Κρουαζιέρα: Η δυναμική της Ελλάδας, η Σαντορίνη και τα νέα τέλη

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Με θετικό πρόσημο εξελίσσεται η φετινή περίοδος για την κρουαζιέρα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο κλάδος στον ευρύτερο χώρο του θαλάσσιου τουρισμού. Η ζήτηση παραμένει ενεργή, το ενδιαφέρον για τη Μεσόγειο είναι ισχυρό και η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να διεκδικήσει ακόμη πιο κεντρικό ρόλο στον διεθνή σχεδιασμό των εταιρειών.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει στον ΟΤ, ο καπετάνιος Γιώργος Κουμπενάς, πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας και ανώτατος διευθυντής Επιχειρήσεων της Celestyal, η ισχυρή ζήτηση δεν αρκεί από μόνη της. Για να μετατραπεί σε σταθερή και μακροχρόνια αξία για τους ελληνικούς προορισμούς, απαιτούνται προβλεψιμότητα, επαρκείς υποδομές, καθαροί κανόνες και σεβασμός στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται διεθνώς τα δρομολόγια των κρουαζιερόπλοιων.

«Η φετινή σεζόν εξελίσσεται με θετικό πρόσημο και επιβεβαιώνει ότι η κρουαζιέρα παραμένει ένα από τα πιο δυναμικά πεδία του θαλάσσιου τουρισμού», σημειώνει. Η σημασία του κλάδου, όπως εξηγεί, δεν περιορίζεται μόνο στους ώριμους και διεθνώς αναγνωρίσιμους προορισμούς, αλλά επεκτείνεται και σε μικρότερα λιμάνια και περιοχές που μπορούν να αποκτήσουν μια πιο σταθερή θέση στον διεθνή τουριστικό χάρτη.

Η κρουαζιέρα μπορεί να ανοίξει νέες τουριστικές διαδρομές, να ενισχύσει τη συνδεσιμότητα και να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για προορισμούς που επενδύουν στην οργάνωση, στην εμπειρία του επισκέπτη και στη συνεργασία με την τοπική οικονομία. Πρόκειται, όμως, για ένα σύνθετο επιχειρησιακό μοντέλο, το οποίο απαιτεί πολυετή προγραμματισμό, συνέπεια, ασφάλεια, περιβαλλοντική συμμόρφωση και λιμενική επάρκεια.

«Η Ελλάδα έχει ισχυρά πλεονεκτήματα. Το επόμενο βήμα είναι να τα υποστηρίξει με σταθερή στρατηγική και με αποφάσεις που λαμβάνουν υπόψη τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί διεθνώς ο κλάδος», τονίζει ο κ. Κουμπενάς.

Η κρουαζιέρα και η νέα δυναμική της Μεσογείου

Η γεωπολιτική αστάθεια και οι ανακατατάξεις στον παγκόσμιο τουριστικό και ναυτιλιακό χάρτη ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη σημασία της Μεσογείου. Σε περιόδους αβεβαιότητας, οι εταιρείες κρουαζιέρας αναζητούν περιοχές που προσφέρουν ασφάλεια, αξιόπιστες υποδομές και καθαρό θεσμικό πλαίσιο.

Η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι θα λειτουργήσει ως προορισμός που κατανοεί τον μακροχρόνιο προγραμματισμό της κρουαζιέρας. Τα δρομολόγια δεν καταρτίζονται λίγες εβδομάδες ή μήνες πριν από την πραγματοποίησή τους. Χτίζονται σε βάθος χρόνου, με βάση την πρόσβαση, τη διαχείριση των επιβατικών ροών, το συνολικό κόστος, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τη συνεργασία με τις τοπικές και λιμενικές αρχές και την εικόνα που έχει ένας προορισμός στη διεθνή αγορά.

«Όσο πιο καθαρό και σταθερό είναι το πλαίσιο, τόσο πιο βαθιά εντάσσεται ένας προορισμός στον σχεδιασμό των εταιρειών», υπογραμμίζει. Η γεωπολιτική συγκυρία μπορεί να δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες, αυτές όμως χρειάζονται σοβαρή προετοιμασία, ώστε να μην παραμείνουν πρόσκαιρες αλλά να μετατραπούν σε μόνιμη παρουσία στον χάρτη της παγκόσμιας κρουαζιέρας.

Από τη διαχείριση της άφιξης στη διαχείριση της αξίας

Για τον κ. Κουμπενά, το κρίσιμο ζητούμενο για τους ελληνικούς προορισμούς είναι η μετάβαση από την απλή διαχείριση της άφιξης των επιβατών στη διαχείριση της αξίας που παράγει η κρουαζιέρα.

Η παρουσία ενός πλοίου και χιλιάδων επισκεπτών δεν συνεπάγεται αυτομάτως, εξηγεί, τη μέγιστη δυνατή οικονομική απόδοση. Το πραγματικό όφελος εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο οι επισκέπτες συνδέονται με την τοπική οικονομία. Χρειάζονται οργανωμένες και αξιόπιστες μεταφορές, ποιοτικές εκδρομές, συνεργασία με την εστίαση, τα καταστήματα, τους παραγωγούς τοπικών προϊόντων, τον πολιτισμό και τις ιδιαίτερες εμπειρίες κάθε τόπου, τονίζει ο κ. Κουμπενάς.

Ένας καλά οργανωμένος προορισμός μπορεί σταδιακά να εξελιχθεί σε σταθερό κόμβο, να ενταχθεί σε περισσότερα προγράμματα και, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και συνδέσεις, να διεκδικήσει ρόλο λιμένα επιβίβασης και αποβίβασης, δηλαδή homeporting.

Σε αυτή την περίπτωση, η κλίμακα της οικονομικής αξίας αλλάζει σημαντικά, σύμφωνα με τον ίδιο. Το όφελος δεν περιορίζεται στην ολιγόωρη παραμονή των επισκεπτών, αλλά επεκτείνεται στις αεροπορικές συνδέσεις, στις ξενοδοχειακές διανυκτερεύσεις, στις μεταφορές, στην τροφοδοσία των πλοίων, στις τεχνικές υπηρεσίες και στις νέες θέσεις εργασίας.

«Η ώριμη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε δεν είναι απλώς πόση κίνηση μπορεί να δεχθεί ένας προορισμός, αλλά ποια θέση μπορεί να αποκτήσει στην αλυσίδα αξίας της κρουαζιέρας», επισημαίνει.

Η Σαντορίνη και η ανάγκη χρόνου προσαρμογής

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων στις πρόσφατες εξελίξεις στη Σαντορίνη. Πρόκειται για έναν προορισμό παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, με ιδιαίτερη βαρύτητα για τη συνολική εικόνα της ελληνικής κρουαζιέρας, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον προσεκτικό χειρισμό κάθε αλλαγής στο πλαίσιο λειτουργίας.

Ο κλάδος αναγνωρίζει πλήρως την ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των επισκεπτών και βελτίωσης της καθημερινότητας τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Κουμπενά, οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε τεχνική τεκμηρίωση, ουσιαστικό θεσμικό διάλογο και επαρκή χρόνο προσαρμογής.

Οι αιφνίδιες αλλαγές επηρεάζουν τον διεθνή προγραμματισμό των εταιρειών, οι οποίες έχουν ήδη δεσμευτεί απέναντι σε επιβάτες, πληρώματα, αεροπορικές εταιρείες, παρόχους εκδρομών και συνεργάτες. Η αποχώρηση ή η αναθεώρηση της παρουσίας ορισμένων εταιρειών από τη Σαντορίνη δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο νησί. Μπορεί να επηρεάσει και άλλα ελληνικά λιμάνια που συμμετέχουν στα ίδια δρομολόγια, αλλά και τη συνολική εικόνα της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου προορισμού.

Ο κ. Κουμπενάς υπενθυμίζει ότι η σχέση της κρουαζιέρας με τη Σαντορίνη έχει δοκιμαστεί και σε δύσκολες περιόδους. Ακόμη και κατά την περσινή περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας λόγω της σεισμικής δραστηριότητας, ο κλάδος αντιμετώπισε τον προορισμό με υπευθυνότητα και ψυχραιμία, επιδιώκοντας να τον διατηρήσει στα προγράμματα και να στηρίξει την τοπική οικονομία.

«Αυτή η σχέση εμπιστοσύνης χρειάζεται αμοιβαιότητα», τονίζει. Η Σαντορίνη, προσθέτει, μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα ώριμης διαχείρισης, εφόσον υπάρξει κοινή βάση δεδομένων, ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και συντονισμένη εφαρμογή των μέτρων.

Το σύνθετο κόστος λειτουργίας

Την ίδια στιγμή, το επιχειρησιακό περιβάλλον της κρουαζιέρας γίνεται ολοένα πιο σύνθετο. Οι αυξημένες απαιτήσεις περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, η εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος εισόδου και εξόδου Entry/Exit System, το τέλος κρουαζιέρας, το αυξημένο κόστος για την εφαρμογή του Κώδικα ISPS, οι τοπικές χρεώσεις και οι διαφορετικές πρακτικές ανά λιμάνι δημιουργούν σωρευτικές επιβαρύνσεις.

Κάθε μέτρο μπορεί να εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη ανάγκη, ωστόσο, όπως αναφέρει ο κ. Κουμπενάς, η συνολική τους επίδραση πρέπει να αξιολογείται ενιαία. Η κρουαζιέρα αποτελεί διεθνώς κινητή δραστηριότητα και οι εταιρείες μπορούν να ανακατανείμουν πλοία και δρομολόγια σε προορισμούς που προσφέρουν τον καλύτερο συνδυασμό ζήτησης, ασφάλειας, ποιότητας, κόστους και λειτουργικής σταθερότητας.

«Η Ελλάδα έχει τη ζήτηση και το brand. Αυτό που χρειάζεται είναι να διασφαλίσει ότι το θεσμικό και λιμενικό περιβάλλον παραμένει ανταγωνιστικό, καθαρό και προβλέψιμο», επισημαίνει.

Τα έσοδα να επιστρέφουν στις υποδομές

Η επόμενη κίνηση για την Ελλάδα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης, πρέπει να είναι η σαφής σύνδεση των εσόδων από τα τέλη και τις χρεώσεις με έργα υποδομής και με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τα λιμάνια χρειάζονται καλύτερους χώρους υποδοχής επιβατών, σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ροών, επαρκείς μεταφορές, περιβαλλοντικές υποδομές, αναβαθμισμένες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων και, κυρίως, επαγγελματική οργάνωση.

«Η συζήτηση γύρω από τα τέλη και τις χρεώσεις έχει νόημα μόνο όταν συνοδεύεται από σαφή ανταπόδοση στον προορισμό και στην ποιότητα της εξυπηρέτησης», τονίζει ο κ. Κουμπενάς. Παράλληλα, ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια και δυνατότητα επιλογής σε κρίσιμες λιμενικές υπηρεσίες, με καθαρούς κανόνες, αποτελεσματική εποπτεία και εύλογο κόστος.