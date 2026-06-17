Κρουαζιέρα: Στο επίκεντρο η στήριξη της ελληνικής παραγωγής

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Η ανάδειξη της αναγκαιότητας στήριξης των ελλήνων προμηθευτών και της ελληνικής παραγωγής, στην εφοδιαστική αλυσίδα της κρουαζιέρας, τονίσθηκε σε εκδήλωση με θέμα «Υγιείς, Βιώσιμοι και… fun! – Ένα μεγάλο στοίχημα εν πλω», η οποία φιλοξενήθηκε στο κρουαζιερόπλοιο Celestyal Journey, στο λιμάνι του Πειραιά, στο πλαίσιο των Ημερών Θάλασσας 2026 του Δήμου Πειραιά.

Στην εκδήλωση η Celestyal παρουσίασε τη στρατηγική της για τη διαχείριση τροφίμων και για τον εφοδιασμό, με έμφαση στη στήριξη της ελληνικής παραγωγής. Παράλληλα ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων, υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης των ελλήνων προμηθευτών.

Η Celestyal παρουσίασε τη στρατηγική της για τη διαχείριση τροφίμων και για τον εφοδιασμό, με έμφαση στη στήριξη της ελληνικής παραγωγής

Η Celestyal μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο Ελλήνων προμηθευτών, η εταιρεία προμηθεύεται τοπικά προϊόντα και πρώτες ύλες που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας αυθεντικής ελληνικής εμπειρίας φιλοξενίας για τους επιβάτες της. Στα πλοία της προσφέρονται περισσότερες από 50 ελληνικές ετικέτες κρασιών από οινοπαραγωγικές περιοχές όλης της χώρας, περισσότερα από 25 ελληνικά τυριά ΠΟΠ, ελληνικό ελαιόλαδο, παραδοσιακά γλυκίσματα, τοπικά προϊόντα και γεύσεις που συνδέουν τον επισκέπτη με τον πολιτισμό και τη γαστρονομική κληρονομιά της Ελλάδας.

Ο capt. Γιώργος Κουμπενάς, Ανώτατος Διευθυντής Επιχειρήσεων της Celestyal, δήλωσε: «Η βιωσιμότητα δεν αποτελεί για εμάς μια μεμονωμένη πρωτοβουλία, αλλά τρόπο λειτουργίας που διατρέχει ολόκληρη την εμπειρία που προσφέρουμε στους επιβάτες μας. Από την επιλογή των προμηθευτών και των πρώτων υλών μέχρι τη διαχείριση τροφίμων, την εκπαίδευση των πληρωμάτων και τον σχεδιασμό των υπηρεσιών μας, επιδιώκουμε να δημιουργούμε αξία για τους επισκέπτες μας, τους συνεργάτες μας και τις τοπικές κοινωνίες. Η συνεργασία μας με τον ΠΣΕΠΕ και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επιβεβαιώνει τη σημασία του διαλόγου και της ανταλλαγής γνώσης για τη διαμόρφωση ενός πιο υπεύθυνου και βιώσιμου μέλλοντος για την κρουαζιέρα».

Η αυξανόμενη σημασία βιωσιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν επίσης ευρήματα του ερευνητικού έργου CUL-MAR Skills από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τα οποία αναδεικνύουν τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία της βιωσιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα της ναυτιλίας, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη διαχείριση τροφίμων, στην προσαρμογή των διατροφικών επιλογών και στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών εν πλω.

Ο Νίκος Μαυρίκος, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων, τόνισε: «Η ελληνική ναυτιλία διατηρεί διαχρονικά ηγετικό ρόλο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενώ η κρουαζιέρα και η ακτοπλοΐα καλούνται σήμερα να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και το διαρκώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον. Η συμβολή της κρουαζιέρας στην οικονομία, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στη χώρα μας, είναι ιδιαίτερα σημαντική, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες, τις επιχειρήσεις και την απασχόληση. Σε αυτό το πλαίσιο, η στήριξη των ελληνικών προμηθευτών και της εγχώριας παραγωγής αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία».

Η Μαρία Λεκάκου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου CUL-MAR Skills, δήλωσε: «Η βιωσιμότητα στη ναυτιλία συνδέεται άμεσα με τις καθημερινές πρακτικές που διαμορφώνουν την ποιότητα ζωής και εργασίας εν πλω. Η διατροφή, η υπεύθυνη διαχείριση πόρων, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων και η περιβαλλοντική συνείδηση αποτελούν πλέον βασικές παραμέτρους για τη λειτουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού ναυτιλιακού οικοσυστήματος. Μέσα από τη συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας με φορείς της αγοράς, όπως η Celestyal και ο ΠΣΕΠΕ, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε η έρευνα και η γνώση να δημιουργούν υλικό για εκπαίδευση και τη διαχείριση των εργαζομένων στα πλοία και στα γραφεία και ιδιαίτερα των νέων με ουσιαστικό αντίκτυπο για τη ναυτιλία, τους ανθρώπους της και την κοινωνία συνολικά».