vote threaten to erode an uneasy detente between the two superpowers

Πώς ο τουρισμός «φουντώνει» την ακρίβεια
Economy

Πώς ο τουρισμός «φουντώνει» την ακρίβεια

Ο τουρισμός συμβάλλει στην ελληνική οικονομία, αλλά αποτελεί και δομικό παράγοντα των πληθωριστικών πιέσεων. Έρευνα της ΤτΕ εξηγεί πώς οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες «φουσκώνουν» τον εναρμονισμένο ΔτΚ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Βρετανία: Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατακτούν την αγγλική αγορά
World

«Εισβολή» κινεζικών αυτοκινήτων στη Βρετανία

Οι πωλήσεις οχημάτων κινεζικής κατασκευής σημειώνουν ραγδαία άνοδο στη Μεγάλη Βρετανία

Brazil courts confront AI prompt injection attempts by lawyers
English Edition

Brazil courts confront AI prompt injection attempts by lawyers

Hidden text in legal filings was designed to trick court AI systems into rubber-stamping cases, exposing a new digital fraud risk

Νότια Κορέα: Μια εταιρεία βάζει σε δοκιμασία τις σχέσεις με τις ΗΠΑ
World

Σε κόντρα ΗΠΑ - Νοτια Κορέα για τα...δεδομένα μιας εταιρείας

Αφετηρία της «διένεξης», η απόφαση της Νότιας Κορέας να επιβάλει πρόστιμο στην εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Coupang λόγω διαρροής δεδομένων

Μουντιάλ: Οι οικονομικοί νικητές και ηττημένοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Επικαιρότητα

Οι νικητές και οι χαμένοι σε... χρήμα του Μουντιάλ

Τα ποσά που κερδίζει η FIFA από τα Μουντιάλ, και ειδικά το φετινό, είναι αστρονομικά

Δημήτρης Σταμούλης
Χώρες του Κόλπου: Χαρακτηρίζουν ως εγκλήματα πολέμου τις επιθέσεις του Ιράν σε πολιτικές υποδομές
Κόσμος

Χώρες του Κόλπου: Χαρακτηρίζουν ως εγκλήματα πολέμου τις επιθέσεις του Ιράν σε πολιτικές υποδομές

Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα και άλλες επιθέσεις εναντίον συμμάχων της Ουάσινγκτον στον Κόλπο και της Ιορδανίας, έπειτα από πλήγματα των ΗΠΑ για έβδομη νύχτα στη σειρά σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους

SpaceX: Ισχυρές πιέσεις στη μετοχή μετά την ιστορική IPO
Τεχνολογία

Ισχυρές πιέσεις στη SpaceX μετά την ιστορική IPO

Οι μετοχές της SpaceX υποχώρησαν κάτω από την τιμή εισαγωγής, τα hedge funds ενισχύουν τις θέσεις short, ενώ πιέσεις δέχονται και τα ομόλογα της εταιρείας

Chanel: «Ψαλίδι» στις σχέσεις της με υπεργολάβο στην Ιταλία
World

Chanel: «Ψαλίδι» στις σχέσεις της με υπεργολάβο στην Ιταλία

Ερευνες για εκμετάλευση Κινέζων εργατών πραγματοποίησαν οι ιταλικές αρχές σε δέκα πολυτελείς οίκους μόδας, μεταξύ των οποίων οι γαλλικές Chanel και Moncler

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Κατασχέσεις: Πώς θα προστατευτούν οι καταθέσεις
Tax

Πώς θα προστατευτούν οι καταθέσεις από τις κατασχέσεις

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν πάνω από 1,5 εκατ. οφειλέτες, κάτι που αφορά και τις καταθέσεις

Ιράν: Υπάρχει ενδεχόμενο πραξικοπήματος;
Κόσμος

Ιράν: Υπάρχει ενδεχόμενο πραξικοπήματος;

Οι σκληροπυρηνικοί του Ιράν πιστεύουν ότι οι ηγέτες της χώρας – εκείνοι που διαπραγματεύτηκαν και υπέγραψαν τη συμφωνία με τις ΗΠΑ – επιχειρούν ένα «βελούδινο πραξικόπημα» κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Ιράκ: Συμφωνίες 60 δισ. δολ. με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες
World

Συμφωνίες 60 δισ. δολ. του Ιράκ με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες

Η Chevron, ενδιαφέρεται για την κατασκευή ένος αγωγού που θα αποφύγει τα Στενά του Ορμούζ και θα δημιουργήσει μια άλλη διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου από το Ιράκ

Ζελένσκι: Εξετάζει την απόλυση του αρχηγού του στρατού λόγω διαδηλώσεων
Κόσμος

Ζελένσκι: Εξετάζει την απόλυση του αρχηγού του στρατού λόγω διαδηλώσεων

Οι διαδηλώσεις των πολιτών στην Ουκρανία μετά την απομάκρυνση του υπουργού Άμυνας αυξάνουν την πίεση στον Ζελένσκι. Μελετά την απόλυση του αρχηγού του στρατού, ο οποίος είχε συγκρουστεί με τον υπουργό Άμυνας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Telecom Italia: Υποστηρίζει την προσφορά εξαγοράς της Poste Italiane
World

Πρόταση 13 δισ. ευρώ της Poste Italiane για την εξαγορά της Telecom Italia

Η πρόταση των ιταλικών ταχυδρομείων έγινε δεκτή απο το διοικητικο συμβούλιο της Telecom Italia

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies