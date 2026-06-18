Κρουαζιέρα: Σε ρότα διαλόγου για το μέλλον της στη Σαντορίνη

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Σε τροχιά διαπραγμάτευσης για το μέλλον της κρουαζιέρας στη Σαντορίνη εισέρχονται ο Δήμος Θήρας, το Λιμενικό Ταμείο και οι μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιέρας του κόσμου, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση για την επιβολή ορίων στις αποεπιβιβάσεων επιβατών από τους όρμους των Φηρών και του Αθηνιού.

Αφορμή για τη συνάντηση αποτέλεσε η πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας σχετικά με το ποσοστό αποεπιβίβασης των επιβατών κρουαζιέρας από τους όρμους Φηρών (70%) και Αθηνιού (30%)

Η συνάντηση μεταξύ των τοπικών αρχών και εκπροσώπων της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας (CLIA) πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου στα νέα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, με στόχο την αναζήτηση μιας κοινά αποδεκτής λύσης που θα διασφαλίζει αφενός τη βιωσιμότητα του προορισμού και αφετέρου την ομαλή λειτουργία της κρουαζιέρας σε έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου.

Αφορμή για τη συνάντηση αποτέλεσε η πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας σχετικά με το ποσοστό αποεπιβίβασης των επιβατών κρουαζιέρας από τους όρμους Φηρών (70%) και Αθηνιού (30%), μια απόφαση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στον διεθνή κλάδο της κρουαζιέρας. Η συζήτηση διεξήχθη σε εποικοδομητικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απόψεις και να εξετάζουν τρόπους εξισορρόπησης της αυξημένης τουριστικής ζήτησης με τις αντοχές του νησιού και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Θήρας.

Σε δήλωση της στον ot.gr, η Μαρία Δεληγιάννη, Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου, CLIA τόνισε μετά την συνάντηση ότι: «Εκτιμούμε τον εποικοδομητικό διάλογο με τον Δήμο Θήρας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας και τους τοπικούς φορείς. Η CLIA και τα μέλη της παραμένουν προσηλωμένα στη συνεργασία με τη Σαντορίνη, με στόχο πρακτικές και συντονισμένες λύσεις που ενισχύουν την ασφάλεια των επισκεπτών, βελτιώνουν τη διαχείριση και τη ροή των επιβατών, διαφυλάσσουν την εμπειρία των επισκεπτών και συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη ευημερία και ανάπτυξη του νησιού».

Στη ανακοίνωση του Δήμου Θήρας αναφέρεται επίσης ότι ο Δήμαρχος Νίκος Ζώρζος τόνισε τη σημασία της κρουαζιέρας για την τοπική κοινωνία και οικονομία, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ανάπτυξή της πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διατήρηση της φυσιογνωμίας και της ταυτότητας του νησιού, ώστε ο προορισμός να παραμένει ελκυστικός διαχρονικά. Παράλληλα, επισήμανε ότι πρέπει να προστατεύονται τα συμφέροντα τόσο των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στο νησί όσο και εκείνων που «φέρνουν τον τουρισμό στη Σαντορίνη».

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Θήρας Γεώργιος Αντ. Νομικός, παρουσίασε αναλυτικά την υφιστάμενη κατάσταση στον όρμο των Φηρών, παραθέτοντας στοιχεία και οπτικοακουστικό υλικό, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που προκύπτουν κατά τη διαχείριση της επιβατικής κίνησης.

Από πλευράς CLIA τονίστηκε η σημασία της κρουαζιέρας και για τις δύο πλευρές ενώ επαναλήφθηκε η θέση ότι μέτρα όπως το Berth Allocation System αξιολογήθηκαν θετικά από την πρώτη στιγμή καθώς προτεραιότητα είναι η βέλτιστη εμπειρία του επισκέπτη στο νησί, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του νησιού και με γνώμονα την ασφάλεια.

Τι γίνεται με το τελεφερίκ

Ιδιαίτερης σημασίας αποτέλεσε η συζήτηση γύρω από το τελεφερίκ με τον Πρόεδρο του τελεφερίκ, κ. Αρτέμη Καφούρο να παραθέτει τα έργα και τις υποδομές που έχουν γίνει, ώστε ο επισκέπτης να εξυπηρετείται γρήγορα και με ασφάλεια. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τη δυνατότητα χρήσης χρονικών ζωνών (time slots) και άλλων εργαλείων συντονισμού, με στόχο τη σταδιακή και ασφαλή μετακίνηση των επιβατών, τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών.

Από τη συνάντηση προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις που μπορούν να βελτιώσουν το προϊόν της κρουαζιέρας στη Σαντορίνη. Το σημαντικότερο από όλα ήταν η κοινή βούληση για συνέχιση της επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς και η πρόθεση σύστασης επιτροπής, η οποία θα συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο, στην αρχή και στο τέλος της τουριστικής περιόδου, με στόχο τον συντονισμό και την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου.

Από πλευράς Δήμου Θήρας παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Θήρας, Νίκος Ζώρζος, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Θήρας, Γιώργος Νομικός, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού (τελεφερίκ), Αρτέμης Καφούρος και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θήρας, Παναγιώτης Καβαλλάρης. Επίσης παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κυκλάδων, Γιάννης Ρούσσος, ο ξενοδόχος και μέλος της Τουριστικής Επιτροπής, Μανώλης Καραμολέγκος και ο Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Θήρας, Γιώργος Διαμαντόπουλος, καθώς και οι σύμβουλοι του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας Βασίλειος Σπινταδάκης (Σύμβουλος Δ.Λ.Τ. Θήρας – Berth Allocation), Υποναύαρχος ε.α. Π.Ν. Βασίλειος Πολίτης (Σύμβουλος Δ.Λ.Τ. Θήρας για θέματα ασφάλειας, θαλάσσιου τουρισμού και yachting) και Ναύαρχος ε.α. Λ.Σ. Δημήτριος Τσιαδής (Σύμβουλος Δ.Λ.Τ. Θήρας για θέματα ασφάλειας, θαλάσσιου τουρισμού και yachting).

Από πλευράς της CLIA και των εταιρειών κρουαζιέρας παρευρέθηκαν η κα Μαρία Δεληγιάννη, Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της CLIA, η κα Ελένη Χατζέλλη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δημοσίων Υποθέσεων για την Ανατολική Μεσόγειο της CLIA, ο Πλοίαρχος Βασίλης Γκάζικας, Αντιπρόεδρος Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων της Celestyal Cruises, ο κ. Roberto Alberti, Οικονομικός Διευθυντής και Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Ανώτερος Αντιπρόεδρος της Costa Cruises του Ομίλου Carnival Corporation, ο κ. Κυριάκος (Kerry) Αναστασιάδης, Ανώτερος Σύμβουλος της MSC Cruises, ο κ. Παναγιώτης Μητσέας, Υπεύθυνος Θεσμικών Σχέσεων και Κοινωνικής Συμμετοχής της MSC Cruises, η κα Sandra Weir, Αντιπρόεδρος Κυβερνητικών Σχέσεων και Δημοσίων Υποθέσεων της Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. και ο κ. Alessandro Carollo, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Κυβερνητικών Σχέσεων του Royal Caribbean Group.»